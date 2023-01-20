Псков: самая совершенная средневековая крепость России Псковские каменные укрепления, появившиеся в XII веке, в результате постоянных совершенствований спустя несколько веков превратили город в неприступную крепость. Взять её не смогли ни польский король Стефан Баторий, ни шведский государь Густав II Адольф. На чтение: 3 минуты

«…Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше, весь обнесен стеной; за ней красуются церкви, как густой лес, все каменные; домов за стенами не видно. Местность превосходная: город расположен на красивой равнине; в миле от города сливаются две реки, Великая и Череха, и, подобно тому, как Висла под Варшавой, текут с одной стороны города; третья речка Псковка впадает в две первые и, протекая через самый город, доставляет тем самым осажденным большие удобства» , - писал в осадном дневнике польский ксендз Александр Пиотровский. Псковская крепость была самой крупной на северо-западных рубежах Руси, и на её долю выпало немало военных испытаний, из которых её защитники выходили с честью.

Родина княгини Ольги

В летописях нет упоминания, в каком году была основана будущая столица Псковской республики. Однако в источниках указывалось на то, что поселение уже существовало на момент призвания варягов: «о Пскове граде от летописания не обретается вспомянуто от кого создан бысть, <…> токмо уведохом яко был уже в то время, когда наехали князи Рюрик с братьею…» . Впервые же Псков упоминается в связи с событиями 903 года: жена князя Игоря, по сообщению летописцев, происходила именно из этих мест.

Археологические раскопки подтверждают, что первые поселения возникли в этих местах ещё в середине I тысячелетия. Позднее город разрастался, и к IX веку появились первые укрепления, изначально деревянные, существовавшие вместе с земляным валом. Место, где они были возведены, на пересечении рек Великая и Пскова, идеально подходило для постройки крепости. Именно оно станет центром будущих каменных укреплений, сохранившихся и по сей день.

Каменный детинец появился в Пскове примерно в XI веке и представлял из себя плиты, сложенные без скрепляющего раствора – такая же техника в те годы применялась, например, в Ладоге и Изборске. Уже в следующем столетии укрепления были усовершенствованы. Так на месте слияния Псковы и Великой появился Псковский Кром – именно так жители города называют свой Кремль.

Крепость князя Довмонта

Псков, находившийся на западных рубежах русского государства, с самого начала своей истории принимал непосредственное участие как во внешних, так и во внутренних конфликтах. В XI веке Псков дважды подвергся нападению племени чудь, тогда же к городу подошли силы полоцкого князя Всеслава, прозванного «князем-оборотнем», однако ни тем, ни другим не удалось получить контроль над Кромом. В XIII веке уже на новую крепость организовали нападение литовцы, но и им не сопутствовал успех.

Вместе с литовцами появилась новая угроза – немецкие крестоносцы. Псков оказался на самом острие удара Ливонского ордена в качестве западного форпоста Новгородской республики, причём форпоста нелояльного. Отношения псковичей и их хозяев оставляли желать лучшего – город на реке Великой благодаря своему влиянию часто противился решению столицы и не всегда имел хорошие отношения с новгородскими князьями.

В 1240 году под стены города подошло крупное немецкое войско, до этого взявшее под контроль Изборск. Осада шла в течение недели, после чего гарнизон капитулировал. Летопись описывала эти события следующим образом: «… посад зажгоша весь, и много зла бысть, погореша и церкви, и честные иконы…» . Однако жить под иноземным владычеством Пскову долго не пришлось. Уже через 2 года, в марте 1242 года, город был отбит ратью князя Александра Невского.

Новые вызовы потребовали совершенствования и расширения Псковской крепости. На рубеже XIII – XIV веков в городе идут масштабные строительные работы, связанные с именем князя Довмонта, выходца из Литвы, принявшего православие. Были возведены каменные стены, расширившие крепостные укрепления южнее Крома – участок в 1,5 гектара получил название «Довмонтова города». Внутри него располагались административные здания, причём они примыкали довольно плотно друг к другу.

