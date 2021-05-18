Ахмед-Заки Валиди: лесостепной боец космополитического фронта От редакции: в настоящее время в Санкт-Петербурге разворачивается интересная история. В СПбГУ получили представление Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть «Реабилитация нацизма». Прокуратура указывает: «размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также «Музея Ахмет-Заки» на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым». В адрес вуза внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений... На чтение: 5 минут

От редакции: в настоящее время в Санкт-Петербурге разворачивается интересная история. В СПбГУ получили представление Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства в части статьи 354.1 Уголовного кодекса, то есть «Реабилитация нацизма». Прокуратура указывает: «размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также «Музея Ахмет-Заки» на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым». В адрес вуза внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь. Бюст Ахмету-Заки Валиди Тогану установлен во дворе филологического и восточного факультетов вуза, также известном как Сад современной скульптуры. Напомним, что бюст был передан университету Минкультуры Башкирии и установлен на территории СПбГУ в 2008 году в рамках открытия в Санкт-Петербургском государственном университете Центра тюркских исследований. Инетересно, что именем Валиди в Башкирии названы улицы, существуют памятники, бюсты и памятные доски. Давайте разберёмся, кто же такой этот Валиди, и почему вокруг его фигуры возник резонанс? Видный немецкий геополитик Карл Шмитт в фундаментальном труде под названием «Номос Земли» писал об антагонизме моря и суши [1] . Не в физическом смысле, а в смысле их диаметрально противоположного влияния на бытие различных стран и народов. Могучая континентальная масса располагает к великодержавности, в то время как открытость морям и океанам порождает торгово-предпринимательскую активность. Россия – безусловно, континентальная громада. Но, с другой стороны, она же выходит к 13 морям, включая замкнутое Каспийское, которое, впрочем, тоже неплохо задействуется в коммерческих интересах. Поэтому время от времени вылетают «черные лебеди» глобализации. Одним из них стал в свое время ярчайший башкирский деятель, о котором сейчас и пойдет речь.

Ранние годы и вопросы крови

Ахмет-Заки Валиди Тоган (он же Ахметзаки Ахметович Валидов, он же Заки Валиди, он же Заки Валиди Тоган) – появился на свет 10 декабря 1890 года [2] . В селе Кузяново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Всего лишь чуть более чем в полутора сотне километров от Уральских гор, отделяющих своим каменным хребтом Европу от Азии. «Цивилизацию моря», по Шмитту, от «цивилизации суши».

Происходил наш герой из именитого мусульманского рода Валидовых, о чем впоследствии упоминал в автобиографии [3] . При этом Заки-Валиди Тоган открыто бравировал тем, что сюзерены его предков, несмотря на высокое положение в духовных кругах, не брезговали распитием медовухи. Хотя данное поведение строжайше запрещено не чем-то, а самим Священным Кораном. В нем ведь так прямо и прописано: «Воистину Шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза» [4] .

С младых ногтей будущий лидер сепаратистского движения в Башкирии приучился мыслить независимо, нестандартно, а временами – и неожиданно. Даже когда обстоятельства явно противоречили самому предмету размышлений. Касалось это, к слову, не только употребления хмельных напитков именитыми представителями культа Аллаха и Пророка Его Мухаммеда. Был еще один не менее любопытный и знаковый момент, по-видимому, крепко отпечатавшийся в сознании маленького Ахмет-Заки.

В автобиографии вождя башкирского сопротивления упоминается некий Иштуган ­– наиболее ранний из известных предков рода Валидовых [5] . Славился он тем, что погиб в бою против русских. Тем самым Заки-Валиди усвоил мнимое величие в вооруженном сопротивлении централизованной власти в России. Что подкреплялось и характерным местным антуражем.

«Вокруг нашего аула сохранились такие названия местностей, как «урыс ульгян» («умер русский»), «урыс кырылган» («уничтожены русские»). Во время пахоты здесьобнаруживалось множество остатков оружия» [6] , – акцентирует читательское внимание Ахмет-Заки. Дескать, его неукротимая натура – не только впиталась с молоком матери, но и сформировалась географическим местоположением, топонимами и артефактами. В Башкирии и впрямь по сей день живо почитание поэта и бунтаря Салавата Юлаева. Однако правомерно ли прикрываться подобными фактами, как щитом, – это большой и открытый вопрос. Возможно, в дело вступает нечто совсем иное.

