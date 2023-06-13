От монгольского нашествия до Сеульского договора: история российско-корейских отношений Официальные дипломатические отношения России и Кореи ведут отсчёт от Сеульского договора 1884 года, после которого в столице азиатского государства появилась русская дипломатическая миссия. Однако контакты между странами имели место быть задолго до конца XIX века. На чтение: 3 минуты

Официальные дипломатические отношения России и Кореи ведут отсчёт от Сеульского договора 1884 года, после которого в столице азиатского государства появилась русская дипломатическая миссия. Однако контакты между странами имели место быть задолго до конца XIX века.

«…Корейских обывателей почитают за древних китайцев, которые от нынешних особливо в том разнствуют, что они только на одной жене женятся и одной оборонительной войны держатся, также и в том, что мужского и женского полу люди в одном собрании бывают, что у нынешних китайцев в великом презрении…» - такие сведения о Корее содержатся в комментариях к российскому атласу, изданному в 1745 году. Несмотря на то, что официальные дипломатические отношения между странами были установлены лишь во второй половине XIX века, первые контакты русских и корейцев имели место быть задолго до этого времени.

Россия и Корея в Средние века

Точно установить, когда впервые уроженцы Древней Руси и Кореи могли вступить друг с другом в контакт, к сожалению, не представляется возможным. Учёные выдвигают гипотезы о гипотетических встречах, которые могли быть в XIII веке, после татаро-монгольского нашествия в Восточную Европу. Так, итальянский путешественник, францисканец Иоанн де Плано Карпини описывал присутствовавших на «коронации» хана Гуюка в Каракоруме в 1246 году. Среди представителей зависимых от монголов государств были как русские, так и корейцы, начавшие платить дань степнякам в 1241 году.

Гипотезы выдвигаются и в отношении русских ратников, служивших в монгольских войсках. Во время походов хана Хубилая на Японию Корея служила местом сбора сил завоевателей. Тем не менее, эти уроженцы Древней Руси никак не могли поделиться сведениями со своими соплеменниками.

Корея как вассал Китая – особенности контактов

Если на Руси что-то и слышали о далёкой Корее – то это были, скорее всего, опосредованные сведения, связанные, прежде всего, с Китаем, который стал её сюзереном в первой половине XVII века. Непосредственные контакты русских и корейцев задокументированы чуть позднее - они связаны с расширением территории России на восток. В 1639 году отряд Ивана Москвитина вышел к Тихому океану. Встреча с корейцами была лишь вопросом времени.

В середине XVII века русские отряды столкнулись с китайскими войсками. Начался долгий период пограничных конфликтов, вошедший в историю как «албазинские войны». В составе китайских сил, противостоявших русским на Дальнем Востоке, были и корейские отряды. Тогда впервые солдаты обеих стран встретились на поле боя. Воспоминания об этом оставил корейский генерал Син Ню.

Нерчинский мирный договор фактически «закрыл» Корею от России. Это привело к тому, что непосредственные контакты с этой страной удалось установить лишь в XIX веке, после пересмотра русско-китайской границы. До этого времени информация о Корее достигала Россию лишь через дипломатов или же благодаря переводным европейским книгам. Так, например, дипломат Николай Спафарий, возглавлявший посольство в Китай в 1678 году, оставил такое описание страны: «И то государство стоит на великом носу морском неподалеку от усть Амура, и для того от усть Амура только та трудность есть, что надобно обходить тот нос далеко по морю. А как бы не было того носа, от усть Амура зело бы было близко ехать в Китай, однакожде и так мочно ехать, только далеко будет объехать» .

Корейцы также интересовались большим северным соседом. В так называемых «пекинских дневниках» корейских посланников содержится информация о России, которую дипломаты сначала получали от китайцев, а позднее – и благодаря непосредственным контактам с русскими коллегами. «Говорят, Араса – большая страна за Северным морем» .

