Евразийская поступь русского казачества Физический закон сообщающихся сосудов предполагает равенство уровня однородных жидкостей от точки, наиболее близкой к поверхности земли. Ровно тот же самый принцип полноценно применим и к геополитике. Правда, во всей мировой исторической практике его сумела доказать собственным примером исключительно Россия. В стране, которая распласталась своими просторами на двух разных, пусть и смежных, континентах, ресурсный базис и человеческий капитал обязаны распределяться более-менее равномерно и гладко. Если на одном континенте больше людей, то на другом – всенепременно должно быть больше ресурсов. Кораблю дальнего хронологического плавания надлежит плыть быстро, быть устойчивым и ни в коем случае не переворачиваться. Ну а чтобы выходило именно так,... На чтение: 6 минут

Физический закон сообщающихся сосудов предполагает равенство уровня однородных жидкостей от точки, наиболее близкой к поверхности земли. Ровно тот же самый принцип полноценно применим и к геополитике. Правда, во всей мировой исторической практике его сумела доказать собственным примером исключительно Россия. В стране, которая распласталась своими просторами на двух разных, пусть и смежных, континентах, ресурсный базис и человеческий капитал обязаны распределяться более-менее равномерно и гладко. Если на одном континенте больше людей, то на другом – всенепременно должно быть больше ресурсов. Кораблю дальнего хронологического плавания надлежит плыть быстро, быть устойчивым и ни в коем случае не переворачиваться. Ну а чтобы выходило именно так, людям, проживающим в гигантской державе, неплохо бы научиться общаться друг с другом. Даже в военно-экстремальных условиях.

Поход Ермака в Сибирь: а был ли кровавый террор?

Грандиознейшая кампания, даровавшая России запредельные экономические возможности, до сих пор порождает вокруг себя гнусные информационно-пропагандистские баталии. Показательно, что «сенсационные откровения» неизменно прилетают одно за другим с оппозиционной якобы стороны. Причем с тех редутов, которые изгвазданы по макушку (так что не стыдно макнуться еще раз, и еще, и еще). В третьесортных либеральных источниках периодически всплывают характеристики событий тех лет как «геноцида русскими сибирских народов» . Как правило, подобные «вирши» принадлежат перу авторов, отчего-то опасающихся даже представиться в глобальной сети своими настоящими именами. Как будто трусят. Впрочем, скорее всего, в том и нет резона. Ведь такого рода материалы писаны словно под копирку – будто одним и тем же пользователем. Ни достоверных фактов, ни хоть сколько-нибудь глубокой аналитики – ничего, кроме гаденьких лозунгов. А между тем недурно бы владеть если не сведениями о произошедшем, то уж на худой конец базовой терминологией.

Василий Суриков: «Покорение Сибири Ермаком»

Источник: pinterest.ru

Белорусско-американский правовед Рафаэль Лемкин (кстати сказать, автор термина «геноцид» и по совместительству разработчик Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него) еще в 1933 году выделил необходимые проявления данного преступления. К оным относятся: массовые убийства, массовые членовредительства, воспрепятствование деторождению, создание условий для заведомого вырождения в отношении какой-либо национальной, этнической или расовой группы. Кроме того, геноцид может проводиться путем длительного и планомерного уничтожения культурных и языковых практик того или иного народа . Как правило, целью жутчайшего деяния против человечества является тотальная зачистка культурно-географического ареала, применяемая для нужд очередной «новой цивилизации» – разумеется, самой «справедливой» из всех, которые когда-либо существовали. На деле же – под безраздельное господство ополоумевших тиранов с куриными мозгами, но с людоедскими наклонностями. Увы, приходится разъяснять и доказывать, что Ермак Тимофеевич ничем подобным никогда не занимался – и, следовательно, тупицей и людоедом отродясь не был.

В «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина то самое свирепое казачье войско обозначено как «малочисленная шайка бродяг» . Дюже это все странно. Ведь геноцид подразумевает широчайшую масштабность и интенсивность злодейств при явном перевесе злодейских сил. Доподлинно известно, что численность «кровавых орд» не достигала и двух тысяч бойцов. На территорию в несколько тысяч километров по прямой. Любопытно ознакомиться с выкладками выдающегося историка XVIII века Герхарда Фридриха Миллера. Того самого, который нагловато пикировался с Ломоносовым на тему норманнской теории, но которому данное недоразумение, впрочем, не помешало стать величайшим исследователем сибирского региона. Так вот в монументальном труде Миллера специально подчеркивается важнейшее для понимания обстоятельство. Подлинной причиной тогдашнего движения на восток стала исходящая для нас внешняя опасность. Речь идет о «ясачных вогулах», то бишь о народности манси. Купец Никита Григорьевич Строганов со своими боевыми подразделениями стоял насмерть, защищая Пермские земли. В общем, первоначально агрессия исходила не от казаков. Они-то были стороной обороняющейся.

