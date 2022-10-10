Пётр II Император всероссийский, сменивший на престоле Екатерину I.

Пётр II Алексеевич, император всероссийский (1727–1730), родился 12 октября (23 по н. ст.) 1715 года. Его отец, царевич Алексей Петрович, умер в 1718 году, а мать, принцесса Бланкенбургская София Шарлотта, внучка герцога Вольфенбюттельского, умерла через несколько дней после родов.

После смерти Петра I трон заняла его вторая жена, Екатерина I , которая по настоянию князя Меншикова обеспечивала престолонаследие за Петром Алексеевичем. Пётр Алексеевич не получил, по сути, никакого образования. Он рос своевольным, своенравным и склонным к лени подростком. В 1727 году Пётр II вступает на престол; за проведённую работу Меншиков получает звание генералиссимуса. Первое время Пётр Алексеевич находится под влиянием светлейшего князя Меншикова, который сделал всё, чтобы обручить его со своей дочерью Марией, что и произошло 25 мая (5 июня по н. ст.) 1727 года.

Именно в это время особенно активизируется оппозиция всесильному князю. Его место возле царя занимают Остерман и князья Долгорукие. Меншикову Пётр II делает выговор за расточительство и случайный отъезд в Ораниенбаум. Это было началом опалы, и в сентябре 1727 года Меншиков вместе с дочерью, невестой Петра II, был выслан в Берёзов.

Теперь Пётр Алексеевич попал исключительно под влияние князей Долгоруких, которые руководили всеми дворцовыми и отчасти государственными делами. В 1728 году весь двор отъехал в Москву для коронации императора. Петру II в Москве очень понравилось, и он остался в городе. Здесь он очень любил проводить время со своей весёлой тёткой, второй дочерью Петра I, Елизаветой Петровной . Долгорукие, пытаясь удержать власть в своих руках, 30 ноября (11 декабря по н.ст.) 1729 года устраивают обручение императора со своей родственницей, княгиней Екатериной.

Пётр II, продолжавший отдаваться удовольствиям, особенно охоте и шумным пирам, не заботился о здоровье. Любимыми его занятиями продолжали оставаться кулачные бои, медвежья травля, охота. 6 (17 по н. ст) января 1730 года на водосвятии он заболел оспой и в ночь на 19 (30 по н. ст.) января умер.

Значимых следов царствования юного императора не отмечено. При его правлении усилился Верховный тайный совет, упорядочилось взимание подушной подати, была упразднена Малороссийская коллегия, закончил свою деятельность «репрессивный» Преображенский приказ. Во внешнеполитической деятельности решения были маловажны.

Обложка: Ведекинд Иоаганн Генрих «Портрет Петра II», 1729-1730 гг. Самарский областной художественный музей

Источник: ru.wikipedia.org