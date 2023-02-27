Россия и Япония: от первых контактов до установления дипломатических отношений Почти 150 лет Россия пыталась открыть для себя Японию. Это произошло лишь в 1855 году усилиями русского адмирала Евфимия Путятина. На чтение: 3 минуты

Почти 150 лет Россия пыталась открыть для себя Японию. Это произошло лишь в 1855 году усилиями русского адмирала Евфимия Путятина.

«…А против первой курильской реки на море видел как бы островы есть, и иноземцы сказывали, что там острова есть, а на тех островах городы каменные и живут люди, а какие, про то иноземцы сказать не умеют <…> а с тех де островов к курильским иноземцам приходят ценинная посуда и платье даб полосатых и пестрых китаек и лензовые азямы» , - сообщал Владимир Атласов в Москву о землях, лежавших южнее Курильских островов в конце XVII века. Считается, что именно тогда Россия узнала о существовании Японии. После этого на протяжении полутора столетий наша страна пыталась установить с ней дипломатические отношения, однако это произошло лишь в середине XIX века.

Первые японцы в России

Информация о Японии попадала на Русь в весьма урезанном виде. Можно лишь предполагать, что отдельные купцы или путешественники слышали какие-то сведения от своих знакомых торговцев из Ближнего Востока или Европы, однако эти рассказы можно отнести к категории баек. Лишь в XVII веке после перевода на русский язык западных светских сочинений российские государственные деятели получили представление о далёкой стране, находящейся рядом с Китаем. Относительно достоверные данные о Японии стали доходить до России на рубеже XVII-XVIII веков. Это было связано в том числе с освоением дальневосточных рубежей и научными экспедициями в Тихом океане.

До сих пор ведутся споры, кого можно считать первым японцем, оказавшимся в России. Наиболее распространённая версия связана с именем Дэмбэя, торговца, потерпевшего крушение у берегов Камчатки и попавшего в плен. Вскоре японец был освобождён Владимиром Атласовым, который в 1702 году привёз Дэмбэя в Москву. В России японец подробно рассказал о своей родине и получил аудиенцию у царя Петра Алексеевича. По просьбе монарха он стал преподавать японский язык, а также принял христианство, после чего стал Гавриилом Богдановым. Неизвестно, когда скончался Дэмбэй, однако после него в России появилось ещё несколько японских моряков.

Некоторые историки выдвигают гипотезу о том, что Дэмбэй не был первым японцем в России. Некий католик Николай, уроженец Манилы, прибыл в Россию во время Смутного времени. Борис Годунов сослал японца на Соловки, а в 1611 году он был казнён, поскольку отказывался переходить в православие.

Попытки установить дипломатические отношения в XVIII веке

Известия, полученные от Дэмбэя, активизировали усилия России по поиску пути в Японию. В последующие десятилетия было организовано несколько экспедиций с целью установления контактов с островитянами: «…чтобы учинить с Японским государством меж русскими людми торги немалые, как и у китайцов с русскими людми бывают торги... и проведывать ему, какие у них в Японском государстве узорчатые товары обретаютца, также и русские товары в том государстве какие надобны…» .

Первое подробное описание Японии на русском языке было составлено по итогам экспедиции Ивана Козыревского, состоявшейся в 1713 году. Основой для «Описания Апонского государства» стали рассказы айнов. Этот труд вышел на свет в 1726 году. До этого момента русские предприняли ещё несколько экспедиций на Камчатские острова, чтобы исследовать территории своего восточного соседа. Известно о походах Ельчина, Евреинова, Лужина и Шестакова. Они не достигли Японии, однако смогли описать южную гряду Курильских островов.

Достигнуть пределов Японии удалось лишь в 1739 году во время Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Южный отряд исследователей, возглавляемый Мартыном Шпанбергом, смог подойти к островам Хоккайдо и Хонсю и даже выйти на контакт с местным населением. «А он де, штюрман, между тем времнем пришед в тот же дом, где воду наливали, и хозяин того дому встретил ево у дверей изрядно со всякою учтивостью и ввел в свои покои и, посадя, потчивал ево и бывших с ним слушителей виноградным вином ис фарфоровой посуды» .

