Форум «История для будущего. Новый взгляд» 5 октября в Музее Победы (Зал Полководцев) состоится Форум «История для будущего. Новый взгляд». Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов.На Форуме ожидаются: Помощник Президента РФ Владимир Мединский, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин;спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой; научный руководитель Института всеобщей истории РАН, Академик РАН Александр Чубарьян; Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков; Председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева; академик Международной академии телевидения и радио Игорь Угольников; телеведущий, писатель, заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский, публицисты Дмитрий Пучков и Армен Гаспарян, и... На чтение: 1 минута

5 октября в Музее Победы (Зал Полководцев) состоится Форум «История для будущего. Новый взгляд». Мероприятие приурочено ко Дню учителя и Дню Памяти Подольских курсантов. На Форуме ожидаются: Помощник Президента РФ Владимир Мединский , Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин ;спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ; научный руководитель Института всеобщей истории РАН, Академик РАН Александр Чубарьян ; Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ; Председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева ; академик Международной академии телевидения и радио Игорь Угольников; телеведущий, писатель, заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский, публицисты Дмитрий Пучков и Армен Гаспарян, и др. Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. В ходе работы дискуссионных площадок в формате ток-шоу состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации истории как науки, истории как учебной дисциплины в общеобразовательных школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях. Также эксперты обсудят роль исторического просвещения в масс-медиа и искусстве. Завершение дискуссии запланировано в рамках исторического трека на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге (ноябрь 2020). Организаторы мероприятия: Российское военно-историческое общество, Российский Фонд культуры, Музей Победы. Форум состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского исторического общества. Трансляция будет доступна на официальном канале История.РФ Программа Форума 10.00 – 12.00 – выступления, посвященные проблемам исторического просвещения. 12.00 – 14.00 – официальные приветствия и выступления почетных гостей 14.00 – 15.00 – перерыв.

15.00 – 19.00 – работа дискуссионных площадок в формате ток-шоу. 19.00 – специальный предпремьерный показ фильма «Подольские курсанты» (студии «ВоенФильм») в кинозалах Музея Победы.