Как пришла к власти императрица, отменившая смертную казнь? 6 декабря 1741 года российской императрицей становится Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Екатерины I... На чтение: 2 минуты

6 декабря 1741 года российской императрицей становится Елизавета Петровна , дочь Петра Великого и Екатерины I.

Смиренная сестра

После смерти Петра I в 1725 году его дочь Елизавета оказалась одной из претенденток на русский престол, однако уступила его и собственной матери, и племяннику (совсем юному Петру II ), и двоюродной сестре Анне Иоанновне . Именно в годы правления последней при дворе образуется своеобразный кружок лиц, сочувствующих Елизавете Петровне и недовольных политикой государыни. Анна Иоанновна знала о растущей популярности сестры и относилась к ней с плохо скрываемой враждебностью. И это при том, что ни в одном из уже состоявшихся переворотов та не участвовала и вела себя миролюбиво.

Доброе отношение Елизаветы к Анне Иоанновне ввело в заблуждение некоторых приближенных императрицы. «Немцы», засилье которых возмущало русских дворян, не смогли вовремя заметить скрытую угрозу. Тем временем дочь Петра Первого собирала вокруг себя преданных соратников, среди которых были Скавронские (ее родственники по материнской линии), Шуваловы и Разумовские. Анна Иоанновна продолжала придираться к сестре, а та не поддавалась на провокации и называла себя «послушной рабой Елисавет». В 1740 году она была, казалось, потрясена смертью императрицы и во время похорон шла за гробом Анны Иоанновны третьей – после Анны Леопольдовны и ее мужа Антона Ульриха. Бывшие сподвижники почившей государыни Э.И. Бирон и Б.К. Миних спешили предложить Елизавете свою дружбу, но были сдержанно отвергнуты.

Согласно завещанию Анны Иоанновны, престол унаследовал годовалый ребенок – ее внучатый племянник Иван Антонович . Поскольку править самостоятельно он не мог, регентом малолетнего императора становился Э.И. Бирон. Такое положение не устроило многих, в первую очередь – мать Ивана Антоновича Анну Леопольдовну. Всего через пару недель она сместила Бирона и взяла управление страной в свои руки. Чтобы избежать дворянского гнева, новоиспеченная регентша принялась бездумно раздавать земли и денежные пожалования. Порядок присвоения чинов, установленный в Табели о рангах, постоянно нарушался, гвардейцы были возмущены муштрой. Окончательно испортить себе, а заодно и всему Брауншвейгскому семейству репутацию Анне Леопольдовне удалось после очередного указа. Когда гвардейские полки едва не отправили воевать в Финляндию, все больше взглядов обратилось в сторону Елизаветы Петровны.

«Дщерь Петрова»

Симпатии гвардейцев Елизавета заслужила давно и по вполне очевидной причине: она была любимой дочерью Петра Великого. В день, когда будущая царевна появилась на свет, царь планировал отпраздновать победу в Полтавской баталии . Свои планы он изменил немедленно, как только узнал радостную весть, и заявил: «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с пришествием в этот мир мою дочь!»

После смерти отца Елизавета Петровна часто посещала гвардейские казармы, вела себя непринужденно и весело, не скупилась на подарки и не отказывалась от чести стать крестной матерью, если ее об этом просил кто-нибудь из военных. Но решающую роль сыграли, конечно, не дары Елизаветы. В период, когда важнейшие государственные посты заняли иностранцы, русские офицеры увидели в наследнице Петра Великого символ национальной независимости. А вот сама Елизавета до последнего момента старалась не вовлекать гвардию в политические интриги.

В 1741 году Елизавета Петровна приняла решение бороться за власть и мечтала получить престол при поддержке европейских держав. Впрочем, никаких выгод за помощь она им не сулила, поэтому ситуация оставалась неопределенной. Наконец, после неприятного разговора с подозрительной Анной Леопольдовной Елизавета от слов приступила к действиям. В ночь на 6 декабря она надела кавалерийскую кирасу и лично направилась в казармы Преображенского полка, призвала солдат следовать за ней и принести присягу. После слов «Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мной!» гренадеры буквально подняли новую императрицу на руки и торжественно внесли ее во дворец.

Переворот получился на удивление бескровным. Арестованные Иван Антонович и Анна Леопольдовна не пострадали. Правда, впереди их ждала печальная судьба: сын погибнет в 1764 году, за двадцать лет ни дня не побывав на свободе, а мать скончалась еще раньше – спустя пять лет после воцарения Елизаветы Петровны. Совершившая дворцовый переворот рота Преображенского полка была переименована в лейб-компанию, капитаном которой стала сама императрица. Все рядовые получили дворянство и имения, а офицеры – новые чины и дорогие подарки.

Милосердие или выгода?

Одной из самых резонансных мер, предпринятых Елизаветой Петровной за двадцатилетнее правление, считается отказ от смертной казни . 7 мая 1744 года был опубликован высочайший указ, по которому приостанавливалось исполнение экзекуций по делам колодников, приговоренных к смертной казни, политической смерти, а в отдельных случаях и к вечной ссылке.

Столь милосердное решение императрица, возможно, приняла еще в день собственного воцарения. По одной из версий, находясь перед иконой Спаса Нерукотворного, Елизавета Петровна дала обещание: если переворот пройдет успешно и приведет ее к власти, то она никогда не предаст смертной казни ни одного из подданных. Клятву императрица сдержала. Хотя с 1741 по 1761 годы некоторые тюрьмы были переполнены, высшую меру наказания не применяли.

Великодушие императрицы не всем пришлось по душе. В Сенате ее благородный порыв подвергли критике. Многие опасались, что отмена смертной казни приведет к увеличению числа бунтовщиков, разбойников и фальшивомонетчиков, а в войсках начнутся проблемы с дисциплиной. Пытаясь образумить государыню, сенаторы ссылались и на суровые законы ее отца, который, как известно, сентиментальностью не отличался. И все же Елизавета Петровна осталась непреклонна, а ее поступок воодушевил не только многих соотечественников, но и зарубежных мыслителей. Спустя три года после смерти русской государыни итальянский философ Чезаре Беккариа опубликовал трактат «О преступлениях и наказаниях» и признался, что его написанием всецело обязан примеру «императрицы Московии».

Обложка: Луи Токе « Портрет императрицы Елизаветы Петровны » . Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru

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