Бюст Ермаку Тимофеевичу в Омске

Источник: pinterest.ru

Летописи того времени ничего не говорят о нападении казаков на вогулов. Зато есть свидетельства, что Чердынский воевода Василий Пелепелицын всячески искал повод скомпрометировать Строгановых в глазах царя. Вероломный полководец в 1582 году старательно выставлял вогулов эдакими мучениками, а казаков под началом Строганова – оголтелыми агрессорами. Для разжигания пожарища конфликта требовалось топливо позабористее. Таковым стали перманентные вылазки вогулов – не без ведома и вспомоществования Пелепелицына. Ермак Тимофеевич и впрямь был изрядно ловок по части поиска и использования ситуаций, благоприятных для Русского царства и для себя лично. Поэтому раздраи в ханстве Кучума удалось приспособить под обложение ясаком – налогом пушной натурой. Но совершенно точно: то была именно оказия, а не какая бы то ни было спланированная на высшем государственном уровне кампания. Может показаться фантастическим, но для занятия обширных территорий в окрестностях озера Иткуль потребовалось всего-навсего 50 казаков. Настолько к тому времени прогнило некогда могучее и грозное монгольское государство.

Русское евразийство на практике

В конце октября 1582 года малочисленное войско под командованием Ермака с легкостью оттеснило армию Кучума на месте слияния рек Тобол и Иртыш. Казаки молниеносно подошли к стенам Искера – столицы Сибирского ханства, которая располагалась 17 километрами выше современного Тобольска, что в Тюменской области. По идее, между потомками величайших завоевателей всех времен и народов и казаками должна была вспыхнуть резня не на живот, а насмерть. Но нет. Противостояние с тобольскими татарами обернулось совсем не такими жертвами, каковых жаждали и жаждут наши многочисленные завистники и злопыхатели. Слишком уж изящным и ненавязчивым было «избиение младенцев». Кучум быстро понял: отстоять крепость не выйдет. Поэтому направил в атаку на казачьи позиции своих лучших воинов. Их бойцы Ермака одолели буквально в одно касание. 26 октября 1582 года Искер был благополучно занят нашими войсками. И что же взамен? А взамен в Тобольске хотят установить крест в память о Ермаке и его отважной дружине. Такая вот лютая ненависть. Небольшая кучка сибирских татар сепаратистской ориентации, ясное дело, возмущена. Да так, что кажется, будто бы их большинство. Впрочем, аналогичная ситуация случалась и с крымским меджлисом, причем неоднократно.

Ермак и его казаки

Источник: pinterest.ru

Уже в XVI столетии в Сибири основали такие города, как Тюмень, Тобольск, Сургут, Обдорск (впоследствии – Салехард) и некоторые другие. На протяжении всего лишь пары веков после легендарной кампании Ермака удалось воздвигнуть практически все ныне известные и весьма значимые города в Сибири и на Дальнем Востоке. Интересна динамика численности сибирского населения на протяжении нескольких веков после казачьего похода. Примерно за 250 лет, то есть к концу XIX века, численность урожденных якутов увеличилась почти в 6,5 раза – с 40 тысяч до 244,9 тысячи жителей . Результаты переписи 1897 года вообще ломают шаблоны и взрывают мозг. Оказывается, к тому времени и с поры завоеваний Ермака местное население возросло аж вчетверо: до 822 тысяч. И чем дальше, тем более резвым оказывался прирост. Только в интервале с 1816 по 1897 годы численность мужского населения в Сибири увеличилась без малого вдвое. А многие местные жители ведь еще и хотели создавать крепкие семьи с русскими. Таков, в общем, результат «чудовищного» казачьего «геноцида». Настолько ли «свирепствовали», настолько ли «вырезали», если местное население либо прирастало, либо с огромным удовольствием ассимилировалось «захватчиками