Выдающийся русский публицист Николай Яковлевич Данилевский в работе «Россия и Европа» подчеркивал условность географического дробления, в сущности, единого континента – на Европу и Азию [7] . Материк един, и проходящий по нему практически перпендикулярно Уральский хребет, по Данилевскому, нельзя считать достаточным основанием для привычной нам классификации. При этом идейно-культурный рубеж – действительно налицо. В сложившейся традиции именно Урал принято считать демаркационной линией, отграничивающей Европу от Азии.

Все оказывается еще острее и неожиданнее в вопросах вероисповедания. Тот же Данилевский – на сей раз уже в книге «Горе победителям!» – отмечал готовность радикально-террористической части мусульман сотрудничать с западноевропейскими католиками [8] . В таком-то взрывоопасном культурно-мировоззренческом бульоне и варился еще совсем зеленый Ахмет-Заки.

Становление и расцвет

В 1898 году Заки-Валиди поступил в медресе своего отца – Ахметши Ахметьяновича Валидова [9] . Там он обучался тюркоскому, арабскому, русскому и персидскому языкам. Как губка впитывал творческие свершения разных цивилизаций. В 1902 году ­– перешел в медресе деревни Утяково, руководимом братом его матери – Хабибназаром Салтыковым. Однако 29 июня 1908 года Ахмет-Заки принял довольно-таки смелое и радикальное решение. Он покинул родительский дом – с тем, чтобы окунуться в иную среду.

Сам Валидов вспоминал, что совершил столь решительный поступок тайком [10] . Просто вдруг возникло необоримое стремление получить образование «в далеких краях», наладить контакты с новыми людьми. В 1912 году он окончил медресе «Касимия» в Казани [11] . Тогда же увидел свет дебютный труд Заки-Валиди – под названием «История тюрков и татар» [12] . Уже начиная с данной работы обозначилась непримиримость и тенденциозность борца за башкирскую независимость. Но тогда он еще не шел вразрез с революционной волной, которая как раз в то время формировала свой гребень.

В начале 1916 года Ахмет-Заки активнейшим образом включился в подпольную политическую жизнь уже дышавшей на ладан Российской империей [13] . Выдающемуся исламскому активисту довелось пойти по линии межконфессиональных коммуникаций. По завершении Февральской революции Валидова сделали членом Временного центрального бюро российских мусульман, а также избрали депутатом Всероссийского Учредительного собрания от Уфимской губернии.

При возникшем раскладе потребовалось примкнуть к какой-либо крупной политической силе, вышедшей на арену и заявившей о себе. В 1917 году выбор Заки-Валиди пал на Партию социалистов- революционеров [14] . Что, впрочем, не помешало ему тогда же, в 1917 году, обновить свой духовный ранг. В ранге депутата Миллэт Меджлиси , то бишь автономного исламского конфессионального образования [15] . Набранные политико-религиозные «бонусы» потребовалось конвертировать во что-то более существенное, а именно – в самостийную Башкирию.

15 ноября 1917 года Ахмет-Заки в городе Оренбурге объявил о территориальной автономии Башкортостана. Хотя по-прежнему в составе РСФСР [16] . Реакция новой власти на столь вызывающий региональный демарш вышла более чем предсказуемой. В феврале 1918 года Валидов со-товарищи был арестован. И вскоре выпущен на свободу. Поскольку региональный сепаратизм вдруг перестал противоречить генеральной линии большевистской партии.

Дело в том, что еще в 1913 году Владимир Ильич Ленин написал веховое эссе «Критические заметки по национальному вопросу». В нем вождь мирового пролетариата решительно осудил любые выпады в сторону национально-территориальной автономии , какими бы они ни были [17] . Вместе с тем, в той же работе признается необходимость «автономных сеймов» – для решения региональных и местных вопросов – в составе единого социалистического государства. Заки-Валиди в то время не высказывал намерения отделиться. Поэтому гнобить его за то, что он, в сущности, исполнил «заветы Ильича», в строгом соответствии, – в конечном итоге не решились. В чем, вполне возможно, скоро раскаялись.

