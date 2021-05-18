Дивизия Героев: От Москвы до Эльбы
Дивизия героев: от Москвы до Эльбы: боевой путь 21-й дивизии народного ополчения г. Москвы – 173-й стрелковой дивизии – 77-й гвардейской стрелковой Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова II степени дивизии (1941–1945 гг.) / Александр Кириллов. – Петрозаводск: ИП Марков Н. А., 2016. – 192 с.
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Дивизия героев: от Москвы до Эльбы: боевой путь 21-й дивизии народного ополчения г. Москвы – 173-й стрелковой дивизии – 77-й гвардейской стрелковой Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова II степени дивизии (1941–1945 гг.) / Александр Кириллов. – Петрозаводск: ИП Марков Н. А., 2016. – 192 с.
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