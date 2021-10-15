Храм Христа Спасителя: колосс на Воробьевых горах История и судьба первого храма Христа Спасителя, заложенного 24 октября 1817 года История уничтожения и нового строительства московского храма Христа Спасителя — главного в России памятника Отечественной войне 1812 года — хорошо известна. Гораздо менее известно, что храм на Волхонке был построен вторым. Первая попытка увековечить память героев, сражавшихся и погибших в 1812 году, была предпринята гораздо раньше: храм-памятник начали возводить на Воробьевых горах, но он так и не был закончен. Императорский замысел После того как император всероссийский Александр I, развивая и продолжая идею своего сподвижника, генерал-майора Петра Кикина, 25 декабря 1812 года объявил о намерении «в Первопрестольном граде нашем... На чтение: 4 минуты

История и судьба первого храма Христа Спасителя, заложенного 24 октября 1817 года

История уничтожения и нового строительства московского храма Христа Спасителя — главного в России памятника Отечественной войне 1812 года — хорошо известна. Гораздо менее известно, что храм на Волхонке был построен вторым. Первая попытка увековечить память героев, сражавшихся и погибших в 1812 году, была предпринята гораздо раньше: храм-памятник начали возводить на Воробьевых горах, но он так и не был закончен.

Императорский замысел

После того как император всероссийский Александр I , развивая и продолжая идею своего сподвижника, генерал-майора Петра Кикина, 25 декабря 1812 года объявил о намерении «в Первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа», был объявлен международный конкурс на создание проекта уникального здания. Участвовать в нем могли архитекторы из любой страны, но подавляющее их большинство, что закономерно, оказалось русскими. Среди них были и совсем малоизвестные зодчие, и такие знаменитости, как Андрей Воронихин и Василий Стасов. Откликнулись архитекторы из Италии и Германии, в том числе легендарный Джакомо Кваренги.

Проект храма Христа Спасителя, представленный на конкурс 1814 года архитектором Андреем Воронихиным

Источник: http://hram.xxc.ru

Выбор был непростым: нужно было найти среди 38 представленных на конкурс проектов тот, который лучше всего соответствовал бы императорской идее воплотить в камне соборный русский дух, покровительство Святого Духа и благорасположение Божие к стране, позволившее ей справиться с наполеоновской армией. С этой точки зрения, по мнению многих наблюдавших за конкурсом, лучшим был проект Андрея Воронихина. Он сумел не только спроектировать оригинальную конструкцию, но и совместить в ней древнерусские зодческие традиции с классической манерой своего времени. Однако окончательное решение оказалось не в его пользу. Когда в 1815 году подвели итоги конкурса, они удивили многих: победителем был объявлен проект малоизвестного архитектора, вчерашнего художника Карла Витберга. Именно его выше всех оценил император Александр I, отметивший в беседе с победителем, приглашенным к нему для доклада, что он «заставил говорить камни».

Для 28-летнего художника, совсем недавно переквалифицировавшегося в архитекторы, такая победа и такой результат были почти недостижимыми — и тем не менее император выбрал именно проект Витберга. Возможно, потому, что молодому конкурсанту пришлось для создания своего храма Христа Спасителя проникнуться идеей постройки памятника гораздо глубже, чем многим его более именитым коллегам. Для них это была пусть и необычная, грандиозная, но всего лишь одна из многих решенных за творческую биографию задач. Для Карла Витберга это оказалось делом всей жизни. Достаточно сказать, что в процессе работы над проектом он задумался о переходе в православие, а воплотил свой замысел уже во время строительства храма.

Общий вид Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, восстановленный по данным проекта Александра Витберга

Источник: http://hram.xxc.ru

Триединый храм

Задача, которую поставил перед собой молодой архитектор, была грандиозной. Как следует из его записок и воспоминаний, он попытался создать не более и не менее, чем новый храм царя Соломона, храм Премудрости, как он сам называл его. Скорее всего, именно эту грандиозную задумку и сумел увидеть в проекте Витберга император Александр I, для которого строительство храма-памятника тоже имело глубоко сакральное значение.

Формулируя основные идеи своего проекта, Карл Витберг писал, что он, во-первых, должен колоссальностью своей соответствовать величию России, во-вторых, иметь в «характере своем» достаточную самобытность, и, наконец, выражать «духовную идею живого храма — человека по телу, душе и духу». Эта идея троичности и стала главенствующей в проекте молодого архитектора, и именно она лучше всего отозвалась тому замыслу храма-памятника, который вынашивал сам русский император.

Колоссальности в проекте Витберга было более чем достаточно. Его храм Христа Спасителя был самым большим из всех представленных на конкурс: высота от подошвы склона до креста на вершине главного купола — 237 метров, от поверхности земли до креста — 170 метров, ширина главной лестницы на склоне горы — 106 метров, диаметр главного купола — свыше 50 метров. На площадке перед храмом должны были возвышаться две 106-метровые триумфальные колонны, материалом для которых, по замыслу архитектора, были захваченные у противника пушки: одну он собирался отлить из тех, что стали трофеями на территории России, вторую — из взятых во время Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов.

