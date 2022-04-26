Сталина на Познера нет! На чтение: 2 минуты

У Владимира Познера большие проблемы с популярностью, программу его на Первом канале реально никто не смотрит, но боятся закрыть, чтобы не было скандала. Сайт Познера с закрытой статистикой посещений также мало популярен. И, чтобы хоть как-то напомнить о своем существовании, так называемый журналист использует давно проверенную методику - поговорить о Сталине.

Познер вспоминает историю своей юности, когда в 52 году его семья переезжает из ГДР в СССР. Его отца этот переезд нисколько не смущал, так как он долгое время и тайно и открыто работал на Советский Союз. А вот его сынок сейчас пишет, что им очень повезло, что через 2 месяца после их переезда Сталин умер и это спасло им жизнь, иначе бы их всех арестовали, а потом расстреляли бы или сослали в ГУЛАГ. Так начинается познеровский опус какой ужасный Сталин.

Правда, никого не сослали и не расстреляли, Познер спокойно построил себе прекрасную карьеру, имея хорошие связи с зарубежом в том числе. Но это только часть большого вранья. Познер рисует СССР того времени - как ад - всех пересажали, всех расстреляли, а кровавый тиран Сталин все никак не уймется. И вот он бедный французский мальчик слушает у себя на квартире рассказы репрессированных...И дальше делается просто замечательный вывод. Что разницы между ГУЛАГом и нацистскими лагерями, как и между СССР и нацисткой Германией не было никакой. Это говорит человек, который ни в нацистских лагерях не был, ни в ГУЛАГе, но прекрасно их сравнивает в своем бложике. И что самое интересное, все это сваливается не просто на Сталина, к чему можно привыкнуть, а на все советское руководство, партию и даже народ. Мы с вами виноваты, что в СССР была система трудовых лагерей, и бедному французскому мальчику Познеру это не нравится. Дожили! Наша страна, пережив пять лет ужасных испытаний, в то время как семья Познеров спокойно поживала в США, приютила этого выкормыша и она же теперь в лице каждого своего жителя виновата перед Познером. Да, кто ты такой?! Что ты сделал для нашей страны, чтобы иметь хоть какое-то право говорить о ней такие вещи! Без СССР твоя любимая Америка пала бы не успев еще вступить в войну, вот тогда бы ты узнал всю прелесть немецких лагерей, где ГУЛАГ - это отдых на тропических островах.

Перед нами очередная попытка нивелирования победы Советского Союза во Второй мировой войне и постановки знака равенства между фашисткой Германией и коммунистическим СССР. И все это подается нам под соусом критики Сталина. Но давайте быстренько, ради приличия, пройдем по основным пунктам.

1. Между фашистами в Германии и СССР нет ничего общего. Фашистский человеконенавистнический режим строился на принципах превосходства арийцев, то есть, немцев, и уничтожением или подчинением всех не арийцев. Эти принципы в ходе войны получили реальное воплощение.

СССР построен на идеологии общего равенства и братства и справедливой модели распределения доходов от труда. Здесь не было никакой ненависти ни к человеку, ни к каким-то народам. Единственная цель - распространение этой философии на как можно большие территории, как и в случае с сегодняшней демократией.

2. Система лагерей ГУЛАГа жестока и ужасна, но она, как это не странно звучит, призвана реально исправлять людей на благо страны. Понятное дело, что среди респрессированных было много тех и, наверно, даже большинство, кто не заслужил этой меры и не дал никакого повода. Но это точно не Камбоджа Пол Пота и не лагеря нацистов, где труд узников особо нужен не был, а нужно было их незаметное для остальных людей уничтожение. Из ГУЛАГа многие вернулись потом домой, а из лагерей только те, кого успели освободить советские солдаты и их союзники.

3. Сталин. Жестокость и хладнокровность этого человека колоссальна. Но это еще большой вопрос - что сделало его таким - система, либо он сам создал эту систему. Скорее всего первое. Его методика расправ с инакомыслием и неугодными - неприемлема, но при этом противники Сталина никогда не вспоминают то, что было сделано положительного - очень много чего. Сталин загубил много душ, но и сделал много хорошего. Это типичный итог правления очень многих руководителей государств, как античных и средневековых, так и современных. При этом еще больше тех, кто жизни загубил и даже с их помощью ничего не построил. Тогда нам надо абсолютно всех правителей, королей, султанов, царей и большинство президентов и премьер-министров называть кровавыми тиранами. Но журналистского образования Познеру явно не хватает, чтобы это понять. Хотя, скорее всего, он все понимает, задача гражданина США и Франции, показать нам нашу ущербность, чтобы сидели тихо и принимали все происходящее, как ману небесную. Их откровенно бесит, что Сталин сделал СССР сверхдержавой, создав достойного противника Западному миру. После развала СССР это не должно повториться, именно по этому Сталин плохой, потому, что все, что делает плохой человек - плохо. И мы подчинимся их воли и будем слабыми, пока не примем нашу историю такой, какая она есть, не будем ее любить, не смотря на имевшиеся сложности. Именно так поступили многие государства, и только в России принято копаться в прошлом, чтобы выудить оттуда как можно больше плохого. Не будьте Познерами - любите свою страну!