Харлампиев Анатолий Аркадьевич
Биографическая справка
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Биографическая справка
Анатолий Аркадьевич Харлампиев (1906 – 1979) – выдающийся исследователь национальных боевых искусств, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР, посвятивший свою жизнь созданию и развитию борьбы САМБО.
Анатолий Харлампиев обучался боевым искусствам с раннего детства, сначала под руководством деда – выдающегося гимнаста и кулачного бойца, а затем и отца – чемпиона Франции и Европы по боксу, считающегося основоположником русской школы бокса.
Позднее Анатолий Харлампиев изучал Дзюдо Кодокан под руководством Василия Сергеевича Ощепкова, которого также принято считать одним из основоположников борьбы САМБО, наряду со Спиридоновым Виктором Афанасьевичем.
Но особый его интерес Анатолия Харлампиева вызывали национальные виды единоборств народов СССР, которые он в течение многих лет изучал и систематизировал, описывая и классифицируя их технические приемы.
Соединение воедино наиболее эффективных приемов различных видов единоборств, а также использование их комбинаций – стало основой для создания нового вида борьбы, как говорил сам Анатолий Аркадьевич, чтобы слабый и безоружный всегда мог защититься.
Практически сразу после завершения обучения Анатолий Харлампиев начал преподавать физкультуру в коммунистическом университете трудящихся Востока, где учились представители разных народностей, в том числе из среднеазиатских и кавказских республик, многие из которых владели национальными видами единоборств.
Таким образом, обучая студентов, Анатолий Аркадьевич обучался сам. Организуя и участвуя в поединках со своими студентами, он перенимал у них уникальные, свойственные лишь определенным этническим группам, приемы рукопашного боя.
Помимо занятий боевыми искусствами Харлампиев занимался фехтованием и альпинизмом, что позволяло ему до преклонных лет поддерживать прекрасную физическую форму.
Кроме преподавательской практики Анатолий Харлампиев регулярно, не реже одного раза в год отправлялся в исследовательские экспедиции по советским республикам, где изучал новые стили боевых искусств и совершенствовал свое мастерство.
Итогом многолетних исследований и регулярной и интенсивной практики стало создание боевой системы САМБО которое включало в себя два раздела: спортивный раздел, который был основой стиля и боевой, включающий в себя дополнительные приемы, предназначенные для сотрудников силовых структур.
Официальной датой создания борьбы вольного стиля (как тогда называлось САМБО) считается 1938 год, когда система была признана, как самостоятельный вид спорта в СССР, а Анатолий Харлампиев назначен старшим тренером.
Важнейшим этапом в жизни мастера стала Великая Отечественная Война. За время войны «Непобедимый» мастер многократно проявлял отвагу и доблесть, за что был награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга».
После Победы Харлампиев перевёлся в войска, которым удалось разгромить Квантунскую японскую армию.
Большой интерес мастера вызывали японские боевые искусства.
Даже во время войны Харлампиев продолжал учиться, проявляя интерес к пленным японцам, учась у них и устраивая поединки с ними.
Увлечение боевыми искусствами помогало Харлампиеву расположить к себе пленных и заставить их уважать себя даже при таких тяжелых обстоятельствах.
После окончания войны Анатолий Аркадьевич направил все силы на развитие и популяризацию САМБО.
Начиная с 1947 года и по настоящее время регулярно проводятся соревнования по борьбе САМБО, в том числе ежегодно проводятся чемпионаты имени Анатолия Аркадьевича Харлампиева, а центр Центр боевого самбо МЭИ, на кафедре физического воспитания и спорта которого мастер проработал последние двадцать шесть лет своей жизни, носит его имя.
Вклад мастера в создание, развитие и популяризацию САМБО неоценим.
Помимо мощнейшего прикладного аспекта, который несет в себе единоборство, САМБО — это философия жизни, позволяющая человеку выработать логику и тактику ведения боя, развивает аналитические способности и внимательность, позволяет в кротчайшие сроки мобилизовать внутренние резервы организма и направить их на достижения цели.
Особым вкладом в развитие САМБО являются книги Анатолия Харлампиева, которые несут на себе печать легендарной личности мастера.
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