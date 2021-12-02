Вехи развития самбо Становление самбо пришлось на 1920-е годы На чтение: 5 минут

Самбо - наука побеждать!

1920 г.

Становление самбо пришлось на 1920-е годы, когда молодое советское государство остро нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его защиту, сплачивающем активных членов общества, а также способном стать эффективным инструментом социализации огромного количества беспризорных и безнадзорных детей и подростков. С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка.

1923 г.

В Московском спортивном обществе «Динамо» В.А. Спиридонов культивирует специфическую прикладную дисциплину — «самозащита». На базе «Динамо» происходило изучение различных единоборств, в том числе национальных видов борьбы народов мира, бокса и других ударных техник. Данное направление было закрытым и предназначалось исключительно для подготовки спецподразделений.

В этот же период активно развивается спортивное самбо, изначально известное под названием «борьба вольного стиля». Выпускник института дзюдо «Кодокан», обладатель второго дана В.С. Ощепков начинает преподавать дзюдо в качестве учебной дисциплины в Московском институте физкультуры, однако постепенно отходит от канонов дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов, занимается обогащением и совершенствованием техники самозащиты, формируя основы нового вида единоборства. Со временем система самозащиты Спиридонова слилась с системой Ощепкова, и при непосредственном участии других основателей ( А.А. Харлампиева, Е.М. Чумакова и др. ) образовалось современное самбо, сохранившее в своем составе два направления: спортивное и боевое.

1930-е гг.

Самбо входит в нормативы комплекса ГТО, разработанного при активном участии В.С. Ощепкова. Миллионы советских граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали характер.

1938 г.

16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ № 633 «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)». «Эта борьба», — говорится в приказе, — сложившаяся из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного Союза и некоторых лучших приемов из других видов борьбы, представляет собой чрезвычайно ценный по своему многообразию техники и прикладности вид спорта». Было принято решение об организации во всех республиках СССР системы подготовки самбистов, а также создана «Всесоюзная секция борьбы вольного стиля (самбо)», позднее ставшая Федерацией самбо.

1939 г.

Проходит первый чемпионат страны по новому виду спорта – самбо.

Начало Великой Отечественной войны прервало проведение чемпионатов СССР. Но война же стала жесткой проверкой жизнеспособности самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо, с честью защищали Родину, участвовали в подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей армии. Самбисты награждены боевыми орденами и медалями, многие из них стали Героями Советского Союза.

1950-е гг.

Самбо выходит на международную арену и неоднократно доказывает свою эффективность.

1957 г.

Состоялись товарищеские встречи с венгерскими и ГДР дзюдоистами. Советские самбисты в двух товарищеских встречах одерживают убедительную победу.

В преддверии олимпийских игр в Токио советские самбисты, борясь по правилам дзюдо, разгромили сборную Чехословакии, а затем победили чемпионов Европы по дзюдо, сборную Франции.

1964 г.

Советские самбисты представляют страну на Олимпийских играх в Токио, где дебютирует дзюдо. В результате триумфального выступления сборной СССР, занявшей второе место в общекомандном зачете, в Японии уже на следующий год создается собственная федерация самбо.

1966 г.

В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. Начался уверенный рост популярности самбо по всему миру. Уже на следующий год в Риге состоялся первый международный турнир по самбо, в котором приняли участие спортсмены Югославии, Японии, Монголии, Болгарии и СССР.

1970 г.

28 сентября была основана легендарная школа «Самбо-70».

1972 г.

В г. Рига проходит первый открытый чемпионат Европы.

1973 г.

В Тегеране проходит первый чемпионат мира, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран.

1976 г.

В г. Кстово (Нижегородская область) под руководством Михаила Бурдикова был построен крупнейший в мире центр самбо (Всемирная академия самбо).

1977 г.

Самбо впервые включено в Панамериканские игры в Пуэрто-Рико.

В Овьедо (Испания) впервые разыгрывается Кубок мира по самбо.

1979 г.

В Мадриде (Испания) проводится первый чемпионат мира среди молодежи.

1981 г.

В Мадриде (Испания) прошел первый чемпионат мира по самбо среди женщин.

Самбо вошло в Боливарианские игры Южной Америки.

1985 г.

