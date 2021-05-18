Как готовили Февральский переворот Февральская революция стала неожиданностью для всех не потому, что свергли Николая II, а потому, как свергли. Предполагалось, что династия сохранится, просто одного брата, упрямого, заменит другой, более покладистый, готовый подчиниться правительству думского большинства. Как и осенью 1905 года, всеобщая стачка должна была помочь объединенной придворной и военной оппозиции убедить императора уступить по-хорошему, передав престол великому князю Михаилу Александровичу. Однако события вышли из-под контроля или… все-таки не вышли, и кто-то продолжал их координировать. Где в революциях стихия, а где организация – извечный предмет исторических споров.Отправной точкой Февральской революции можно считать встречу Керенского с делегацией путиловских рабочих вечером 22 февраля 1917 года.... На чтение: 3 минуты

Февральская революция стала неожиданностью для всех не потому, что свергли Николая II, а потому, как свергли. Предполагалось, что династия сохранится, просто одного брата, упрямого, заменит другой, более покладистый, готовый подчиниться правительству думского большинства. Как и осенью 1905 года, всеобщая стачка должна была помочь объединенной придворной и военной оппозиции убедить императора уступить по-хорошему, передав престол великому князю Михаилу Александровичу. Однако события вышли из-под контроля или… все-таки не вышли, и кто-то продолжал их координировать. Где в революциях стихия, а где организация – извечный предмет исторических споров. Отправной точкой Февральской революции можно считать встречу Керенского с делегацией путиловских рабочих вечером 22 февраля 1917 года. Они пришли к знаменитому адвокату и депутату Думы не столько за поддержкой, сколько за указаниями, желая начать решительные действия. В ответ Керенский пообещал им объявить о забастовке с думской трибуны, что и исполнил на следующий день. А дальше мы сталкиваемся с главной загадкой Февраля: утром 23-го рабочие фабрик Выборгской стороны Петрограда прекращают работу и пытаются перейти Неву, чтобы устроить демонстрацию в центре города, на Невском проспекте. Рабочих ведут большевики, однако многие члены местного райкома даже не в курсе событий. Ведь накануне они постановили провести 23 февраля митинги в честь международного женского дня, а всеобщую стачку, намеченную на 1 мая, пока не объявлять...

Александр Гаврилович Шляпников

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Прежнее решение Русское Бюро ЦК РСДРП (б) отменило лишь около полуночи. Триумвират в лице А.Г. Шляпникова, П.А. Залуцкого и В.М. Молотова так спешил с назначением агитаторов на фабрики, что даже не предупредил об этом членов Выборгского райкома. Ночной аврал свидетельствовал о том, что Бюро пыталось кого-то опередить с выведением людей на улицы и дать движению свои лозунги. Кто же мог помешать большевикам?

Ясно: эсеры и меньшевики. Утром 23 февраля, воспользовавшись забастовкой путиловцев, они призвали бы народ подняться на борьбу под своими лозунгами. Однако… ни те, ни другие ничего такого не планировали, во всяком случае, на утро 23 февраля. Значит, большевистскую верхушку кто-то ввел в заблуждение, и сделал это умышленно. Причем он знал о встрече Керенского с рабочими. Кто же мог проведать о ней так быстро? Из окружения Керенского – единственно его соратник Николай Виссарионович Некрасов.

Почему же Некрасову понадобилось взбудоражить Бюро ЦК РСДРП (б) и спровоцировать народное шествие с Выборгской стороны на Невский проспект? Дело в том, что его категорически не устраивал вариант свержения Николая II с сохранением Романовых. Он стремился избавить Россию от наследственной монархии в принципе. Однако подобный лозунг всенародной популярности пока не имел и на всеобщую стачку мало кого поднял бы. Требовалось более радикальное средство, дабы упредить «половинчатое» свержение Николая II.

Таковое имелось – солдатский бунт. Изменивший присяге скорее открестится от монархии в принципе, чем возложит упования на преемника из той же династии. Клятвопреступление императору поневоле подтолкнет его к поддержке республики. Но что заставит «слугу отечества» предать царя?

На третьем году страшной мировой войны нижний чин русской армии ещё способен был безропотно подавить любой вооруженный мятеж, но расстрелять мирную демонстрацию, особенно после общения с её участниками… Выдержит ли он такое напряжение, не повернёт ли оружие против командира, отдающего подобный приказ?

Кому разговаривать с солдатами, разъяснять текущий момент, понятно – фабричному рабочему. И желательно под присмотром радикального крыла социал-демократов – большевистского. Оно откровенно выступало за низложение династии. Оставалось открыть их лидерам глаза на исторический шанс. Именно это, судя по всему, и сделал Некрасов около полуночи 22 февраля 1917 года.