В марте 1919 года Ахмет-Заки переходит на сторону великодушно помиловавших его большевиков, добивается башкирской автономии [18] , а уже в 1920 году – решительно порывает с Лениным и его командой [19] . «И вот, 29 июня 1920 года я бегу вновь, но теперь от Ленина. Снова, подняв знамя борьбы против него, я вынужден отступить в горы и пустыни Туркестана» , – вспоминал впоследствии башкирский бунтарь. Планировалось нешуточное вооруженное противостояние. Причем в орбиту башкирского сепаратизма включалась еще и Средняя Азия. А также Закавказье.

Валидов бежал в Баку – и оттуда в сентябре 1920 года разослал лидерам большевистского движения гневные письма с обвинениями в проведении имперской политики. Под раздачу попали Ленин, Сталин, Троцкий и Рыков. В 1921 году в Бухаре было запланировано даже масштабное сопротивление советской власти на территории Средней Азии [20] . Ахмет-Заки очень надеялся урвать по итогам этого противостояния жирный куш. Ведь Бухарский эмират, в границах которого организовывали сепаратистское движение, был крайне шаток и неустойчив. Башкирский лидер возлагал надежды на то, что расползшуюся, как хлипкая ткань, территорию – можно будет прибрать к рукам. Не вышло.

Провал следовал за провалом – и в 1923 году Заки-Валиди эмигрировал в Иран, где продолжил борьбу с большевистским режимом [21] . По версии самого Валидова, в это время его пытались физически ликвидировать, внедрив агентов спецслужб в ближайшее окружение. Однако, дескать, врожденная смекалка и недоверчивость – вкупе с годами натренированной кадровой жилкой – позволили увернуться от всех вражеских поползновений.

Далее наш герой стал в буквальном смысле «гражданином мира». Его стал одинаково радушно привечать и Восток, и Запад. В 1925 году Ахмет-Заки получил турецкое гражданство – и тогда же добился занятия должности советника министерства образования в Анкаре. В 1935 году – окончил Венский университет [22] . В 1920-х-1940-х годах – «блистал» книгами и выступлениями националистического и антисоветского толка [23] . По неподтвержденным слухам и кривотолкам, он даже горячо приветствовал политику Гитлера [24] . Как бы то ни было, находясь и на Родине и далеко за ее пределами, Валидов что есть мочи боролся против национально-территориальной целостности и престижа нашей страны.

Думаете, Заки-Валиди за свои фортели вкусил тяготы горестной судьбы Власова, Краснова, Шкуро и прочих государственных изменников? Отнюдь.

Помпезный закат

На чужбине Ахмет-Заки чувствовал себя более чем комфортно. По части исследовательской и аналитической работы – за границей опальному бунтарю были созданы максимально комфортные условия. В 1940-х-1960-х годах Валидов читал лекции, писал статьи и книги – на тему истории тюрков и их жизни, в том числе в России. Разумеется, не без предвзятости и сгущения красок.

«Труд» Заки-Валиди оказался востребованным во многих странах мира. Его активно приглашали в качестве лектора США, Турция, Пакистан, Иран, Индия, Финляндия, Австралия и Австрия. Ахмет-Заки довелось пообщаться за это время со множеством виднейших политических и общественных деятелей – таких, как Джавахарлал Неру, Мохаммед Реза Пехлеви и прочих.

Скончался один из виднейших лидеров басмачества в Стамбуле – 26 июля 1970 года [25] . На 80-м году жизни. Будучи окруженным ореолом неустрашимого борца, пламенного революционера и национального героя.

Так все же… Постигла ли Заки-Валиди либо его имя – хоть какая-нибудь кара за всю совокупность содеянного? Увы, справедливость, в том числе историческая, торжествует далеко не всегда. Иногда приходится идти на взаимные уступки, дабы не обострять отношения и сохранить былую дружбу. Подчас разменными монетами в такого рода сделках оказываются знаковые исторические персоналии. Замешанные иногда в том, чего вовсе не следовало бы им прощать.

На сегодняшний день Ахмет-Заки Валиди – фигура хоть и не такая общеизвестная, как, например, Владимир Ильич Ленин и Мао Цзэдун, но все-таки всемирно признанная. Его именем называют топонимы, в его честь открывают мемориалы и библиотеки. Все это – вовсе даже не за границей, а у нас под боком. В Уфе, Санкт-Петербурге, Ишимбае и некоторых других городах. А с 1992 года в Башкирском государственном университете проводятся традиционные Валидовские чтения [26] . Не самая, впрочем, дорогая цена для сохранения территориальной целостности страны – при отсутствии острых противоречий на географическом стыке Европы с Азией. Но все же…

Стало ли взращивание на башкирской почве одного из крупнейших националистов России – банальной случайностью, незатейливой игрой вселенского рандома? Вряд ли. По крайней мере, нельзя сказать, что такого по здравому разумению никак не могло бы произойти. Бескрайние просторы, с одной стороны, обилие природных богатств – с другой, и, наконец, нахождение на стыке меркантильного Запада и монархически ориентированного Востока – с третьей. Подлинный тяжеловес-космополит должен был опериться и накачать себе стальную мускулатуру именно в наших горно-таежных, лесостепных краях.

