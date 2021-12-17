Харлампиев Анатолий Аркадьевич Биографическая справка На чтение: 1 минута

Биографическая справка

Анатолий Аркадьевич Харлампиев (1906 – 1979) – выдающийся исследователь национальных боевых искусств, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР, посвятивший свою жизнь созданию и развитию борьбы САМБО .

Анатолий Харлампиев обучался боевым искусствам с раннего детства, сначала под руководством деда – выдающегося гимнаста и кулачного бойца, а затем и отца – чемпиона Франции и Европы по боксу, считающегося основоположником русской школы бокса.

Позднее Анатолий Харлампиев изучал Дзюдо Кодокан под руководством Василия Сергеевича Ощепкова , которого также принято считать одним из основоположников борьбы САМБО, наряду со Спиридоновым Виктором Афанасьевичем.

Но особый его интерес Анатолия Харлампиева вызывали национальные виды единоборств народов СССР, которые он в течение многих лет изучал и систематизировал, описывая и классифицируя их технические приемы.

Соединение воедино наиболее эффективных приемов различных видов единоборств, а также использование их комбинаций – стало основой для создания нового вида борьбы, как говорил сам Анатолий Аркадьевич, чтобы слабый и безоружный всегда мог защититься.

Практически сразу после завершения обучения Анатолий Харлампиев начал преподавать физкультуру в коммунистическом университете трудящихся Востока, где учились представители разных народностей, в том числе из среднеазиатских и кавказских республик, многие из которых владели национальными видами единоборств.

Таким образом, обучая студентов, Анатолий Аркадьевич обучался сам. Организуя и участвуя в поединках со своими студентами, он перенимал у них уникальные, свойственные лишь определенным этническим группам, приемы рукопашного боя.

Помимо занятий боевыми искусствами Харлампиев занимался фехтованием и альпинизмом, что позволяло ему до преклонных лет поддерживать прекрасную физическую форму.

Кроме преподавательской практики Анатолий Харлампиев регулярно, не реже одного раза в год отправлялся в исследовательские экспедиции по советским республикам, где изучал новые стили боевых искусств и совершенствовал свое мастерство.

Итогом многолетних исследований и регулярной и интенсивной практики стало создание боевой системы САМБО которое включало в себя два раздела: спортивный раздел , который был основой стиля и боевой , включающий в себя дополнительные приемы, предназначенные для сотрудников силовых структур.

Официальной датой создания борьбы вольного стиля (как тогда называлось САМБО) считается 1938 год , когда система была признана, как самостоятельный вид спорта в СССР, а Анатолий Харлампиев назначен старшим тренером.

Важнейшим этапом в жизни мастера стала Великая Отечественная Война. За время войны «Непобедимый» мастер многократно проявлял отвагу и доблесть, за что был награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга».

После Победы Харлампиев перевёлся в войска, которым удалось разгромить Квантунскую японскую армию.

Большой интерес мастера вызывали японские боевые искусства .

Даже во время войны Харлампиев продолжал учиться, проявляя интерес к пленным японцам, учась у них и устраивая поединки с ними.

Увлечение боевыми искусствами помогало Харлампиеву расположить к себе пленных и заставить их уважать себя даже при таких тяжелых обстоятельствах.

После окончания войны Анатолий Аркадьевич направил все силы на развитие и популяризацию САМБО.

Начиная с 1947 года и по настоящее время регулярно проводятся соревнования по борьбе САМБО , в том числе ежегодно проводятся чемпионаты имени Анатолия Аркадьевича Харлампиева , а центр Центр боевого самбо МЭИ, на кафедре физического воспитания и спорта которого мастер проработал последние двадцать шесть лет своей жизни, носит его имя.

Вклад мастера в создание, развитие и популяризацию САМБО неоценим.

Помимо мощнейшего прикладного аспекта, который несет в себе единоборство, САМБО — это философия жизни , позволяющая человеку выработать логику и тактику ведения боя, развивает аналитические способности и внимательность, позволяет в кротчайшие сроки мобилизовать внутренние резервы организма и направить их на достижения цели.

Особым вкладом в развитие САМБО являются книги Анатолия Харлампиева, которые несут на себе печать легендарной личности мастера.