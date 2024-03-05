Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина История создания международный общественно-научных чтений, посвященных Юрию Алексеевичу Гагарину На чтение: 3 минуты

История создания

После трагической гибели Гагарина в 1968 году, всем, кому был близок и дорог первопроходец Вселенной, стало ясно: предстоит большая работа по увековечиванию памяти о первом космонавте планеты. И в первую очередь, на его родине, в городе Гжатске. Он был любимцем всего мира, и он любил всех. Но больше всего он любил Смоленщину, родной Гжатск. Одним из памятников ему на гжатской земле стали Гагаринские чтения, которые проводятся с 9 марта 1974 года — со дня 40-летия Юрия Алексеевича.

Предыстория Чтений такова. В 1973 году мы, группа космонавтов, приехали на юбилей Анны Тимофеевны и тогда пообещали ей 9 марта 1974 года приехать в город Гагарин на день рождения ее сына. Слово свое мы сдержали. И с тех пор на родине Юрия ежегодно стали проходить встречи космонавтов с его земляками.

Первыми их учредителями и организаторами выступили Смоленский обком партии, Центр подготовки космонавтов, районный и городской Советы.

Тогда же зародились традиции, которые существуют и по настоящий день. В 90-е годы прошлого века статус Чтений изменился. Они стали проводиться как общественно-научные, расширилось их содержание, увеличилось число участников.

Вот уже много лет родина Юрия Гагарина встречает гостей и участников Чтений, составляющих славу и гордость отечественной науки, космонавтики, ученых, специалистов многих областей знаний, обеспечивших триумфальный прорыв человечества за пределы земного притяжения, общественных деятелей, представителей предприятий космической отрасли, творческую интеллигенцию, молодежь из разных уголков нашей страны.

А.А. Леонов, летчик-космонавт СССР,

Почётный председатель Оргкомитета Гагаринских чтений,

лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза

«Космические братья» Юрия Алексеевича каждый год приезжали поздравить мать своего друга, Анну Тимофеевну, с Днём рождения. Даже в год гибели Юрия Алексеевича А.А. Леонов и А.Г. Николаев не изменили своей традиции и приехали к Анне Тимофеевне.

«… погостили они дня два у нас. Погрели мою душу, одиночество в сторону отодвинули…» - из воспоминаний Анны Тимофеевны Гагариной.

20 декабря 1973 года, на семидесятилетний юбилей Анны Тимофеевны приехало огромное количество гостей.

«… Приехали мои космические сыновья, преподаватели Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского и Наталья Сергеевна Королёва – дочка Сергея Павловича… Была и наша Валя. Постояли мы с ней, помолчали о нашем общем горе. А потом Валя говорит: «Сегодня праздник. Надо всё сделать как надо.»» - из воспоминаний Анны Тимофеевны Гагариной.

Именно во время этого праздника у Алексея Архиповича Леонова родилась идея о том, чтобы ежегодно 9 марта, в день рождения Юрия Гагарина, приезжать в гости к его землякам, вспоминать своего друга, рассказывать о космической работе, делиться планами и открытиями. Все присутствующие в тот день с удовольствием поддержали это предложение.

И вот 9 марта 1974 года, в день сорокалетнего юбилея Юрия Алексеевича, собрались «звездные» друзья. Состоялась эта тёплая встреча на малой родине Юрия Алексеевича, в городе Гагарин, в городском Доме культуры. В последствии инициативу космонавтов о гагаринских встречах поддержало руководство горкома и обкома КПСС и руководство Центра подготовки космонавтов.

Гагаринские Чтения. Беседы о звездах

9 марта 1974 года прошли первые Гагаринские чтения. Это были встречи космонавтов и представителей ЦК ВЛКСМ, руководителей области и района с тружениками деревни Клушино и завода «Динамик», с учащимися школ № 1 и № 2. Вечером проходили мероприятия с участием общественности города.