После этого контакты японцев и русских стали иметь более-менее постоянный характер. На протяжении нескольких десятилетий русские колонизаторы и островитяне торговали друг с другом. В 1771 году в Японию сбежали русские ссыльные во главе с авантюристом Морицем Бенёвским, а спустя несколько лет на Алеутских островах потерпел крушение японский торговый корабль. Моряки 4 года выживали в одиночку, пока не были обнаружены русскими и не отправлены в Иркутск. Чиновники предложили морякам перейти в российское подданство и не разрешали им вернуться домой.

Однако российский учёный Эрик Лаксман предложил использовать японцев в качестве посредников для установления отношений с закрытой и таинственной Японией. В записке графу Александру Воронцову он изложил выгоды, которые могла получить Россия от торговли с Японией, а также указывал на важность научных исследований островов. Екатерина II распорядилась вернуть японских моряков на родину, был издан указ «Об установлении торговых сношений с Японией», и в 1791 году началась подготовка миссии, во главе которой был поставлен сын Эрика Лаксмана Адам.

Итогом посольства стал сбор ряда материалов о внутренней жизни Японии. Сами островитяне удостоверились в мирных и дружелюбных намерениях России. Русским кораблям было разрешено заходить в порт Нагасаки. После возвращения экспедиции Эрик Лаксман ходатайствовал о снаряжении нового посольства для закрепления достигнутых успехов, однако смерть сначала самого учёного, а затем и императрицы временно заморозили этот проект. Вновь русские оказались в Японии лишь в следующем столетии.

От миссии Резанова к Симодскому трактату

Новое посольство состоялось в 1804 году и было связано с кругосветным путешествием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. В сентябре «Надежда» подошла к Нагасаки, однако японские власти не разрешили кораблю зайти в гавань. а членам экипажа выйти на берег. Исключение сделали лишь для Николая Резанова, который попросил аудиенцию у императора. Прождав полгода, он получил ответ: отказ от приёма, возврат подарков и требование немедленно покинуть Нагасаки. Резанов принял решение разорить японские фактории на Сахалине и южных Курильских островах. Это привело к значительному ухудшению отношений с Японией, длившемуся несколько лет.

Нападения русских моряков на поселения заставили японцев усилить своё военное присутствие на своих северных рубежах. В 1811 году японские власти взяли в плен капитана судна «Диана» Василия Головина, чья миссия носила научный, а не военный характер. Экипаж корабля 2 года провёл в японской тюрьме, а страны оказались фактически на грани войны. Российский адмирал Пётр Рикорд организовал 3 спасательные экспедиции. Вернуть Головина удалось при посредничестве японского купца Такадая Кахэя, который убедил своё правительство отпустить пленников.

Отношения между странами улучшились, но Япония всё ещё оставалась закрытым для других государством. Всередине XIX века США решили покончить с изоляцией азиатской страны и организовали экспедицию к японским берегам. В 1852 году в Российской империи началась подготовка к плаванию. Главой русской экспедиции был назначен адмирал и дипломат Евфимий Путятин. К сожалению, он не успел опередить американского адмирала Мэтью Перри. Канагавский договор между США и Японией был заключён 31 марта 1854 года, а русско-японский документ стороны подписали лишь спустя полгода – он получил название Симодского трактата. Россия в обмен на возможность торговать со своим восточным соседом уступила Японии острова Итуруп, Кунашир и Шукатан.

Таким образом Симодский трактат стал первым договором в истории российско-японских отношений. В 1858 году Россия и Япония подписали новое соглашение, в котором были прописаны условия организации дипломатической службы в обеих странах. Первым русским генеральным консулом в Японии в 1871 году стал Евгений Бюцов.

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