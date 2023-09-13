Хранитель прошлого, собиратель настоящего о председателе Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области И.А. Николаеве. На чтение: 4 минуты

( о председателе Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества

в Тамбовской области

И.А. Николаеве )

«Человек-легенда, хранитель прошлого и собиратель настоящего» – называют земляки председателя Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области Игоря Алексеевича Николаева. Бессменный руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Почетный гражданин г. Тамбова и Тамбовской области, военный историк, полковник.

Николаев всю свою жизнь посвятил делу сохранения и приумножения духовных и культурных традиций Тамбовского края, военно-патриотического воспитания молодежи.

Он родился 14 мая 1937 года в г. Борисоглебске Воронежской области в семье преподавателей. По воспоминаниям Игоря Алексеевича, дом всегда был полон интересных людей, а любимым занятием в семье было чтение. Поэтому он всерьез задумывался о том, чтобы стать журналистом и посвятить свою жизнь встречам с интересными людьми и рассказам об их судьбах, погружению в гущу событий и увлекательной их передаче читателям. Но были в семье и другие традиции: мужчины рода посвятили свою жизнь служению Родине, выбрав профессию военных. И юный Игорь решает пойти по этому пути и поступает в Тамбовского военное авиационное радиотехническое училище. Как признается сам Игорь Алексеевич, став курсантом, он и не предполагал, что Тамбов станет для него родным. «Здесь я получил образование. Здесь прошла молодость. В Тамбове я повстречал свою любовь, создал семью. Так что Тамбов, бесспорно, для меня родной и любимый город» [1] , – делится он.

Все лучшие качества характера молодого курсанта проявились в первые же годы учебы: любознательность, скрупулезность, ответственность, трудолюбие, а еще – прекрасные организаторские способности. Он избран секретарем комсомольской организации роты. После выпуска предложили остаться в родном училище. В 1966 году он окончил также исторический факультет Тамбовского государственного педагогического института. В общей сложности он прослужил в Вооруженных Силах 34 года и прошел путь от курсанта до полковника. Большой частью его деятельной, насыщенной жизни стала работа с историческими документами.

«Работая с уникальными документами, держа их в руках, я еще в период офицерской молодости твердо решил для себя, что они не должны оставаться в тиши архивов. Я обязан их озвучить, донести до людей» [2] , – делится Игорь Алексеевич с читателями «Тамбовского курьера». Впоследствии сохранение исторического наследия Тамбовщины наряду с военной службой станет делом его жизни.

В январе 1989 года он возглавил Музей истории и боевой славы в Тамбовском высшем военном авиационном инженерном училище радиоэлектроники. Николаев задумывал его как музей русского офицера. Скрупулезно собирал информацию об офицерах дореволюционной России, уникальные экспонаты. Благодаря его настойчивости, в музее появился китель легендарного маршала авиации Ивана Кожедуба, на счету которого 62 сбитых самолета времен Великой Отечественной войны, в том числе один из первых реактивных немецких самолетов.

После увольнения в запас Николаев остался работать в музее и еще 20 лет пополнял его коллекцию. Уже в первые годы работы музей собирал более 60 тысяч человек в год, в числе посетителей были и космонавты, и известные летчики. Игорь Алексеевич внес значительный вклад в дело увековечения памяти прославленных выпускников родного училища, в числе которых Герой Советского Союза А.И. Московский. Усилиями Николаева открыт памятник павшим в боях за Родину курсантам, установлены Мемориальные доски в честь выпускников военного института Героев Советского Союза А.Белякова, С.Данилина, Л.Демина.

В 2005 году Музейно-выставочный комплекс училища приобрел новый статус областного Центра патриотического и гражданского воспитания. А когда в 2009 году училище расформировали, Николаеву пришлось проводить целую операцию по спасению своего музея, и он, как всегда, с честью справился с вызовом: добытые им с таким трудом экспонаты стали частью Тамбовского краеведческого музея. С 2010 года И.А. Николаев возглавляет Музейно-выставочный центр Тамбовской области.

