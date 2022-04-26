Научная конференция памяти Николая Алексеевича Троицкого На чтение: 1 минута

28 мая исполнится два года, как ушел из жизни выдающийся российский историк, один из крупнейших отечественных специалистов по истории России XIX века Николай Алексеевич Троицкий, доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, на труды которого ссылаются до сих пор не только отечественные, но и зарубежные историки – от Ф. Вентури до Р. Пайпса. Памяти Н.А. Троицкого посвящалась проходившая 25-26 мая 2016 года в стенах Института истории и международных отношений СГУ им. Н.Г. Чернышевского международная научная конференция «Историк и время». Конференцию открыл д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории России и археологии Сергей Алексеевич Мезин. Его выступление носило яркий, эмоциональный характер, опиралось на личные воспоминания и архивные дела студента, а потом и профессора Н.А. Троицкого. Слово о Николае Алексеевиче Троицком написал Анатолий Ильич Аврус, почетный профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ныне живущий в Москве. Воспоминаниями о Н.А. Троицком и его коллегах, составлявших цвет саратовской исторической науки, поделились д.и.н., профессор кафедры отечественной истории и историографии Елена Николаевна Морозова, Виктор Николаевич Парфёнов, профессор кафедры истории Отечества и культуры СГТУ им. Ю.А. Гагарина. Я не был студентом или аспирантом Н.А. Троицкого. Но знал его лично. В 1997-м, когда защищал на истфаке СГУ кандидатскую диссертацию, Николай Алексеевич, будучи членом диссертационного совета, сделал несколько дельных замечаний, хотя тема моего исследования хронологически располагалась в ХХ веке, а не в его любимом XIX-м. Сын в школе в 8 классе историю XIX века учил по учебнику Троицкого - вся семья зачитывалась этой книгой... Дочь, ставшая студенткой истфака, уже лично слушала лекции Н.А. Троицкого и сдавала ему экзамены.. Будучи человеком заинтересованным, меня поразил факт, содержавшийся в выступлении доцента кафедры «Социально-правовые и гуманитарно-педагогические науки» СГАУ им. Н.И. Вавилова Юрия Геннадьевича Степанова. Он сообщил, что несколько лет в издательстве Роспэн находится неизданная рукопись Н.А. Троицкого о Наполеоне Бонапарте. Может, новый фонд «История Отечества», созданный указом Президента РФ В.В. Путина 6 апреля 2016 года, найдет средства для издания двухтомника, который, несомненно, будет представлять огромный интерес не только для профессиональных историков, но и для всех тех, кто интересуется отечественной и зарубежной историей?