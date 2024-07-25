XI. Чем наше слово отзовется
XI. Чем наше слово отзовется
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В одиннадцатом томе собран материал, посвященный проблемам и вопросам освещения событий Второй мировой войны в современном мире и, прежде всего, среди молодежи. Авторский коллектив рассмотрел различные аспекты преподавания военной истории в европейских странах, проанализировал представления о Втором мировой и ее трактовку в современных учебных программах школ и высших учебных заведений России и Европы.
ЧЕМ НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ
И.И. Сирош История не может быть не честной
Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации
Т.С. Гузенкова «Своя война» (Великая Отечественная война в учебниках истории и представлениях школьников России, Белоруссии, Украины и Приднестровья)
Момчило Павлович Образ Второй мировой войны в сербских школьных учебниках
Трендафил Митев Вторая мировая и Великая отечественная войны Советского Союза в болгарских учебниках истории
Кэрол Финк Советский Союз и Восточный фронт в американских учебниках с 1990 года
Эдвард Вишневски Вторая мировая война в современных польских учебниках истории
Дьердь Бебеши, Аттила Колонтари Венгрия и Вторая мировая война в учебных пособиях для средних школ и вузов
Хольгер Неринг Вторая мировая война в немецких и британских школьных учебниках истории: между империей, Европой и гегемонией либерализма
Йохан Бекман Новые тенденции фальсификации истории Второй мировой войны в странах ЕС: геополитические особенности и обучение молодёжи — современные идеологические корни
А.Л. Вассоевич События Второй мировой войны в школьных учебниках объединённой Германии
О.В. Петровская Союзники и враги Польши во Второй мировой войне: версия национальных учебников истории
А.Б. Едемский К проблеме амбициозной задачи создания единого общеевропейского учебника по истории Европы (как в нём будут представлены Вторая мировая война и роль СССР в победе над нацизмом)
Н.А. Петровский Сталин и Гитлер в польских учебниках истории" href="/uploads/media/default/0001/26/0a86d97680982807b03e28ecb6e056d1d51e663f.pdf" target="_blank">Сталин и Гитлер в польских учебниках истории
Е.А. Омельченко «Фашизму — нет!» на языке русского мира тема Второй мировой войны в сочинениях зарубежных школьников
Ю.А. Болдырев Политические процессы и новые тенденции в интерпретации украинской истории
И.С. Шишкин Фальсификация истории Великой Отечественной войны в учебниках и процесс национально-государственного строительства на постсоветском пространстве
Л.Е. Криштапович История Великой Отечественной войны как фактор патриотического воспитания молодёжи в Республике Беларусь
A.В. Сафарян О проблеме ревизии итогов Второй мировой войны в общеобразовательных программах: Армения в контексте современных тенденций
О.В. Гукаленко Великая Отечественная война и проблемы воспитания исторической памяти у современной молодёжи на постсоветском пространстве
B.С. Кошелев Вторая мировая и Великая Отечественная войны в белорусских школьных учебниках истории
В.А. Пироженко Фальсификация истории Второй мировой войны и идеология этнического национализма в историческом образовании на Украине
М.А. Краснова Изучение Второй мировой и Великой Отечественной войн в школах Белоруссии
В.В. Симиндей Вторая мировая война в школьных учебниках и методических пособиях Латвии
А.С. Назарян Вторая мировая и Великая Отечественная войны в общеобразовательных учебниках истории Республики Армении
И.М. Благодатских Великая Отечественная война в военно-историческом наследии Приднестровья
A.А. Ожиганова Освещение Второй мировой и Великой Отечественной войн в современных российских учебниках
B.П. Трут Актуальные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн в вузовских учебниках истории: состояние и перспективы
В.Д. Кузнечевский Без государственного взгляда на историю России (Вторая мировая и Великая Отечественная войны в школьных учебниках истории)
Б.У. Серазетдинов История России. ХХ век: 1939-2007»" href="/uploads/media/default/0001/26/840447ef335f82de2dbc903ba9d7439a5817acbb.pdf" target="_blank">Интерпретация истории военной экономики в годы Великой Отечественной войны в книге «История России. ХХ век: 1939-2007»
B.А. Сахаров Место и роль пакта Риббентропа-Молотова в процессе возникновения Второй мировой войны: проблемы информационного обеспечения и тактики изложения материала в учебном процессе
М.И. Фролов, В.А. Кутузов, В.В. Василик, Е.В. Ильин Внимание — фальсификация. Искажение истории Великой Отечественной войны в книге «История России. ХХ век: 1939-2007»
И.А. Снежкова Представления о Великой Отечественной войне российских старшеклассников на материалах социологических исследований
М.М. Гибатдинов Великая Отечественная война в региональных учебниках (опыт Татарстана)
C.В. Плохих Российский Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны: связь времён и поколений
Г.В. Кретинин Образ войны в исторической памяти калининградцев
Э.А. Попов Общественно-воспитательный и образовательный аспект годовщины Победы на материалах Ростовской области
В.Н. Филянова Взгляд на историю Второй мировой войны в Татарских и башкирских национальных учебниках для школ и вузов
Д.А. Мальцев Герои и полководцы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. в знаниях и представлениях учащихся старших классов России (по результатам опросов)
В.Я. Бабенко Роль и место патриотического воспитания в формировании у молодёжи гражданского сознания
ФОТОДОКУМЕНТЫ
Обложка: обложка одиннадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org