Время правления Довмонта, который «владел» Псковом на протяжении более чем 30 лет, считается «золотым веком» средневекового города. В этот период крепость пережила очередное нападение Ливонского ордена, причём под стены явился сам магистр. Десятидневная осада не привела к результатам – узнав о приближении подкреплений из Новгорода, рыцари предпочли отступить. Вновь они появились у Пскова в 1298 году, но очередная осада так же закончилась безрезультатно.

В XIV веке Псковская крепость продолжала расширяться. В это время площадь оборонительных сооружений значительно расширилась, а также появились две новых линии каменных стен. Первая, созданная в самом начале столетия, была названа по имени посадника, ведавшего делами города в то время – «стена посадника Бориса». Боевое крещение она получила уже в 1323 году – тогда Псков пережил одну из самых тяжёлых осад в своей истории. Немецкие рыцари стояли под стенами города почти три недели, пытались пробить укрепления с помощью стенобитных орудий, но безрезультатно. Помогли Пскову прогнать захватчиков литовцы, внезапно появившиеся у города и ударившие по осаждающим с тыла.

Вторая линия стен XIV века появилась во второй половине столетия. Пространство внутри неё получило название «Средний город». В это же время, в связи с началом появления во враждующих армиях первых артиллерийских орудий, и Кром, и Довмонтов город, и другие линии укреплений обзавелись башнями – такая перестройка во многом была связана с усилением зависимости от Московского княжества. Московские князья выделяли большие средства на укрепление оборонительных построек.

Подвиги псковских защитников

Ко второй половине XV века Псков фактически становится вассалом Москвы. В это время ливонские рыцари несколько раз подходили ко Пскову, однако система оборонительных укреплений стала настолько насыщенной, что каждый раз инициатива немцев заканчивалась неудачей. Постройка новой линии стен, получившей название «Окольного города», в третьей четверти XV века превратила Псков, наверное, в самую передовую крепость русских земель. Общая протяжённость стен составляла около 9 километров (включая как внешние, так и внутренние), их толщина достигала 6 метров, все они были укреплены десятками могучих башен. После присоединения города к Московскому княжеству работы по совершенствованию крепости неустанно продолжались. Псков превратился в важнейший военно-стратегический пункт.

Свою роль Псковская крепость подтвердила во время тяжёлой для России Ливонской войны. Под её стенами развернулись события, которые были судьбоносными для страны. На протяжении более чем полугода гарнизон города держал оборону от войск польского короля Стефана Батория. Пережив несколько десятков штурмов, защитники не позволили захватчикам овладеть городом. Поражение поляков под Псковом позволило России заключить с Польшей мир на условиях относительного статус-кво.

В годы смутного лихолетья Псков долгое время поддерживал сначала Лжедмитрия II, а затем и третьего по счёту самозванца. Внутренняя борьба сопровождалась столкновениями между жителями города, однако после воцарения Михаила Фёдоровича Романова город вновь воссоединился с Москвой, тем более, что Россия столкнулась со шведской интервенцией. Уже летом 1612 года скандинавские войска пытались овладеть крепостью, но безуспешно. Более основательную попытку король Густав II Адольф предпринял в 1615 году, причём войска он возглавил лично. «Псковское сидение» продолжалось два с половиной месяца, и как ни пытались скандинавы вынудить гарнизон сдаться – у них ничего не вышло. И вновь после поражения у Пскова захватчики были вынуждены идти на мирные переговоры – шведский король счёл продолжение военных действий бесперспективными.

События 1615 года стали последними значительными военными эпизодами в истории крепости. Противники больше не решались подходить к могучему и неприступному Пскову. Несмотря на это, совершенствование укреплений продолжалось – серьёзная реконструкция была проведена сначала во второй половине XVII века, а в годы Северной войны Пётр Великий распорядился возвести девять новых бастионов. Тогда же Псков превратился в важный тыловой пункт, где сосредотачивались припасы и собирались войска. После заключения Ништадского мирного договора и переноса границы далеко на Запад Псков превратился в рядовой уездный город, о славном военном прошлом которого напоминали лишь могучие стены.

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