Обложка: ufa.rbc.ru

[1] См.: Шмитт К. Номос Земли. Ссылка: Номос Земли в праве народов jus publicum Europaeum (hse.ru) .

[2] См.: Башкирская энциклопедия. Ссылка: ВАЛИДОВ Ахметзаки Ахметшахович - Башкирская энциклопедия (bashenc.ru) .

[3] См.: Заки-Валиди Т. Воспоминания. Ссылка: Заки Валиди Тоган - Воспоминания. Книга I. - Уфа, 1994 - 400 с..pdf (vk.com) .

[4] См.: Священный Коран. Ссылка: Сура 5. Трапеза, Толкование ас-Саади (quran-online.ru) .

[5] См. Заки-Валиди Т. Указ. соч. Ссылка: Заки Валиди Тоган - Воспоминания. Книга I. - Уфа, 1994 - 400 с..pdf (vk.com) .

[6] См.: Там же.

[7] См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европы. Ссылка: Н (msu.ru) .

[8] См.: Данилевский Н.Я. Горе победителям! Ссылка: Н.Я.Данилевский - ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ! (hrono.info) .

[9] См.: Бюллетень науки и практики. № 7, 2017. Деятельность А.З. Валиди в Центральной Азии в начале 20-х годов XX в. Ссылка: Бюллетень науки и практики. 2017. №7 (20) (oaji.net) .

[10] См.: Заки-Валиди Т. Указ. соч. Ссылка: ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАН [Кыргызстан] (central-asia.su) .

[11] См.: Башкирская энциклопедия. Ссылка: ВАЛИДОВ Ахметзаки Ахметшахович - Башкирская энциклопедия (bashenc.ru) .

[12] См.: Бюллетень науки и практики. № 7, 2017. Деятельность А.З. Валиди в Центральной Азии в начале 20-х годов XX в. Ссылка: Бюллетень науки и практики. 2017. №7 (20) (oaji.net) .

[13] См.: Там же.

[14] См.: Башкирская энциклопедия. Ссылка: ВАЛИДОВ Ахметзаки Ахметшахович - Башкирская энциклопедия (bashenc.ru) .

[15] См.: Бюллетень науки и практики. № 7, 2017. Деятельность А.З. Валиди в Центральной Азии в начале 20-х годов XX в. Ссылка: Бюллетень науки и практики. 2017. №7 (20) (oaji.net) .

[16] См.: Там же.

[17] См.: Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу. Ссылка: Критические заметки по национальному вопросу (Ленин) — Викитека (wikisource.org) .

[18] См.: Бюллетень науки и практики. № 7, 2017. Деятельность А.З. Валиди в Центральной Азии в начале 20-х годов XX в. Ссылка: Бюллетень науки и практики. 2017. №7 (20) (oaji.net) .

[19] См.: Заки-Валиди Т. Указ. соч. Ссылка: ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАН [Кыргызстан] (central-asia.su) .

[20] См.: Там же.

[21] См.: Там же.

[22] См.: Башкирская энциклопедия. Ссылка: ВАЛИДОВ Ахметзаки Ахметшахович - Башкирская энциклопедия (bashenc.ru) .

[23] См.: Заки-Валиди Т. Указ. соч. Ссылка: ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАН [Кыргызстан] (central-asia.su) .

[24] См.: Ссылка: kto_on_zaki_validi_2.pdf (kprf.ru) .

[25] См.: Бюллетень науки и практики. № 7, 2017. Деятельность А.З. Валиди в Центральной Азии в начале 20-х годов XX в. Ссылка: Бюллетень науки и практики. 2017. №7 (20) (oaji.net) .

[26] См.: Башкирская энциклопедия. Ссылка: ВАЛИДОВ Ахметзаки Ахметшахович - Башкирская энциклопедия (bashenc.ru) .