В XVIII веке состоялась первая задокументированная встреча между корейскими и российскими дипломатами. Швед Лоренц Ланг, оказавшийся в русском плену после Полтавы, а затем поступивший на службу царю Петру, часто оказывался в Поднебесной в составе дипломатических миссий. Корейцам, вассалам китайского императора, запрещалось вести самостоятельную внешнюю политику, однако Ланг настоял на встрече с торговцами из этой страны. Вот как он описал её: «Я приказал моим людям вывести солдат за ворота, чтобы они там подождали, пока корейские торговцы не выйдут из моего дома. Вместе с тем я велел сказать им, чтобы в будущем при мне они не осмеливались угрожать плетьми. После этого торговцы вошли в мою комнату, но пробыли у меня недолго, ибо боялись подвергнуться новым наглостям со стороны приставленных солдат» . Эта встреча послужила причиной высылки Ланга из Китая – правительство Поднебесной было недовольно инициативой российского посланника. В дальнейшем, дабы не портить отношения с Китаем, русские дипломаты и путешественники не предпринимали никаких шагов для установления контактов с Кореей.

«Открытие» Кореи в XIX веке

Ситуация изменилась в XIX веке. Источники сообщают, что уже в начале столетия русская и корейская миссии в Пекине обменялись подарками. Помимо официальных лиц, с азиатскими дипломатами общался и глава русской православной миссии в Китае архимандрит Иакинф. В 1821 году встречу с корейскими посланниками имел чиновник Азиатского департамента Егор Тимковский, который оставил воспоминания об этом случае: «Корейцы, бывая в Пекине, немало уже ознакомились с русскими и весьма довольны ласковостью наших; разумеют географическое положение и самое величие нашего государства» .

Корейские источники также содержат свидетельства о встречах корейских дипломатов и русских посланников. Среди них – записки, оставленные Паком Сехо, одним из членов корейской миссии, посетившей русских в первой половине XIX века. «Я спросил у русского: Каково расстояние отсюда до Вашей страны?» Он ответил, что больше 20 тысяч ли. Я спросил, каков размер страны. Он ответил, что раза в три больше, чем Китай» .

Нога русского путешественника ступила на корейские земли в 1854 году. Это были моряки экспедиции Евфимия Путятина. Одним из членов экспедиции был Иван Гончаров, известный русский писатель, опубликовавший позднее очерки о путешествии. Один из них был посвящён Корее. «Одну особенность заметил я у корейцев: на расспросы о положении их страны, городов они отвечают правду, охотно рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали залив, где мы стояли, по имени, также и все его берега, мысы, острова, деревни, сказали даже, что здесь родина их нынешнего короля» .

В 1858-1860 годах Россия и Китай заключили два договора, по которым были пересмотрены статьи документа, подписанного в Нерчинске ещё в XVII столетии. Санкт-Петербург получил контроль над Приамурьем и расширил подконтрольное ему побережье Тихого океана. Россия стала граничить с Кореей, что привело к серьёзной миграции населения азиатской страны на Дальний Восток.

Однако Корея оставалась закрытой для торговцев. Эта проблема касалась не только России, но и западных стран и Японии. В 1862 году русская миссия попыталась добиться открытия торгового представительства в городе Кёнхын, но эта инициатива не привела к желаемому результату. Санкт-Петербург рассчитывал не только на экономические преференции, но и стратегические – так, планировалось создание военных баз в незамерзающих корейских портах.

В 1876 году первый из «неравноправных» договоров с Кореей заключила Япония. России требовалось привлечь максимум усилий для того, чтобы не допустить включения азиатской страны в чью бы то ни было сферу влияния. Это удалось в 1884 году. В Сеуле русский дипломат Карл Вебер и представители корейского императора Коджона подписали договор, по которому Корея открылась для российских подданных. Именно эта дата считается точкой отсчёта официальных русско-корейских дипломатических отношений.

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