Битва народов: величайшая схватка Европы 16 октября 1813 года под Лейпцигом началось сражение, затмить которое смогла только Первая мировая война В истории Наполеоновских войн это сражение занимает особое место: оно стало крупнейшим поражением Наполеона после катастрофы в России и предвестником гибели его империи. Битву под Лейпцигом, которая началась 16 октября 1813 года и затянулась на трое суток, недаром называют Битвой народов: в ней участвовали войска большинства государств Западной и Восточной Европы, причем зачастую — по обе стороны фронта. Лейпцигское сражение стало крупнейшим в истории не только Наполеоновских войн и не только войн начала XIX века — оно оставалось самым крупным и кровопролитным в Европе до...

16 октября 1813 года под Лейпцигом началось сражение, затмить которое смогла только Первая мировая война

В истории Наполеоновских войн это сражение занимает особое место: оно стало крупнейшим поражением Наполеона после катастрофы в России и предвестником гибели его империи. Битву под Лейпцигом, которая началась 16 октября 1813 года и затянулась на трое суток, недаром называют Битвой народов: в ней участвовали войска большинства государств Западной и Восточной Европы, причем зачастую — по обе стороны фронта. Лейпцигское сражение стало крупнейшим в истории не только Наполеоновских войн и не только войн начала XIX века — оно оставалось самым крупным и кровопролитным в Европе до начала Первой мировой войны.

Кто придумал «Битву народов»

Впервые это выражение применил к описанию Лейпцигского сражения генерал-квартирмейстер Силезской армии под командованием генерал-фельдмаршала Гебхарда фон Блюхера, полковник прусского генерального штаба барон Карл фон Мюффлинг. В подготовленном им донесении прусского генерального штаба от 19 октября он написал буквально следующее: «Так четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира». Примечательно, что автор выражения, которое навсегда вошло в мировую историю, был дважды награжден главной русской военной наградой – орденом Святого Георгия Победоносца. Орден 4-й степени он получил 10 декабря 1813 года, а четырьмя годами позже император Александр I «в ознаменование отличных подвигов, оказанных в минувшую кампанию против французских войск» пожаловал фон Мюффлингу орден Святого Георгия 3-й степени.

Полмиллиона человек, готовых убить друг друга

Сражение под Лейпцигом стало крупнейшей битвой Наполеоновских войн и до августа 1914 года оставалось крупнейшей битвой в мировой военной истории. Судите сами: в общей сложности в ней участвовали от 500 до 600 тысяч человек! Разница в числах определяется просто: исследователи пользуются разными методиками подсчета числа участников Битвы народов. Так, силы объединенной армии Шестой коалиции (России, Пруссии, Австрии, Швеции и других государств) насчитывали от 300 до 400 тысяч человек при 1387 орудиях. Силы наполеоновской армии и ее союзников были немногим меньше: от 200 до 208 тысяч человек при 778 орудиях. Армия Шестой коалиции имела заметный перевес не только в артиллерии: например, по численности кавалерии она превышала французскую в два раза, что оказало существенное влияние на результат сражения.

Русский акцент союзной армии

Император Александр I после Отечественной войны 1812 года числил Наполеона в своих личных врагах, и разгром наполеоновской империи стал для русского царя практически личным делом. Потому неудивительно, что основная часть армии Шестой коалиции (по крайней мере сорок с лишним процентов!) приходилась на русские войска, численность которых по разным данным составляла от 127 до 160 тысяч человек. Эта колоссальная сила была распределена по трем армиям коалиции: Северной, Силезской и Богемской, но ни одну из них не возглавляли русские военачальники – такова была воля русского императора.

Победа ценой предательства

«Страшная пустота зазияла в центре французской армии, точно вырвали из неё сердце», – так образно описал русский писатель Дмитрий Мережковский в своем историческом романе «Наполеон» момент, когда Саксонская дивизия, сражавшаяся в боевых порядках наполеоновских войск, внезапно перешла на сторону противника. Это было настолько неожиданно, что когда саксонцы, ускоряя шаг, двинулись в сторону врага, французы приветствовали их «атаку», и лишь после того, как перед «наступающими» расступились колонны противника, поняли свою ошибку. Вскоре примеру саксонцев последовали войска Вюртемберга и Бадена, и только брошенная в образовавшуюся брешь Старая гвардия Наполеона сумела не допустить катастрофы, однако не смогла переломить ситуацию в пользу французской армии.

На службе у двух врагов

Переход саксонцев, баденцев и вюртембергцев на сторону Шестой коалиции, впрочем, был хотя и неожиданным, но не невозможным поступком. Главнокомандующий союзнической армией фельдмаршал Карл I Филипп цу Шварценберг во время Отечественной войны 1812 года командовал австрийским вспомогательным корпусом, воевавшим в составе армии Наполеона, хотя пятью годами ранее он же представлял Австрию на переговорах о возможной русской помощи против французской угрозы. Более того, звание фельдмаршала ему было присвоено по настоянию императора Бонапарта, который благоволил австрийскому военачальнику. Но все это не помешало Шварценбергу уже в начале осени принять командование Богемской армией, а во время Битвы народов занимать пост главнокомандующего войсками Шестой коалиции.