Затем начинается новый виток в развитии Чтений. Мероприятие приобрело измененный формат - теперь это были не только воспоминания друзей Юрия Алексеевича, их трепетные и душевные разговоры. В 1986 году в честь 25-летия первого полёта человека в космос Чтения прошли в новой форме, ярко и эмоционально: был разработан тематический сценарий, составной частью которого стала литературно-музыкальная композиция, а также появилась ведущая. В 1989 году к проведению Чтений активно подключился музей, который установил контакты с предприятиями космической отрасли, с различными НИИ, с учёными, работающими по космической тематике. Чтения вышли за рамки встреч-воспоминаний. По предложению А.А. Леонова и коллектива Мемориального музея Ю.А. Гагарина Чтения были преобразованы в Общественно-научные Чтения, посвящённые памяти Ю.А. Гагарина, бессменным председателем Оргкомитета которых стал А.А. Леонов. Он же разработал и эмблему Чтений.

На Чтениях впервые выступили деятели культуры: народный артист СССР, друг первых космонавтов Иосиф Кобзон, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов.

С большим чувством любви и уважения говорил о Юрии Гагарине Иосиф Давыдович.

«…Юрий Алексеевич Гагарин был очень земным человеком. Ему бы ещё жить и жить. Но он хотел летать. Был грамотным, интеллигентным и очень весёлым, азартным человеком. Не позволял никому скучать. В цикле песен Пахмутовой о Гагарине в музыке и словах запечатлён его портрет. Помните слова: «… Как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел…». С ним было невероятно интересно. В любой обстановке, в какой бы он не оказывался, оставался доступным, простым и великим. А Гагаринская улыбка?! Она известна всем. После Великой Отечественной войны полёт Гагарина стал самым великим подвигом нашей страны. Вспоминаю тот день: – Я был студентом Государственного музыкального института имени Гнесиных, мы все выскочили к Никитским воротам, ошалев от счастья и радости… Каждый образованный человек должен понимать: звёзды Героя, что на груди космонавта, упали не с неба, они даны ему за подвиг великий, который он совершил не ради этих звёзд, а ради своей страны, своего народа… Я счастлив, что мог называть Юрия Алексеевича просто Юра. О нём можно говорить и вспоминать бесконечно. Мне посчастливилось знать Гагарина, слышать его голос. Хорошее было время, оно не вернётся, но мы обязаны сделать, то лучшее что было, осталось в истории и в памяти людской…». - из выступления Иосифа Кобзона на Гагаринских Чтениях.

Затем Иосиф Кобзон исполнил песни из знаменитого цикла «Созвездие Гагарина» под аккомпанемент Александры Пахмутовой. И именно с этих Чтений была заложена традиция участия в торжественном мероприятии лучших артистов и музыкальных коллективов страны.

В День рождения Юрия Гагарина на сцене ДК «Комсомолец» выступали знаменитые артисты: Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Александра Стрельченко, Тамара Миансарова, Людмила Зыкина, Людмила Рюмина, Игорь Лученок, Владимир Трошин. Свои стихи читал Николай Добронравов, среди них одно – «Хлеб», которое очень нравилось первому космонавту.

Иосиф Давидович Кобзон приезжал в город Гагарин почти каждый год. Последнее его выступление состоялось 9 марта 2018 года, когда в последний раз прозвучали слова из песни: «… Как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел…», а 30 августа его не стало…

В 1994 году на Чтениях было заслушано 14 докладов. В 1995 году уже работали три секции «Космонавтика и общество», «История ракетно-космической техники и пилотируемой космонавтики», «Проблемы и перспективы развития музеев космонавтики». В 1996 году была образована самая многочисленная секция – «Космонавтика и молодёжь», а в 1997 году – «Профессия – космонавт». С 2009 года в работе Чтений стали принимать участие школьники из Беларуси, а позднее из города Байконур. Гагаринские чтения приобрели статус Международных. 9 марта 2011 года отмечалось 50-летие первого полёта человека в космос. К этой дате было приурочены не только Гагаринские Чтения, но и открытие Музея Первого полёта, в котором представлена история подготовки и осуществления величайшего события ХХ века.

Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина проходят в городе Гагарин ежегодно и всегда открытыми новым участникам и слушателям Чтений.