Рисунок лестницы, которая должна была вести к храму от Москвы-реки, и колоннады, окружавшей вход в нижний храм

Источник: https://toptigki.livejournal.com

Самобытность, которой добивался Витберг, проявлялась прежде всего в том, что ему удалось спроектировать храм, воспевающий идею божественного покровительства России на языке, понятном не только русскому человеку, но и любому европейцу. Его храм Христа Спасителя был достаточно классическим по формам и пропорциям, но в основе его лежала совсем не традиционная тройственность храма, такая же, как и человека, — в теле, душе и духе. Ее подчеркивала и структура строения: в вертикальном разрезе оно состояло из трех основных частей. Первой был подземный храм во имя Рождества Христова, к которому, как писал сам архитектор, «почел я приличным примкнуть воспоминание о жертвах 1812 года, кои положили живот свой за Отечество». Причем это должны были быть списки не только погибших офицеров, но и солдат, — и если бы храм был достроен, он стал бы первым в России памятником всем без исключения героям Отечественной войны 1812 года. Вторая часть представляла собой крестообразный (в отличие от прямоугольного нижнего) храм во имя Преображения Господня, украшенный множеством статуй, а третья — круглый храм во имя Воскресения Христова.

Под гром полковых оркестров

Местом строительства своего храма Христа Спасителя архитектор Карл Витберг выбрал склон Воробьевых гор напротив Лужнецкой слободы. Требование разместить храм-памятник за пределами городской черты тогдашней Москвы содержалось в условиях конкурса, а Воробьевы горы были личным выбором Витберга. С одной стороны, это было символично: зодчий расположил свой храм двумя главными трактами — Смоленским, по которому Наполеон вошел в Москву, и Калужским, по которому он из нее отступал. С другой стороны, Витберг явно хорошо знал отношение императора к этим местам, которые самодержец называл «короною Москвы». Наконец, выбранное архитектором место позволяло возвести храм, видимый практически из любой точки Москвы, — точно так же, как сегодня видно стоящее чуть дальше главное здание МГУ .

Общий вид Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах согласно доработанному проекту 1825 года

Источник: https://toptigki.livejournal.com

После объявления победителя конкурса на проект храма-памятника Карл Витберг, хотя он и не имел никакого опыта руководства строительством, был назначен ответственным за возведение храма Христа Спасителя. Два года ушли на подготовку, окончательный выбор места, заготовку необходимого на первое время запаса стройматериалов и так далее. И, наконец, 12 (24) октября 1817 года, в пятую годовщину изгнания французов из Москвы, на Воробьевых горах состоялась торжественная закладка храма. Она проходила в присутствии императора и членов его семьи, причем и сам Александр I, и остальные высокородные гости лично участвовали в закладке храма.

Все началось с торжественной литургии в Тихвинской церкви в центре Москвы, откуда крестный ход во главе с императором и его семьей двинулся к Воробьевым горам. Вдоль дороги были выстроены около 40 тысяч солдат и офицеров под командованием генерала от инфантерии, графа Петра Толстого, а за самой церемонией наблюдали около 400 тысяч москвичей и специально приехавших на торжество гостей города. Когда процессия подошла к месту закладки храма, Карл Витберг, как писал очевидец, сначала поднес императору вызолоченную медную крестообразную доску с закладной надписью, которую Александр Павлович опустил в специальное углубление на камне, а потом на двух серебряных подносах — мрамор, серебряный с позолотой молоток и такой же мастерок, а также раствор. Император положил в основу будущего храма первый камень, за ним то же самое проделали и члены его фамилии.

План Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах в разрезе, проект Александра Витберга

Источник: https://foma.ru

Храм, который не взорвали

Увы, ни личное участие императора в закладке храма, ни его покровительство не помогли Карлу Витбергу, который 24 декабря 1817 года принял православие и стал Александром, довести свое начинание до конца. С одной стороны, сказалась его полная неопытность в строительном деле: по свидетельствам современников, наивного архитектора подрядчики надували как только могли. С другой стороны, уже в процессе строительства выяснилось, что место для него выбрано хоть и красивое, но неподходящее: грунты здесь не могли выдержать такое массивное строение. Все это вкупе со скорой смертью императора Александра I , откровенно покровительствовавшего Александру Витбергу, и воцарением Николая I , который оставался довольно равнодушным к его проекту, привели к приостановке строительства, а затем и окончательному прекращению.

Одновременно было заведено следствие по фактам растраты казенных сумм, отпущенных на строительство храма, которое закончилось для Александра Витберга трагически. Он, человек, который сам и инициировал расследование еще в конце 1824 года, через десять лет был назван растратчиком, приговорен к ссылке и отправился в Вятку — нищим, поскольку его имущество ушло с торгов в возмещение растраченных денег, и униженным. И не увидел (возможно, к счастью), как закладная доска и камни храма Христа Спасителя сначала перекочевали с Воробьевых гор в Успенский собор Кремля, а затем легли в фундамент нового храма, заложенного в 1838 году на Волхонке. Не увидел Александр Витберг и окончания строительства этого храма: архитектор умер в 1855 году в полной безвестности, а храм Христа Спасителя , возведенный по проекту Константина Тона, был торжественно освящен 26 мая (7 июня) 1883 года.

Вид на Москву с Воробьевых гор. Литография по рисунку Огюста Кадоля из книги «Виды Москвы», 1825 год

Источник: http://www.dagerotip.ru

Обложка: Общий вид Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах по проекту Александра Витберга, 1817 год. Источник: https://foma.ru

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