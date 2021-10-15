Краткий курс истории. Главный храм России 27 июля 1836 года был заложен храм Христа Спасителя в Москве... На чтение: 1 минута

27 июля 1836 года (также, по разным данным, в августе 1837 или 1839 года) в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года был заложен храм Христа Спасителя в Москве. Судьба этого памятника и православной святыни богата, интересна, трагична. В 19 веке его долго не могли начать строить; в 1931 году большевики решили построить на его месте Дворец Советов, и храм взорвали. С 1960 по 1994 год на его месте функционировал бассейн «Москва», после чего храм решили восстановить. Однако сегодня мы расскажем о том, как начиналась жизнь главного храма России.

Возобновляя традиции

Сама идея строительства храма-памятника была предложена ветераном Отечественной войны 1812 года генералом Кикиным и передана Александру I. Кикин, по-видимому, решил возродить традицию, существовавшую ещё в домонгольские времена, когда на Руси строились храмы-памятники в знак благодарности за победу и вечной памяти о погибших. Император идею одобрил и подписал Высочайший Манифест о построении церкви в Первопрестольном граде Москве.

Конкурс архитекторов

В 1814 году был выдвинут уточнённый план строительства кафедрального собора (главный городской храм, в котором богослужение возглавляет епископ) во имя Христа Спасителя. В том же году был объявлен международный конкурс архитекторов. Неожиданно победил лютеранин по вероисповеданию, член масонской ложи и даже не архитектор, а художник Карл Витберг. Согласно его проекту храм должен был быть в три раза больше нынешнего, высотой 240 метров, с колоннадой из 600 трофейных французских пушек, а также включал памятники монархам, выдающимся полководцам и пантеон погибших. Строить решили на Воробьёвых горах, там, где когда-то находилась загородная резиденция царей.

Ненадёжная почва. Проект № 2

Первый камень был заложен в 1817 году в годовщину ухода французов из Москвы. Поначалу строительство велось бодро, но очень скоро темпы упали. Витберг не обладал организаторскими способностями, подрядчики расхищали средства. По итогам семи лет строительства не была закончена даже инженерная подготовка местности под постройку. Проект пришлось заморозить, официально – в связи с недостаточной надёжностью почвы. Новый проект был утверждён уже Николаем I в 1831 году. Архитектора, Константина Тона (автор русско-византийского стиля храмовой архитектуры), а также новое место под строительство в Москве, на Чертолье (ныне ул. Пречистенка), определил сам царь. Торжественное освящение состоялось в 1883 году – в начале эпохи правления внука Николая I Александра III.

Обложка: Храм Христа Спасителя. Источник: https://commons.wikimedia.org