«Покорителю Сибири Ермаку». Сад Ермака в Тобольске

Источник: pinterest.ru

Историки отмечают чрезвычайное оживление деловой активности после присоединения Сибири к европейской части России. Активное градостроительство задумывалось как создание сети фортификационных укреплений против возможных набегов, а в итоге обернулось колоссальной хозяйственной эпопеей. Многие земли оказались пригодными для пахоты. Русское царство получило доступ к громаднейшим лесным массивам, особенно в районе нынешней Тюмени. «Захваченные» и «притесняемые» татары с удовольствием пополняли ряды нашей тогдашней армии. А с учетом наличия больших и ранее не заселенных пространств – приходилось завозить в Сибирь сотни самых толковых и оборотистых служилых людей. Под их непосредственным надзором и руководством осуществлялось возведение новых городов и малых населенных пунктов, прокладывались дороги, велись всевозможные меновые операции. Все это происходило как параллельно с кампанией Ермака, так и непосредственно после и в связи с данной кампанией. Мнение о том, что татары в основной своей массе мучились и страдали под железной казачьей пятой, не выдерживает решительно никакой критики. До наших дней дошли свидетельства о чудовищной анархической ситуации. К моменту прихода Ермака у сибиряков де-факто не осталось дееспособного начальства. Тогда как русские воины демонстрировали едва ли не эталон организации. Выбор был очевиден.

Памятник Ермаку Тимофеевичу в Новороссийске

Источник: pinterest.ru

Таким образом, критиковать вроде как нечего – во всяком случае, предметно. Однако иным «доброхотам», как говорится, чем хуже, тем лучше. Там, где активизируются центростремительные процессы, какая-нибудь сволочь неизбежно запустит процессы центробежные. Просто или даже назло. К сожалению, такова специфика функционирования любого общественного организма. В Сибири по мере интенсификации евразийских тенденций кто-то обязательно пыжится раскрутить оголтелый фашизм. Именитый нацист из относительно недавнего прошлого по имени Ахмед-Заки Валиди жилы драл за Башкирию, не просто сепаратную от России, но даже и враждебную России. Георгий Константинович Гинс – ближайший соратник и сподвижник печально знаменитого Колчака, подаваемого порою чуть ли не за образец офицерской чести, призывал к сибирскому областничеству . Первый председатель Правительства Дальневосточной республики Александр Михайлович Краснощеков – тоже один из лидеров республиканской автономизации – взахлеб нахваливал заокеанскую финансовую систему. Шокирующее и абсолютно неожиданное наблюдение: по ходу пьесы все рельефнее проявлялось сотрудничество всех этих персонажей с разнообразными структурами США. Разведывательными, кредитно-денежными, образовательно-пропагандистскими, культурно-мировоззренческими. По всей видимости, в наши дни роль некогда титанов мысли и диверсионной борьбы выполняют анонимные интернет-писуны.

С далеко идущими перспективами

Незадолго до похода Ермака, а именно в 1496 году, британский король Генрих VII снарядил в путь-дорожку мореплавателя Джона Кэбота . В его обязанности входило прочесывание всех восточных, западных и северных морей, какие только удастся обнаружить и изучить. Ну и на основании грамоты, выданной непосредственно монархом, – установить за этими акваториями контроль со стороны Туманного Альбиона. Ан нет! Колоссальную (причем практически не защищенную) континентальную массу проворонили-таки. Воистину непорядок! Разумеется, хочется дорваться до столь жирного да сочного куска самим. И чтобы не евразийство там какое-то непонятное забабахать, а полноценную колонию. С униженным и бесправным положением аборигенов. С неуемным обогащением метрополии. Со свирепым голодомором , в конце концов, как, например, в Бенгалии в 1942-1943 годах. Ну и правильно! Чего уж, в самом-то деле, церемониться с жалкими пораженцами, которых удалось сломать через колено? Нужно давить из них соки, покуда не источатся до последней капли! К сожалению, для западных «партнеров» Россия всегда избирала радикально иной путь взаимодействия – с соседями, подданными и гражданами. От которого, кстати, всегда и во всех отношениях только выигрывала. На злость врагам.