Вот как описывает встречу с ним журналист ТАСС Елена Рузанова: « Николаев может часами рассказывать о Феликсе Дзержинском, с супругой которого встречался, когда узнавал историю училища; о том, как бывал в семье летчика Валерия Чкалова; как разговаривал с матерью Зои Космодемьянской в селе Осино-Гай. Как в одном из залов музея, расположенного в здании постройки 1900 года, памятнике федерального значения «Дом купца Шоршорова», в годы войны оперировал великий хирург Валентин Войно-Ясенецкий, он же — архиепископ Лука » [3] .

Вообще удивительную глубину знаний, яркость и образность языка Николаева отмечают все коллеги и посетители Музея . «Трудно поверить, что человек может знать столько об истории своей Родины и так интересно об этом рассказывать. Даже неугомонные школьники затаив дыхание ловят каждое слово на его экскурсиях», – говорят они.

Закономерно, что сегодня Музейно-выставочный центр Тамбовской области под руководством Игоря Алексеевича стал настоящим центром притяжения тамбовчан и гостей региона: музей сейчас посещают более 114 тысяч человек в год. Для Тамбова с населением чуть более 250 тысяч — это внушительное число.

Музей удостоен статуса общественного филиала Центрального музея Вооруженных Сил России, областного Центра патриотического и гражданского воспитания, премии Тамбовской области им. дважды Героя Советского Союза В.В. Сенько, многочисленных дипломов и грамот федерального и регионального значения. Активно сотрудничает с Центром подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина, Лермонтовским музеем – заповедником «Тарханы», музеем-усадьбой С. В. Рахманинова и другими крупными центрами военной истории и культуры России.

С момента открытия Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области в 2013 году Игорь Алексеевич Николаев – один самых активных его членов. А Музейно-выставочный центр стал «штаб-квартирой» отделения. Такое тесное плодородное сотрудничество Музея и РВИО приносит положительные результаты: за 10 лет работы Тамбовское Региональное отделение стало одним из лучших в стране.

В целом работа с Региональными отделениями сегодня стоит в числе приоритетных задач многогранной деятельности Российского военно-исторического общества. Воссозданное в 2012 году по Указу Президента РФ В.В. Путина, сегодня оно имеет свои представительства по всей Стране, неся главный посыл: сохранение исторической памяти, формирование чувства гордости за свою Родину, духовность – это столпы нашей Национальной идеи, без которой невозможно представить Великое будущее России. Укрепляя авторитет нашего Государства, противодействуя насаждаемой нашими идеологическими противниками фальсификации истории, Российское военно-историческое общество в полной мере выполняет задачи, поставленные перед ним руководством Страны и отвечая запросу российской общественности.

В Тамбовской области именно по инициативе и при деятельном участии РВИО были открыты десятки памятников и сотни Мемориальных досок, проявлена большая забота о дальнейшем развитии базы Музейно-выставочного центра. Многие предложения Николаева по усовершенствованию работы Регионального отделения РВИО в Тамбовской области находят свою поддержку в других регионах России.Большим подспорьем в совершенствовании работы Совета Регионального отделения является системное обеспечение новыми экспонатами, художественной и учебной литературой со стороны Российского военно-исторического общества.

В феврале 2023 года огромный вклад Николаева в дело сохранения и популяризации военной истории Отечества был отмечен руководством Российского военно-исторического общества. Николаев был награжден медалью «800 лет со дня рождения князя Александра Невского» и Благодарственной грамотой Общества.

Особо необходимо отметить инициативы Николаева , успешно реализованные Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Тамбовской области в 2023 году, и ставшие примером и ориентиром для других регионов : открытие « Клуба будущих офицеров », первый музей РВИО , фестиваль « О России с любовью ». Вдохновляющей идеей, давшей начало «Клубу будущих офицеров» и фестивалю «О России с любовью», стал уникальный видеопроект помощника Президента РФ, Председателя Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук Владимира Ростиславовича Мединского « Рассказы из русской истории ». Эти лекции с большим успехом идут на телеканале «Россия-Культура» и интернет-канале «Лекторий Достоевский». Зрители отмечают, что рассказы поднимают «градус ценности нашей России», дают « осознание не только молодежью, но и остальным населением величия и порядочности нашего государства во все времена ».

Торжественное открытие «Клуба будущих офицеров» состоялось в мае этого года в большом Зале Дней воинской славы России Музейно-выставочного центра. В основе работы Клуба – приобщение к истории нашей Страны через видеолекции Владимира Мединского из цикла «Рассказы из русской истории». Более ста юношей и девушек Тамбова, решивших связать свою жизнь с военной службой, стали первыми членами «Клуба будущих офицеров».

