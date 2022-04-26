"Полевая фортификация Крыма в cуворовскую эпоху". Т.Н. Смекалова, Ю.Л. Белик На чтение: 3 минуты

Содержание

Предисловие. От зарисовки «Турецкой батареи» в полевом дневнике

П.Н. Шульца к «Атласу» суворовских фельдшанцев.

Часть 1.

Вступление. История открытия «турецкой батареи».

Глава 1. Результаты дистанционных и геофизических методов

исследования батареи.

Глава 2. Результаты архивного поиска. Атлас планов и профилей

полевых укреплений (фельдшанцев) в Крыму 1778 г.

Глава 3. Ландшафтная позиция батареи.

Глава 4. Тактические преимущества расположения батареи

у наивысшей точки Тарханкута.

Часть 2.

Глава 5. Историческая ситуация в Крыму во второй половине XVIII в.

Глава 6. А.В. Суворов в Крыму.

Глава 7. Цель сооружения полевых укреплений.

Глава 8. А.В. Суворов и инженерная наука.

Часть 3.

Глава 9. Каталог полевых укреплений, приведенных в «Атласе» 1778 г.

Заключение

Приложение 1.

Приказ генерал-поручика Суворова по войскам Крымского

и Кубанского корпусов, 16 мая 1778 года.

Приложение 2.

Ю.Л. Белик. Словарь фортификационных терминов

Summary

Архивные документы и картографический материал

Литература

Предисловие.

От зарисовки «Турецкой батареи» в полевом дневнике П.Н. Шульца

к «Атласу» суворовских фельдшанцев

В данной книге приводятся результаты наших исследований полевых укреплений, являвшихся главной частью системы обороны Крыма в переломный для российской истории период после заключения Кучюк-Кайнарджийского мира 1774 г. Неожиданное обнаружение одного из этих укреплений, чудом уцелевшего у наивысшей точки Тарханкута, по зарисовке в полевом дневнике П.Н. Шульца 1933 г. и новейшим космическим снимкам, повлекло за собой целую череду дальнейших открытий. В Российском государственном военно-историческом архиве был обнаружен «Атлас полевых укреплений в Крыму» 1778 г., состоящий из 33 чертежей, среди которых был найден план и нашего полевого укрепления. Перед нами оказался свод оборонительных сооружений, запроектированных А.В. Суворовым для отражения попыток Турции нарушить условия мира 1774 г. и высадиться на берега Крыма. Блестящее осуществление этого плана обороны в конечном итоге имело решающее значение в процессе присоединения Крыма к России. Следует сразу подчеркнуть, что эти крепости строились и обороняли побережье Крыма в то время, когда у России еще не существовало своего собственного флота.

Несмотря на очевидную значимость данных укреплений, ни одна из них до недавнего времени не была выявлена и локализована на местности и не изучалась, таким образом, памятники гениальной системы суворовской обороны полуострова оказались незаслуженно забытыми. Наше исследование предполагает в некоторой степени восстановить справедливость по отношению к той роли, которую данные полевые укрепления сыграли в борьбе России и Турции за обладание Крымом и Черным морем.

Имея в качестве базы столь богатый исторический источник, как «Атлас укреплений», мы постарались сформулировать задачи их дальнейшего научного исследования. Прежде всего, важно было определить, насколько полно был осуществлен проект обороны Крыма 1778 г.? Все ли из проекты крепостей были воплощены в реальности? Какие из приведенных в «Атласе» укреплений относились еще к османскому периоду, какие из них были построены при А.А. Прозоровском, и, наконец, какие при его победоносном последователе А.В. Суворове?

Какие принципы и традиции военно-инженерного искусства были учтены при возведении этих крепостей? Какова была их артиллерийская мощь и численность гарнизонов? Какие из приведенных в «Атласе» крепостей сохранились до наших дней, какие были инкорпорированы в более поздние оборонительные сооружения, какие и вовсе исчезли и разрушены? Возможна ли локализация фельдшанцев на картах суворовской эпохи, современных картах, космических снимках и, наконец, на местности?

Предлагаемая читателю книга, как мы надеемся, отвечает на часть из поставленных вопросов, оставляя другую их часть для дальнейшего научного поиска.

Часть 1.

Вступление.История открытия «турецкой батареи»

В 2008 г., при подготовке к публикации полевых дневников Павла Николаевича Шульца, касающихся его археологических разведок в северо-западном Крыму, наше внимание привлек небольшой карандашный набросок на обороте страницы 81 в его тетради (рис. 1). На нем было изображено земляное укрепление характерной звездчатой формы с прямоугольным выступом. Запись в дневнике, относящаяся к этому рисунку гласила, что 2-го ноября 1933 г. Павел Николаевич, проводивший археологические обследования на Тарханкутском полуострове, посетил «турецкую батарею» у хутора Чоротай, о которой ему сообщил старожил из д. Тарпанчи (ныне п. Окуневка). П.Н. Шульц так пишет об этом в своем дневнике: «По дороге зашел на хутор Чоротай осмотреть батарею. Она представляет собой правильно организованное укрепление из валов, сложенных из камня и засыпанных сверху землей. Два звездообразных в плане укрепления соединяются перешейком. Высота валов от рва не более 1,5 метров. Считают ее турецкой. У батареи большой курган. На вершине его промерная башня. Сложен из земли, перемешанной с камнем. Нашел у его вершины обломок ручки римской амфоры» [Шульц 2010, с. 21]. Павел Николаевич зарисовал батарею, передав ее основные структурные особенности (рис. 1) [там же, рис.48, а ].