Ставший маршалом на поле боя

Совсем иначе проявил себя в Битве народов поляк Юзеф Понятовский, участвовавший в Наполеоновских войнах на стороне французских войск с 1807 года. Последовательный противник Российской империи, участник русско-польских войн и восстаний, он после образования на оккупированной Францией территории Польши так называемого Великого герцогства Варшавского стал его военным министром, а позднее командовал польским корпусом в составе наполеоновской армии во время войны 1812 года. Сохраняя верность Наполеону, генерал Юзеф Понятовский сумел увести остатки корпуса из России и пополнить его во время отступления через Польшу, так что под Лейпцигом он командовал пятью тысячами своих земляков, которым, кстати, противостояли такие же поляки из состава Польской армии русского генерала Леонтия Беннигсена. Ратные заслуги Понятовского были столь велики, что в первый же день Битвы народов он, единственный из иностранцев, стал маршалом Франции прямо на поле боя. Правда, получить маршальский жезл ему не было суждено: через три дня раненый маршал Понятовский утонул при переправе через реку Эльстер, прикрывая отступление остатков армии Наполеона из Лейпцига.

220 тысяч расстрелянных ядер

Именно столько израсходовала французская артиллерия к вечеру 18 октября, предпоследнего дня Лейпцигской битвы. Такой высокий расход боеприпасов был связан с тем, что наполеоновским артиллеристам приходилось поддерживать тот же темп и ту же интенсивность стрельбы, с которой обстреливала их позиции артиллерия Шестой коалиции. Но если у союзников были возможности восполнять израсходованные боеприпасы, то у французов они были сведены к минимуму. К утру 19 октября в их распоряжении было всего около 16 тысяч ядер, которые довольно быстро были выпущены по врагу.

Под ракетным обстрелом

Битва народов по праву считается первым примером эффективного использования боевых ракет на европейском театре боевых действий. В составе Северной армии Шестой коалиции воевала в том числе и ракетная бригада Королевской конной артиллерии Великобритании. Это подразделение состояло из 172 человек под командованием капитана Ричарда Богэ, на вооружении у которых находились 840 ракет Конгрива — пороховых ракет, запускавшихся с помощью шеста-стабилизатора. Участие британских ракетчиков в Лейпцигском сражении было самым удачным случаем применения несовершенного еще ракетного оружия. Когда 18 октября в бою при Понсдорфе начался ракетный обстрел французских позиций, наполеоновские солдаты были настолько шокированы новым для них оружием, что в плен британской ракетной бригаде сдалась целая пехотная бригада французов.

Гренадер, поразивший императора

Русские солдаты и офицеры, участвовавшие в Битве народов, явили множество примеров мужества и героизма, но один из них стал особенно широко известен. 16 октября Лейб-гвардии Финляндский полк, отражая атаку кавалерии Мюрата на центральный фронт союзников, контратаковал и ворвался в деревню Госса. В разгар боя 8-й батальон оказался под контрударом французов, которым удалось ранить батальонного командира полковника Александра Жерве и других офицеров. Чтобы спасти их от плена, гренадер Леонтий Коренной помог им перебраться через каменную стену, а сам остался рядом с нею, прикрывая отход товарищей. Дело дошло до рукопашной, в которой русский солдат получил 18 ранений — и только тогда его удалось пленить. Сведения о герое быстро дошли до Наполеона, который захотел лично увидеть человека, совершившего подвиг, и Коренной был представлен французскому императору. Поступок русского солдата настолько поразил Бонапарта, что тот издал отдельный приказ, поставив героя в пример своим солдатам, а самого Леонтия приказал вернуть в расположение русских войск. За свое беспримерное мужество гренадер Леонтий Коренной был вне очереди произведен в подпрапорщики — высший унтер-офицерский чин, а также назначен знаменосцем полка.

«Озеро слез, пролитых о павших солдатах»

Потери обеих сторон в Битве народов были колоссальными: французы потеряли, по разным оценкам, от 70 до 80 тысяч человек, половину из которых убитыми и еще четверть — ранеными. Армия Шестой коалиции потеряла убитыми и ранеными ничуть не меньше: до 54 тысяч человек, из которых 23 тысячи составили потери русских войск. Ужасающие размеры потерь и колоссальные масштабы самого Лейпцигского сражения подвигли немецкого писателя Эрнста Морица Арндта выступить с идеей воздвигнуть памятник, посвященный Битве народов. Однако реализовать этот замысел удалось лишь к столетнему юбилею сражения в 1913 году. Памятник был установлен в центре поля, на котором развернулись основные схватки Лейпцигской битвы, а перед ним расположилось рукотворное озеро, носящее название «Озеро слез, пролитых о павших солдатах» — в память о погибших в Битве народов.