XI. Чем наше слово отзовется XI. Чем наше слово отзовется На чтение: 2 минуты

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В одиннадцатом томе собран материал, посвященный проблемам и вопросам освещения событий Второй мировой войны в современном мире и, прежде всего, среди молодежи. Авторский коллектив рассмотрел различные аспекты преподавания военной истории в европейских странах, проанализировал представления о Втором мировой и ее трактовку в современных учебных программах школ и высших учебных заведений России и Европы.

ЧЕМ НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ

И.И. Сирош История не может быть не честной

Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации

Вступительное слово

Т.С. Гузенкова «Своя война» (Великая Отечественная война в учебниках истории и представлениях школьников России, Белоруссии, Украины и Приднестровья)

Момчило Павлович Образ Второй мировой войны в сербских школьных учебниках

Трендафил Митев Вторая мировая и Великая отечественная войны Советского Союза в болгарских учебниках истории

Кэрол Финк Советский Союз и Восточный фронт в американских учебниках с 1990 года

Эдвард Вишневски Вторая мировая война в современных польских учебниках истории

Дьердь Бебеши, Аттила Колонтари Венгрия и Вторая мировая война в учебных пособиях для средних школ и вузов

Хольгер Неринг Вторая мировая война в немецких и британских школьных учебниках истории: между империей, Европой и гегемонией либерализма

Йохан Бекман Новые тенденции фальсификации истории Второй мировой войны в странах ЕС: геополитические особенности и обучение молодёжи — современные идеологические корни

А.Л. Вассоевич События Второй мировой войны в школьных учебниках объединённой Германии

О.В. Петровская Союзники и враги Польши во Второй мировой войне: версия национальных учебников истории

А.Б. Едемский К проблеме амбициозной задачи создания единого общеевропейского учебника по истории Европы (как в нём будут представлены Вторая мировая война и роль СССР в победе над нацизмом)

Н.А. Петровский Сталин и Гитлер в польских учебниках истории" href="/uploads/media/default/0001/26/0a86d97680982807b03e28ecb6e056d1d51e663f.pdf" target="_blank">Сталин и Гитлер в польских учебниках истории

Е.А. Омельченко «Фашизму — нет!» на языке русского мира тема Второй мировой войны в сочинениях зарубежных школьников

Ю.А. Болдырев Политические процессы и новые тенденции в интерпретации украинской истории

И.С. Шишкин Фальсификация истории Великой Отечественной войны в учебниках и процесс национально-государственного строительства на постсоветском пространстве

Л.Е. Криштапович История Великой Отечественной войны как фактор патриотического воспитания молодёжи в Республике Беларусь

A.В. Сафарян О проблеме ревизии итогов Второй мировой войны в общеобразовательных программах: Армения в контексте современных тенденций

О.В. Гукаленко Великая Отечественная война и проблемы воспитания исторической памяти у современной молодёжи на постсоветском пространстве

B.С. Кошелев Вторая мировая и Великая Отечественная войны в белорусских школьных учебниках истории

В.А. Пироженко Фальсификация истории Второй мировой войны и идеология этнического национализма в историческом образовании на Украине

М.А. Краснова Изучение Второй мировой и Великой Отечественной войн в школах Белоруссии

В.В. Симиндей Вторая мировая война в школьных учебниках и методических пособиях Латвии

А.С. Назарян Вторая мировая и Великая Отечественная войны в общеобразовательных учебниках истории Республики Армении

И.М. Благодатских Великая Отечественная война в военно-историческом наследии Приднестровья

A.А. Ожиганова Освещение Второй мировой и Великой Отечественной войн в современных российских учебниках

B.П. Трут Актуальные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн в вузовских учебниках истории: состояние и перспективы

В.Д. Кузнечевский Без государственного взгляда на историю России (Вторая мировая и Великая Отечественная войны в школьных учебниках истории)

Б.У. Серазетдинов История России . ХХ век: 1939-2007»" href="/uploads/media/default/0001/26/840447ef335f82de2dbc903ba9d7439a5817acbb.pdf" target="_blank">Интерпретация истории военной экономики в годы Великой Отечественной войны в книге «История России. ХХ век: 1939-2007»

B.А. Сахаров Место и роль пакта Риббентропа-Молотова в процессе возникновения Второй мировой войны: проблемы информационного обеспечения и тактики изложения материала в учебном процессе

М.И. Фролов, В.А. Кутузов , В.В. Василик, Е.В. Ильин Внимание — фальсификация. Искажение истории Великой Отечественной войны в книге «История России. ХХ век: 1939-2007»

И.А. Снежкова Представления о Великой Отечественной войне российских старшеклассников на материалах социологических исследований

М.М. Гибатдинов Великая Отечественная война в региональных учебниках (опыт Татарстана)

C.В. Плохих Российский Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны: связь времён и поколений

Г.В. Кретинин Образ войны в исторической памяти калининградцев

Э.А. Попов Общественно-воспитательный и образовательный аспект годовщины Победы на материалах Ростовской области

В.Н. Филянова Взгляд на историю Второй мировой войны в Татарских и башкирских национальных учебниках для школ и вузов

Д.А. Мальцев Герои и полководцы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. в знаниях и представлениях учащихся старших классов России (по результатам опросов)

В.Я. Бабенко Роль и место патриотического воспитания в формировании у молодёжи гражданского сознания

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Обложка: обложка одиннадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org