Большевики ему верили, поскольку давно держали с ним связь через адвоката Н.Д. Соколова. Тот часто захаживал в «Великий Восток народов России» - замаскированный под масонскую организацию координационный центр оппозиционных партий. Судя по воспоминаниям А.Г. Шляпникова, ему приходилось посещать квартиру известного адвоката, и нетрудно догадаться, зачем. Так большевики узнавали полезную информацию о делах у коллег и сообщали им со своей стороны все, что считали нужным.

В итоге, Некрасову потребовалось всего лишь встретиться либо на квартире Соколова, либо в другом удобном месте, если не со всей тройкой, то хотя бы со Шляпниковым, и обрисовать с соответствующими пояснениями ситуацию, возникшую после свидания Керенского с рабочими Путиловского завода: эсеры поведут пролетариат, инициативу надобно перехватить! Большевики поверили в свой шанс и с энтузиазмом принялись претворять в жизнь некрасовские рекомендации. И пусть Николай Виссарионович немного слукавил (Керенский через своих «масонских» связных в социалистических партиях организовывать стачку 23 февраля не помышлял), едва ли Русское Бюро ЦК пожалело о том. Ведь у них получилось все как по нотам.

23 февраля рабочие поднялись и по призыву большевиков устремились через Неву на Адмиралтейскую сторону. Путиловцы, услышав о почине, тоже направились в центр. А реакцию правительства Некрасов спрогнозировал точно. Уже 24 февраля оно вывело на центральные площади полевые войска, те самые, с которыми рабочим предстояло завязать диалог. Общение, с каждым днем приближавшее солдатский бунт, началось. Николай II сам ускорил развязку, распорядившись вечером 25 февраля «завтра же прекратить в столице беспорядки». Приказ означал: открыть по митингующим огонь. 26 февраля солдаты повиновались, но это и обрушило окончательно их преданность трону: утром 27 февраля полки вышли из подчинения командиров и примкнули к демонстрантам.

Присяга была нарушена, пример оказался заразительным. Усталость от войны и раздражение на бестолковую власть спровоцировали массовое присоединение к столичным «отступникам» других гарнизонов, а затем и фронтовых частей. Рядовой и унтер-офицерский состав армии в считанные дни подорвал военную опору старого режима. К ужасу буржуазных лидеров и сочувствующих им генералов, не успевших с реализацией собственной акции против Николая II.

Их собственный план состоял в том, чтобы остановить царский поезд на перегоне между Чудово и Малой Вишерой, после чего под охраной гвардии запасного кавалерийского полка генерал-майора С.Г. Лившина (расквартирован в городке Кречевицы) добиться от императора подписания акта об отречении. Главным их аргументом была политическая стачка, которую готовила Рабочая группа Центрального Военно-промышленного комитета во главе с А.И. Гучковым и ее легальный забастовочный штаб под руководством меньшевика К.А. Гвоздева. Однако опереться на него не вышло: легальность подвела. Правительство, зная о нём и его целях, еще в ночь на 27 января 1917 года всю рабочую группу арестовало. Почему и возникла необходимость в помощи Керенского и отечественных «масонов», готовых ее организовать.

Александр Иванович Гучков

https://coollib.net/b/192544-aleksandr-nikolaevich-bohanov-pravda-o-grigorii-rasputine/read

Внешне, до 2 марта 1917 года события развивались по плану заговорщиков. Николай II в присутствии А.И. Гучкова и В.В. Шульгина подписал отречение в пользу брата Михаила Александровича. Однако в движение уже пришли «тектонические» силы, вовремя разбуженные и подготовленные к решительному действию. Солдаты, перешагнув свой Рубикон, отныне уверенно выступали вместе с рабочими против Романовых за республику. А вот за какую – надеялись решить старшие товарищи, те, что заседали в Таврическом дворце и назывались Государственной Думой. На некоторое время их надежды сбылись. Подробнее об этих событиях вы можете прочитать в книге, только что выпущенной издательством «Вече»: Писаренко К. А. Закулисье Февраля. Масоны, заговорщики, революционеры. М., 2020

Литература: 1. А.И. Гучков рассказывает… М., 1993. 2. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. М., 1993. 3. Крушение царизма. Воспоминания участников революционного движения в Петрограде (1907—1917). Л., 1986. 4. Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. М., 1992. Т. 2. 5. Октябрьский переворот: революция 1917 года глазами ее руководителей. М., 1991 (см. воспоминания В.М. Зензинова о встрече А.Ф. Керенского с рабочими Путиловского завода). Об авторе: См.: /read/articles/komu-ponadobilos-krovavoie-voskriesienie