Кто она – главная модница России? Гламурные журналы всего мира наперегонки рассказывают читателям о тех или иных модницах... На чтение: 1 минута

Гламурные журналы всего мира наперегонки рассказывают читателям о тех или иных модницах – обладательницах бесчисленных коллекций одежды и обуви. Например, у Селин Дион в гардеробе 3000 пар обуви, у Пэрис Хилтон – 2000, а вот у американки Дарлин Флинн их 16 400 (!) – правда, в эту коллекцию входит все, что хотя бы отдаленно напоминает обувь. На самом деле, гардероб этих дамочек не идет ни в какое сравнение с теми коллекциями одежды и обуви, которыми обладала российская императрица Елизавета Петровна.

Придя к власти путем дворцового переворота в конце 1741 года, она сразу проявила себя как верная последовательница заветов своего отца – Петра I . Однако это касалось в большей степени канонов и норм западного мировоззрения. Реформирование промышленности и государственного управления как-то само собой отошло на второй план. Императрица активно насаждала любовь к французской культуре: роскошные балы следовали за маскарадами, а все это требовало гувернеров, учителей танцев, портных и специалистов по части этикета. Нескончаемая череда светских развлечений предполагала и наличие огромного гардероба.

Практически невозможно было соперничать с красотой и великолепием выписанных из Парижа нарядов, которые могла позволить себе императрица. К тому же представительниц прекрасного пола, считавших, что государыне в этом вопросе можно бросить вызов, ждали не очень приятные последствия. Француз Фавье, наблюдавший Елизавету в последние годы ее жизни, отмечал, что голова императрицы была украшена бриллиантами и диадемой, которую носить могла только она. Прическа Елизаветы – тоже только для нее, другие женщины так причесываться не имели права.

Справедливости ради, надо сказать, что Елизавета Петровна не одна блистала в ослепительных нарядах. Российский императорский двор 1740–50-х годов был одним из самых роскошных в Европе. Императрица, отдававшая предпочтение барокко, добивалась того, чтобы пышность обстановки и излишество в одежде стали мерилом общественной значимости и обязательным атрибутом принадлежности к высшему сословию.

О гардеробе Елизаветы Петровны слагали легенды. После смерти царицы доступ к ее нарядам получил преемник, император Петр III. Его взору предстали два сундука шелковых чулок, лент, башмаков и туфель общим количеством в несколько тысяч. Главным кладом гардероба стало 15 тысяч различных платьев, многие из которых ни разу не надевались, а в некоторых государыня появилась на публике всего один раз. Своей очереди дожидались сотни подготовленных отрезов богатых французских тканей.

К сожалению, до наших дней легендарный гардероб Елизаветы Петровны не сохранился. Сегодня можно увидеть только коронационное платье императрицы, находящееся в экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля.

Обложка: Е.Е. Лансере «Императрица Елисавета Петровна в Царском Селе», 1905 год. Иллюстрация к книге А.Н. Бенуа «История Царского Села». Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru