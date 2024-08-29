Кому нужен миф о том, что «нацизм и коммунизм – почти одно и то же» Причина долголетия мифа о «тождестве нацизма и коммунизма» – одного, пожалуй, из самых живучих заблуждений массового сознания – именно в том, что в нём заинтересованы очень многие. В первую очередь это обязательная «теоретическая база» пресловутого «пересмотра итогов Второй мировой войны». Означенный же «пересмотр», также именуемый «фальсификациями» – это всего лишь инструмент решения прикладных политических задач, реализации вполне конкретных текущих и стратегических интересов крупных мировых игроков. *** Кроме того, в мифе заинтересованы, во-первых, те, кто в своё время старательно выращивал нацизм именно как средство против коммунизма. После 1945-го, когда звериная сущность и несостоятельность нацизма были убедительно доказаны, идейные потомки тех, кто... На чтение: 2 минуты

Причина долголетия мифа о «тождестве нацизма и коммунизма» – одного, пожалуй, из самых живучих заблуждений массового сознания – именно в том, что в нём заинтересованы очень многие.

В первую очередь это обязательная «теоретическая база» пресловутого «пересмотра итогов Второй мировой войны» . Означенный же «пересмотр», также именуемый «фальсификациями» – это всего лишь инструмент решения прикладных политических задач, реализации вполне конкретных текущих и стратегических интересов крупных мировых игроков.

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Кроме того, в мифе заинтересованы, во-первых, те, кто в своё время старательно выращивал нацизм именно как средство против коммунизма. После 1945-го, когда звериная сущность и несостоятельность нацизма были убедительно доказаны, идейные потомки тех, кто его в своё время формировал и поддерживал, естественно, попытаются отделаться от обвинений ссылками на то, что, мол, те, против кого мы нацизм поддержали, ничуть не лучше самих нацистов.

Во вторых, в этом мифе естественным образом заинтересованы все те, кто сейчас против коммунизма, и они хотят связать коммунизм с заведомо отвратительным нацизмом именно для того, чтобы иметь возможность обвинять коммунизм в тех преступлениях, в каких виновен нацизм — точно так во внутрисоветской истории Иосиф Сталин и Лаврентий Берия обвинены именно в тех массовых преступлениях , с которыми очень активно боролись. (Хотя, конечно, Сталин несёт за них ответственность – но именно как глава государства, который по определению в ответе за всё, что в этом государстве происходит; мы же в данном случае говорим о точности формулировок).

Наконец, миф о единстве нацизма с коммунизмом выгоден тоталитарной секте «либералы», которая мотивирует своё абсолютное неприятие каких бы то ни было форм коллективной деятельности и своё абсолютное неприятие каких бы то ни было иных точек зрения, кроме её собственной, ссылками на то, что иные точки зрения заведомо тоталитарные, а потому вовсе не заслуживают рассмотрения. Хотя, как показал обширный исторический опыт, сам по себе тоталитаризм не может быть ни хорош, ни плох — по этому поводу у меня была в своё время в «Известиях» опубликована статья «Тоталитаризм — это борьба» . Тоталитаризм — это только способ концентрации всех усилий общества на одной цели, и хорош или плох может быть не тоталитаризм как средство, а именно цель, ради которой он применяем.

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Ну, а по сути своей этот миф абсолютно ошибочен уже хотя бы потому, что нацисты дискриминируют людей на основании каких-то признаков, которые люди в принципе не могут изменить: человек не может сменить свою расовую принадлежность – а ведь именно на ней основана идеология нацизма. Тогда как коммунизм, напротив, считает, что каждый человек может измениться во всех своих общественно значимых характеристиках, и, грубо говоря, помещик или капиталист вполне может стать непомещиком и некапиталистом — более того многие видные деятели коммунистического движения происходят из семей, чьё общественное положение очень далеко от бедного, и они тем не менее пошли в революцию. И уже вот этого различия вполне достаточно, чтобы видеть явное несовпадение нацизма с коммунизмом.

Но, пожалуй, ещё важнее то, что нацизм принципиально не может добиваться блага для всех — именно потому, что считает людей изначально неравными, и добивается блага для одних за счёт других. Тогда как коммунизм ставит своей конечной целью равное благо и равное счастье для всех без исключения.

И этого тоже вполне достаточно для того, чтобы не ставить между ними знак равенства.

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Таким образом, предметом дискуссий и изучения может быть состоятельность или несостоятельность коммунизма как научной теории. Предметом дискуссий и изучения может быть советский опыт практической реализации этого учения в государственном строительстве ХХ века… Но «тождественность нацизма и коммунизма» никаким предметом быть не может.

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