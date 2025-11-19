Краткий курс истории. Граф Панин 11 апреля (н. ст.) 1783 года скончался один из лучших дипломатов в отечественной истории и автор одного из первых в России конституционных проектов Никита Иванович Панин...

11 апреля (н. ст.) 1783 года скончался один из лучших дипломатов в отечественной истории и автор одного из первых в России конституционных проектов Никита Иванович Панин.

Первые шаги

Панин родился 29 сентября 1718 года. Дореволюционные авторы утверждали, что его двоюродным дедом был сам Александр Меншиков , близкий соратник Петра I . Проявил себя Панин во время правления Елизаветы Петровны , даже стал соперником для фаворита императрицы Ивана Шувалова и графа Алексея Разумовского. С 1747 года Панин возглавлял посольство в Дании, но вскоре был отправлен в Швецию, где в течение 12 лет пытался бороться против усиления королевской власти и влияния Франции.

Воспитатель царевича

Пребывание в Швеции привело к тому, что граф Панин проникся идеями конституционной монархии. Оказавшись под прицелом отдельных высших представителей российского общества после очередного дворцового переворота, граф Панин сумел приблизиться к Екатерине Великой . В частности, он попытался внушить императрице необходимость принятия идеи создания совета, который рассматривал бы документы, идущие на личную подпись государыне. Проект царице не понравился, но от престола она Панина не удалила, слишком важным было положение личного воспитателя царевича Павла . Впрочем, стоит отметить, что отношения Екатерины II и Никиты Панина оставались прохладными и неискренними.

Личность

Панин многое сделал для внешней политики Российской империи в 1762–1783 годах. Например, он активно пытался (и небезуспешно) создать союз северных держав во главе с Россией. Помимо внешней политики, вопросов разработки конституционного проекта и ограничения монархии, Панин показал себя крайне деятельным и увлеченным в вопросах судьбы России. Даже враги проявляли к Никите Ивановичу уважение как к человеку честному и гордому, что не совсем равнялось понятию горделивости. Женатым Панин никогда не был, но женщин любил, сие частенько вменяли ему в вину.

Проект ограничения самодержавия

Когда после переворота 1762 года, в котором сам Панин, вместе с Дашковой, очень с ним близкой, принимал живое участие, власть осталась за Екатериной, он сделал, по мнению историка С. М. Соловьёва, попытку ограничить произвол этой власти, представив императрице проект учреждения Императорского совета и реформы Сената. Во введении к проекту Панин, по мнению историка, давал резкую критику господствовавшего в управлении произвола («в производстве дел всегда действовала более сила персон, чем власть мест государственных») и предложил учреждение Совета из 6—8 членов-министров; все бумаги, которые требуют подписи государя, должны были проходить через этот совет и быть заверены кем-либо из министров. Сенату проект представлял право «иметь свободность представлять на Высочайшие повеления, если они… могут утеснить законы или благосостояние народа».

Этот проект был отклонён императрицей. В письме к Вяземскому она писала: «иной думает для того, что он был долго в той или другой земле, то везде по политике той или другой его любимой земли все учреждать должно». Несмотря на это, Панин не потерял своего положения, скорее всего, благодаря исключительным обстоятельствам вступления Екатерины на престол и своему влиянию на Павла, воспитателем которого он был; Екатерина, по её собственным словам, опасалась удалить его.