Зал Дней воинской славы создает атмосферу гордости за Победы Отечественного боевого оружия. В его экспозиции представлены произведения батальной живописи и скульптуры, старинные гравюры, боевые знамена, образцы оружия и военной формы одежды, символика русской и советской армий XVII-XIX вв., боевые награды, фронтовые реликвии многих выдающихся защитников Отечества, прославленных героев, военачальников и полководцев. Во всем величии здесь представлены материалы о георгиевской и гвардейской славе Государства Российского, его наградной системе, о победной славе отечественного боевого оружия и суворовской «науке побеждать».

Не случайно именно в этих стенах прошло открытие Клуба и прозвучала лекция Владимира Мединского о великом русском флотоводце Федоре Ушакове, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения.

Здесь же 8 сентября 2023 года был дан старт кинофестивалю «О России с любовью», также основанному на видеолекциях Владимира Мединского. Показы лекций пройдут с 8 сентября по 29 декабря 2023 года в учреждениях культуры, ВУЗах и других учебных заведениях Тамбовской области, а также в воинских частях, находящихся на территории региона.

Переоценить значимость этих мероприятий невозможно. Игорь Алексеевич Николаев, сам отдавший более 30 лет офицерской службе и более 60 лет делу патриотического воспитания, верит, что именно сейчас так важно вернуть Историческую Память нынешнему поколению через Историческое просвещение.

Николаев считает, что « Рассказы из русской истории » «сегодня особенно актуальны и в полной мере соответствуют настоятельным требованиям Президента России В . В. Путина , неоднократно подчеркивающего, что «наш долг – знать и защищать свою историю, не предавать забвению имена героев, равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали».

Любимое изречение Николаева звучит так: «Жить увлеченно. Ведь так много предстоит еще сделать». Следуя этому девизу, Игорь Алексеевич не устает удивлять своей работоспособностью и свежестью идей.

В 2004 году его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994 г.), Почетный гражданин г. Тамбова (2003 г.) и Тамбовской области (2023 г.). Первый на Тамбовщине (1993 г.) обладатель премии им. дважды Героя Советского Союза В.В. Сенько. В 1994 г. награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а в 2007 году Национальным комитетом общественных наград Российской Федерации – орденом «Петра Великого» I степени. В этом же году Министром обороны РФ вручена медаль «За укрепление боевого содружества». В общем он награжден 37 медалями. В 2023 году награжден Орденом Дружбы. В 2007 году присвоено звание «профессор». Член Общественной палаты Тамбовской области.

Военный историк, Игорь Алексеевич Николаев приложил большие усилия для увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины.

За 10 лет работы Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области установлена 101 Мемориальная доска Героям Советского Союза, 10 мемориальных досок Полным Кавалерам Ордена Славы. Под эгидой Российского военно-исторического общества в регионе открыты 37 памятников, памятников-бюстов, Мемориальных стел (так, в феврале 2023 года открыт памятник Герою Сталинграда В.А. Глазкову), проведены тысячи лекций, десятки научно-практических конференций, выставок.

За этими цифрами – неутомимая, увлеченная работа председателя Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области Игоря Алексеевича Николаева. Он признается: «Больше всего я рад, когда к нам приходят семьями — мама и папа с детьми, бабушка или дедушка с внуками. Я представляю, как они возвращаются из музея домой, садятся за стол обедать и вспоминают, что слышали и видели в наших залах и начинают разговор. Это очень важно — простое чувство Родины» [4] .

Жизненная позиция И.А. Николаева и его поступки свидетельствуют о том, что важнейшим принципом в его работе является служение делу идейно-патриотического воспитания граждан и формирования государственной идеологии как одной из основ национальной безопасности нашей Родины.

Алимаа Королева,

главный специалист Департамента региональной политики РВИО

[1] Игорь Николаев: Я счастливый человек, https://tmbtk.ru/newspaper/2017/05/16/7678/

[2] Игорь Николаев: Я счастливый человек, https://tmbtk.ru/newspaper/2017/05/16/7678/

[3] Большая книга героических судеб, https://tass.ru/v-strane/4978361