Меншиков Александр Русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I.

Историки утверждают, что множество документов о жизни Александра Меншикова до сих пор остаются неизученными, хотя о нем снимают фильмы, пишут статьи и книги. Близкий друг Петра, герой Полтавы, фаворит, генералиссимус и адмирал белого флага, первый строитель Санкт-Петербурга... Его заслуги перед Россией были огромны, его жизнь была удивительна, его личное состояние было одним из самых больших в империи, его корыстолюбие не знало границ. Среди «птенцов гнезда Петрова» это самая противоречивая фигура.

Происхождение А.Д. Меншикова доподлинно неизвестно. Многие исследователи склонны полагать, что он родился в 1673 г. в семье конюха, а в детстве торговал пирожками с лотка. Расторопного мальчика заметил иноземец на русской службе Франц Лефорт, который взял Александра к себе в услужение. В возрасте 20 лет в 1693 г. Александр Меншиков становится «царским потешным воином» — бомбардиром Преображенского полка. Он сопровождал царя во всех его поездках, участвовал во всех государевых забавах, превращаясь из денщика в верного друга и соратника. Меншиков стал активным участником Азовских походов 1695 и 1696 гг., где он отличился отвагой при взятии турецкой крепости Азов. Меншиков вместе с Петром посетил Европу в составе Великого посольства в 1697-1698 гг. Военная карьера Александра Даниловича тесно связана с Северной войной, когда Россия противостояла Шведской империи в Прибалтике. Меншиков возглавлял кавалерию.

В 1702-1703 гг. были взяты крепости Нотебург и Шлиссельбург. Захват этих крепостей означал фактический переход всей Ингерманландии под контроль России. Губернатором этой области назначен А.Д. Меншиков, который активно проявлял себя в любой роли. Будучи верным исполнителем воли Петра I , Меншиков не забывал проявить свои личные качества. Например, во время осады Нарвской крепости сумел перехитрить опытного королевского генерала Горна, коменданта города, переодев русских солдат в похожую на шведскую форму. В Ингерманландии Меншиков впервые заявил о себе как о военачальнике. За победу над армией генерала Майделя, который собирался овладеть строившимся Санкт-Петербургом, Меншиков награждается званием генерал-губернатора Нарвского и всех завоеванных земель близ Финского залива. Одновременно он становится генералом над всей русской регулярной кавалерией.

Именно войска под командованием Меншикова нанесли армии Карла XII ряд поражений в Литве. За заслуги перед польской короной в 1705 г. Меншиков награждается польским орденом Белого Орла, а в следующем году благодаря петровским стараниям Александр Данилович Меншиков становится светлейшим князем. Тогда же польский король Август, постоянно терпевший от шведов поражения, решил привлечь Меншикова на польскую службу, пожаловав Александру Даниловичу звание командира Флеминского пехотного полка, который был переименован в полк князя Александра.

Однако настоящая слава Меншикова была еще впереди. Меншиков решает атаковать шведско-польские позиции под Калишем, и 18 октября 1706 г. он наголову разбивает силы противников. За этот успех Петр I пожаловал Александру Даниловичу жезл полководца по собственноручно сделанному чертежу. Драгоценный жезл украшали большой изумруд, алмазы и княжеский герб рода Меншиковых. Это произведение ювелирного искусства оценивалось в огромную сумму для того времени — почти в три тысячи рублей. В ходе войны на польских землях светлейший князь Александр Меншиков был возведен в действительные тайные советники и стал князем Ижорским. И опять же за боевые заслуги в противоборстве со шведским королем Карлом XII.

На Украине попытались использовать противостояние Швеции и России в своих собственных интересах. Гетман Мазепа подготовил в городе Батурине продовольствие и припасы для армии Карла XII. Но Меншиков взял город штурмом и расстроил планы противника. Решающие сухопутное сражение между русскими и шведскими войсками произошло 27 июня 1709 г. при Полтаве. Кавалерия под командованием Меншикова отважно сражалась против наступающих шведов. За участие в Полтавской битве государь удостоил Меншикова звания генерал-фельдмаршала. Такой чин до этого в русской армии имел только Борис Васильевич Шереметев.

Меншиков после разгрома сухопутных сил шведов приложил немало усилий, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства перед Речью Посполитой и Данией, поэтому до 1713 г. он командовал русскими войсками, освобождавшими от шведских войск Польшу, Курляндию, Померанию, Гольштейн. За осаду города-крепости Риги он получил от датского короля Фридриха IV орден Слона. Прусский король Фридрих-Вильгельм наградил русского генерал-фельдмаршала орденом Черного Орла.

С 1714 г. А.Д. Меншиков занимался генерал-губернаторскими делами в Санкт-Петербурге, а также управлял Прибалтикой и Ижорской землей, ведал сбором государственных доходов. Во время частых отъездов Петра I он возглавлял управление страной и дважды был президентом Военной коллегии (1718-1724 гг. и 1726-1727 г.)

Однако, выходец из самых низов русского общества Меншиков не мог упустить случая, чтобы не прибрать к рукам ту или иную сумму. И, начиная с 1714 г. Александр Данилович постоянно находился под следствием за многочисленные злоупотребления и хищения. Он не раз подвергался Петром I огромным денежным штрафам. Но это не отразилось на личном состоянии Меншикова, который был вторым после самого государя землевладельцем в России.

После смерти Петра Великого в 1725 г. положение Меншикова упрочнилось: возведя на престол императрицу Екатерину I, светлейший князь стал ее фаворитом, фактическим главой государства, без которого ни один вопрос не мог быть решен.

Однако из-за болезни он не сумел противостоять влиянию князей Голицыных и Долгоруких на нового российского монарха. 8 сентября 1727 г., Меншиков был обвинен в государственной измене и хищениях казны. Он подвергается царской опале, а потом и аресту. Все имущество было конфисковано, а Меншиков с семьей был сослан в острог Березов, где вскоре и умер. Детям князя — Александру и Александре — императрица Анна Иоанновна позволила вернуться из ссылки.

Обложка: Неизвестный художник. Портрет князя Александра Даниловича Меншикова. Начало XVIII в. © Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru