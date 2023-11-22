Краткий курс истории. Самый бескровный переворот 6 декабря (по н. ст.) 1741 года в России случился очередной дворцовый переворот, в результате которого на престол взошла дочь Петра I Елизавета... На чтение: 1 минута

6 декабря (по н. ст.) 1741 года в России случился очередной дворцовый переворот, в результате которого на престол взошла дочь Петра I Елизавета. Переворот был осуществлен мягко (насколько это возможно), из-за чего вошел в историю как «самый бескровный государственный переворот».

Французский след

Заговором руководили лично Елизавета Петровна и лейб-медик, доверенное лицо будущей императрицы Иван Лесток. Последний, как выяснится позже, являлся агентом французского дипломатического влияния. Не обошлось и без другого француза, маркиза де Шетарди. Используя дипломатические методы и финансовые ресурсы, предоставлявшиеся французскими властями, он оказал заговору поддержку, ведь Франции было выгодно устроить в России неразбериху, чтобы в дальнейшем развалить австро-русский альянс.

«Императрица-матушка»

Слухи о готовящемся государственном перевороте достигли придворного Петербурга, а потому сам переворот не произвел эффекта неожиданности. Елизавета, отстраненная от двора своей двоюродной сестрой по отцу, императрицей Анной Иоанновной , делала ставку на гвардейцев Преображенского полка. С завидной регулярностью она посещала казармы, вела себя, как бы сказали теперь, неформально, дарила подарки, крестила детей гвардейцев, так что последние даже называли Елизавету «матушкой». Но дело было не только в подарках. В условиях засилья «немцев» на государственных постах гвардейцы (хотя и не только они) воспринимали дочь великого императора как символ национальной государственности.

На престол – на плечах

Конечно, сторонники Анны Иоанновны и сменившей ее правительницы Анны Леопольдовны при малолетнем императоре Иване Антоновиче пытались вывести заговорщиков на чистую воду. Среагируй Анна Леопольдовна правильно на донесение, полученное первым министром Остерманом, переворота тогда могло бы и не быть. Но Анна легкомысленно попустительствовала заговору. Поздним вечером 5 декабря 1741 года Елизавету уведомили, что гвардейцы готовы выступить.

В кавалерийской кирасе (защитный панцирь на туловище – прим. ред. ) дочь Петра отправилась в казармы к преображенцам, воззвав к ним с увещеванием послужить ей, как они служили ее отцу. Елизавета была внесена в Зимний дворец на плечах гренадеров, где гвардейцы тут же разбудили и арестовали Анну Леопольдовну с мужем Антоном Ульрихом. Уже к утру 6 декабря была подготовлена форма присяги новой императрице. Что касается свергнутой Анны Леопольдовны, то она умерла в заточении спустя пять лет.

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