Было принято постановление Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», способствовавшее значительному увеличению количества спортивных школ, культивирующих самбо, росту общей численности занимающихся, совершенствованию подготовки спортсменов высокой квалификации. Под эгидой Госкомспорта СССР проводились соревнования по самбо среди военно-патриотических клубов на призы Национального Олимпийского комитета СССР. Борьба самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, который получил широкую государственную поддержку.

1990-е гг.

На 1990-е годы пришелся тяжелый для самбо период. В условиях перестройки особую популярность приобрели различные виды восточных единоборств, чему в значительной мере способствовал западный кинематограф, пропагандировавший эффектные приемы карате, айкидо, ушу и т.д. Ранее находившиеся под запретом государства, эти боевые искусства стали особенно притягательными для населения. Но уже в конце 1990-х — начале 2000-х годов происходит становление новой дисциплины — боевого самбо.

Формирование и развитие боевого самбо позволило объективно оценить эффективность самбо на фоне различных видов и стилей боевых искусств, стало мощным стимулом совершенствования самбо. В боевом самбо разрешены к использованию приемы спортивного самбо, а также действия, дозволенные правилами соревнований всех существующих единоборств (в том числе и ударная техника).

2000 г.

По инициативе Президента России Владимира Путина был учрежден Международный юношеский турнир по самбо «Победа» среди команд городов-героев.

2001 г.

Состоялся первый чемпионат России по боевому самбо.

2002 г.

Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту издал постановление об утверждении новой дисциплины «боевое самбо».

В Панаме прошел первый чемпионат мира по боевому самбо.

2003 г.

В Москве в 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признано НАЦИОНАЛЬНЫМ И ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДОМ СПОРТА в Российской Федерации.

Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта. Благодаря своей доступности (не требует дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки) и роли в социальной жизни общества, самбо развивается во всех субъектах Российской Федерации.

Наиболее развита сеть отделений самбо в спортивных школах.

Самбо является неотъемлемым элементом физической и специальной подготовки личного состава силовых структур России.

2006 г.

В этот год в Москве по инициативе Всероссийской федерации самбо распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина был учрежден Кубок Президента Российской Федерации по самбо.

2007 г.

Впервые в Москве был разыгран престижнейший трофей Кубка Президента Российской Федерации по самбо.

2008 г.

Впервые в Москве на Красной площади состоялось празднование Всероссийского дня самбо, когда нашему виду спорта исполнилось 70 лет. Таким образом, в нашей стране было положено начало замечательной традиции — празднованию Всероссийского дня самбо. Прошло совсем немного времени и торжества стали популярным во всех регионах России. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по самбо. Это не только самый массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь.

2010 г.

Самбо представлено на I Всемирных играх боевых искусств «СпортАккорд» в Пекине.

2013 г.

В 2013 году в Казани самбо впервые вошло в программу Универсиады в качестве дополнительного вида спорта. Соревнования по самбо прошли успешно: турнир собирал от 5 до 7 тысяч зрителей ежедневно. Медали Универсиады увезли с собой представители 21 государства.

Тогда же в Казани состоялась встреча представителей Международной федерации самбо с президентом FISU, в ходе которой состоялось обсуждение возможности включения самбо в календарный план спортивных соревнований FISU. Проведение чемпионата мира по самбо среди студентов – один из этапов по включению самбо в постоянную программу Универсиады.

Самбо включено в официальную программу Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд».

В октябре этого же года соревнования по самбо открыли программу II Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд» в Санкт-Петербурге.

2014 г.

В 2014 году самбо официально включено в программу первых Европейских игр.

В этом же году самбо получило признание Олимпийского комитета Азии и включено в программу Азиатских игр.

2015 г.

Согласно приказу №1045 от 16 ноября 2015 года самозащита без оружия (самбо) вошла в перечень испытаний IV – VI ступеней комплекса ГТО.

Самбо представлено на I Европейских играх в Баку, которые прошли с 12 по 28 июня.

2016 г.

В Никосии (Р. Кипр) прошел первый в истории чемпионат мира среди студентов под эгидой FISU.

Учрежден международный юношеский фестиваль по самбо «На призы Организации Договора о коллективной безопасности».