Джон Кэбот

Источник: pinterest.ru

Дружественные отношения, налаженные русскими первопроходцами с населением Сибири, позволили одним выстрелом убить даже не двух, а сразу стаю зайцев. Притом жирных. Во-первых, наладить активнейшую торговлю между Европой и Азией – в рамках одной страны. Во-вторых, застолбить за собой Северный морской путь – правда, только через полтора столетия . В-третьих, освоенные территории обеспечили грядущие русские мегапроекты адекватной им сырьевой базой. Наконец, в-четвертых, двуглавый орел перестал быть просто бессмысленной птахой-мутантом, а стал действительно зыркать острым взором одновременно в две стороны. Равно привлекательные. Причем (еще раз напомним!) всего этого удалось достичь при полном отсутствии шовинизма и фанаберии. Недаром американский журналист и путешественник Джордж Кеннан в 1906 году так лютовал на русское влияние за Уральскими горами. Ему-де так прям и хотелось добиться для России мыслимых и немыслимых свобод, в то время как правительство превратило Сибирь в эдакое гетто для ссыльнокаторжных. Все подобные измышления – ложь от первой буквы до последнего знака препинания. О чем, к слову, прямо свидетельствуют факты.

«Несистемных оппозиционеров» хлебом не корми – дай попрекнуть евразийскую политику нашей державы креном якобы в сторону сырьевой зависимости. Дескать, вот не было бы у нас вообще ничего – ни просторов, ни ресурсов, ни акваторий, – так-де и стали бы мы процветающей Швейцарией. Такая позиция лжива априори. Во-первых, общеизвестный факт: чем больше субстрата для достижения результата, тем с большей вероятностью этот самый результат будет достигнут. Не зря ведь в спорт, в искусство и в науку отбирают по возможности наиболее способных, а никак не наиболее тупых детей. Во-вторых, природным потенциалом тоже можно воспользоваться по-разному. Африка, в частности, крайне обильный всевозможными ресурсами континент, а толку в ее случае с этого – кот наплакал. Россия же славится производством бериллия , без которого, увы, ни самолеты, ни ракеты не летают. Да и не всякая техника пашет. Что уж говорить о том, что именно наши пращуры спасли сибирское население от его весьма даже вероятного вырезания под корень англосаксонскими молодчиками! Кабы казаки не предприняли исторически значимый выпад, еще неизвестно, до каких рубежей обнаглела бы Британская империя.

Эпохальные свершения, казалось бы, далекого-предалекого Сибирского похода подарили нам целую вереницу отсроченных последствий. Россыпь драгоценных политико-экономических и духовно-нравственных камней. Браки между представителями европеоидной и монголоидной рас на территории Сибири и Дальнего Востока давным-давно сделались типичной практикой . Расширение нашего государства в азиатском направлении привело к эталонной веротерпимости. Так, например, в одном только Алтайском крае уйма разноплановых верований, в том числе шаманских. И никому в голову не приходит проявить агрессию к ближнему. Кроме того, за годы Великой Отечественной войны орденами и медалями были отмечены многие тысячи жителей Сибири, из них несколько десятков – высшим званием Героя Советского Союза. При крайне малочисленном населении. Снова более чем странно. Если население выходило и впрямь таким уж мучимым и угнетаемым, каковым его подают всякие анонимные кляузники, – с чего бы ему тогда остервенело биться за своих якобы мучителей и угнетателей?.. Индусы, во всяком случае, не испытывали повышенного пиетета перед своей вооруженной до зубов метрополией. И уж точно не собирались идти ради нее на смерть – по крайней мере, в абсолютном большинстве своем. Как, впрочем, и коренное индейское население не разделяло и сейчас не разделяет всеобщих восторгов по поводу усиления их новообразованной «родины» под названием США.

Казаки Ермака в походе

Источник: pinterest.ru

Россия веками добивалась державного статуса за счет уникальной практики взаимодействия между представителями различных народов и верований. Европейцы с американцами предпочитали (да в значительной степени предпочитают и в наши дни) выжигать, вырезать и ровнять с землей все, что их хоть на миллиграмм не устраивает. При этом с какой-то стати объявляют себя монополистами на толерантность. Диаметрально противоположной является модель, вовсе не выведенная высоколобыми мудрецами в обложенных книжками кабинетах, но осуществленная на практике едва грамотным воеводой Ермаком Тимофеевичем. Ее суть состоит в том, чтобы видеть в людях не пушечное мясо, а друзей и соратников. Энергия должна свободно циркулировать по сообщающимся сосудам, а не перекрываться всякими там подлецами и мерзавцами. К исступленности всех тех, кто не согласен с данной моделью, – именно она-то в долгосрочной перспективе и срабатывает. Раз за разом. Обложка: warhead.su