К сожалению, этот памятник военной истории был до недавнего времени незнаком современным исследователям, так как П.Н. Шульц сведения о батарее не опубликовал, и они долгое время были лишь достоянием архива [1] . Только после издания в 2010 г. полевых материалов П.Н. Шульца, информация о батарее вошла в научный оборот [Шульц 2010]. Из-за того, что долгое время это полевое военно-инженерное сооружение оставалось неизвестным и неохраняемым, оно сильно пострадало от хозяйственной деятельности во второй половине ХХ в., что, конечно, создает дополнительные сложности для его изучения.

Благодаря детальному чертежу и описанию П.Н. Шульца, нам удалось найти эту батарею на местности, в чем чрезвычайно помогли космические снимки из ресурса Google Earth (рис. 2, 3).

Особенно четко эта батарея и курган с предполагаемой башней на вершине видны на снимке, сделанном 22 апреля 2009 г. (рис. 3). Оказалось, что они находятся в непосредственной близости от наивысшей точки Тарханкутского п-ва над п. Окуневка (бывш. Тарпанчи) между огражденной территорией ветроэлектростанции и современной фермой (рис. 2, 3, 4).

Необходимо отметить, что если бы спутниковые фотографии не существовали, то обнаружить данное старинное укрепление в современном ландшафте было бы совсем непросто. Действительно, на аэрофотографии 1956 г. можно увидеть лишь слабое отражение характерных звездчатых контуров батареи, и без предварительного знания о том, что это за объект, его трудно идентифицировать по фотоснимку (рис. 5). На аэрофотографиях 1974 и 1978 гг. крепость различить невозможно.

На местности найти батарею еще сложнее. Из-за значительных разрушений, которым подверглось это укрепление в новейшее время, оно возвышается на каменистой вершине Мелового увала в виде беспорядочных земляных нагромождений (рис. 6 а ). Только в восточной части батареи довольно хорошо видны правильные прямоугольные очертания валов и окружающих их рвов, а в северо-восточном углу звездообразной половины укрепления – две соседних зубчатых оконечности (рис. 6 б ).

Часть 3.

Глава 9. Каталог оборонительных сооружений,

приведенных в «Атласе» 1778 г.

В данном разделе мы публикуем чертежи, помещенные в «Атласе планов и профилей полевых укреплений (фельдшанцев) в Крыму и их окрестностей» 1778 г. [РГВИА, ф. 418, оп. 1, д. 716]. Приводятся подробные описания крепостей, основанные на детальном анализе их планов. Указываются прототипы из руководства Вобана. Сделана попытка локализовать укрепления по картам XVIII-XIX вв., а также, в некоторых случаях, и на местности.

Данная работа является первым шагом к выявлению, изучению в натурных условиях, постановке на государственный учет и охрану остатков всех фельдшанцев, входивших в систему обороны А.В. Суворова и являющихся памятниками решающего периода в борьбе России и Турции за обладание Крыма.

Заключение

В результате совокупного детального рассмотрения чертежей фельдшанцев, приведенных в «Атласе полевых укреплений» 1778 г. и карт XVIII-XIX вв., нам удалось локализовать эти суворовские укрепления на картах соотвествующей эпохи (рис. 131, 132). Крепость, обнаруженная и исследованная нами у верхней точки Тарханкутского полуострова, являлась одной из трех десятков подобных полевых укреплений, воздвигнутых в рамках единого плана обороны Крыма, разработанного и осуществленного А.В. Суворовым против вторжения турецкого морского десанта. Кроме тарханкутского фельдшанца, нам удалось разыскать положения на местности полевых укреплений у Сары-Булатской крепости, при д. Ханы, в Ак-Мечетской гавани, при южном въезде на Донузлавскую пересыпь. К сожалению, все перечисленные фельдшанцы сохранились намного хуже тарханкутского, или уже полностью стерты с лица земли. Тем не менее, мы наметили новые маршруты поиска суворовских укреплений, и не теряем надежды обнаружить все еще сохранившиеся крепости – памятники драматических событий последней трети XVIII в. Следующим этапом нашего исследования станет перенесение крепостей, найденных нами на старинных картах, на карты современные, а также на космические снимки, и, в конечном итоге, разыскание суворовских полевых укреплений на местности.

Мы надеемся, что эти уникальные памятники, относящиеся к важному этапу истории Крыма, будут достойным образом изучаться и охраняться, и в скором будущем не только войдут в полноценный научный оборот, но и станут известными и посещаемыми памятниками героического прошлого нашей Родины.

[1] Дневник разведок П.Н. Шульца за 1933 г. хранится в Рукописном архиве Института истории материальной культуры РАН в г. Санкт-Петербурге, Рукописный Архив ИИМК РАН, ф. 2, оп. 1, д. 130, 1933 г., л. 81 об.