В августе в городе Кстово впервые был проведен международный турнир по самбо "Мемориал Михаила Бурдикова". На соревнования приехало 220 самбистов из 8 государств (Беларусь, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Молдова, Узбекистан и Украина) отдать честь и память одному из основоположников самбо в Нижегородской области Михаилу Бурдикову.

10 октября в городе Ковров была учреждена Всероссийская студенческая лига самбо.

11 октября 2016 года самбо впервые было представлено на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Президент России Владимир Владимирович Путин посетил спортивный комплекс «Молодежный» в Коврове, где проходила демонстрация основных направлений развития современного самбо: «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», спортивное, боевое и прикладное самбо, а также новое направление международного развития – пляжное самбо.

С докладом об основных направлениях развития самбо выступил на Совете президент ВФС С.В. Елисеев. По итогам заседания вышел перечень поручений Президента.

2017 г.

В 2017 году в Сочи прошел чемпионат мира по самбо, куда приехало рекордное количество участников. За звание чемпиона мира боролись 490 спортсменов из 90 стран мира.

2018 г.

В Орле впервые прошел чемпионат мира по самбо среди школьников под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). В соревнованиях приняло участие 21 страна.

16 ноября самбо исполнилось 80 лет. В честь этого праздника на Аллее славы в Лужниках состоялась торжественная церемония закладки камня под памятник основателям национального вида спорта самбо.

Распоряжение Президента Российской Федерации «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации» от 16 ноября 2018 года №338-рп.

30 ноября 2018 года в ходе заседания исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшего в Токио (Япония), состоялось историческое событие – самбо получило временное признание МОК.

2019 г.

Самбо представлено на II Европейских играх в Минске.

Создан Оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо, под председательством Ольги Юрьевны Голодец, и утвержден план мероприятий.

2020 г.

В 2020 году по инициативе Всероссийской федерации самбо была создана Профессиональная лига боевого самбо, призванная развивать профессиональное направление боевого самбо и продвигать российских спортсменов на международной арене, а также пропагандировать наше отечественное единоборство «САМБО» во всем мире.

22 февраля 2020 года в Сочи состоялся первый чемпионат Лиги Боевого самбо. Лига Боевого самбо – это совместный проект Всероссийской Федерации самбо и медиагруппы Красный квадрат. Президентом Лиги Боевого самбо стал Аркадий Ротенберг.

Лига боевого самбо, Всероссийская федерация самбо и медиагруппа «Красный квадрат» при поддержке Министерства спорта РФ подготовили к показу специальный онлайн-цикл по истории развития самбо. Онлайн-цикл состоит из четырех эпизодов: период зарождения, развития и признания самбо, как вида спорта; военный период с 1939 - 1945 года; послевоенный период восстановления и признание на международной арене нового вида спорта; время громких побед и признание самбо олимпийским видом спорта.

1 октября 2020 года вышло распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина №2523-р "Образовать межведомственную рабочую группу по развитию и популяризации самбо в Российской Федерации под председательством Министра спорта Российской Федерации".

14 октября того же года состоялось историческое событие для самбо. С космодрома Байконур в космос была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставила российско-американский экипаж на орбиту и установила мировой рекорд по доставке космонавтов на МКС. Перед отправкой в космос ракету-носитель «Союз-2.1а» украсили символикой самбо: надпись «Самбо» и логотип Всероссийской федерации самбо.

18 декабря на Аллее спортивной славы в Лужниках состоялась торжественная церемония открытия мемориала основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Трансляция мероприятия проходила на официальном сайте Всероссийской федерации самбо. С речью перед собравшимися выступили заместитель секретаря Совета безопасности России, председатель Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Рашид Нургалиев, министр спорта России Олег Матыцин, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев и первый вице-президент ВФС, президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев.

Мемориал был открыт по инициативе Всероссийской федерации самбо при поддержке Президента Российской Федерации, правительства Москвы и Российского Военно-исторического общества, а также разработан коллективом скульпторов под руководством народного художника России Салавата Щербакова.

2021 г.

11-14 июля в Анапе, Витязево состоялся первый в истории Чемпионат России по пляжному самбо

20 июля Международный Олимпийский Комитет признал Самбо постоянным олимпийским видом спорта.

26-30 августа на Кипре состоялся первый в истории Чемпионат Мира по пляжному самбо.

Информация представлена Всероссийской федерацией самбо.