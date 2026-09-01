Библиотека РВИО Шкаф №8
27.04.2024
Полка №1
Полка №2
Полка №3
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Военная финансовая служба. Вклад в победу
С. А. Аверичев, А. А. Венедиктов, Е. В. Дмитров, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. 4-я дивизия народного ополчения г. Москвы: боевой путь в воспоминаниях, дневниках, интервью 1941-1945 гг.
О. В. Будницкий, К. С. Дроздов, Ю. В. Камардина, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. 4-я дивизия народного ополчения г. Москвы: боевой путь в документах. 1941-1945 гг.
О. В. Будницкий, К. С. Дроздов, Ю. В. Камардина, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Финансисты XXI века О своих героях
Ю. В. Камардина, Е. В. Кущ, Л. Х. Муромцева, А. А. Шереметьев, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Государственный бюджет СССР и мобилизация финансовых ресурсов
Ю. В. Камардина, Е. В. Кущ, Л. Х. Муромцева, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Структуры, кадры и деятельность финансовых органов.
Ю. В. Камардина, Н. В. Колесникова, Е. В. Кущ, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Вставай страна огромная! Книга 1
Ю. В. Камардина, Е. В. Кущ, Л. Х. Муромцева, А. А. Шереметьев, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Вставай страна огромная! Книга 2
Ю. В. Камардина, Е. В. Кущ, Л. Х. Муромцева, А. А. Шереметьев, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Вставай страна огромная! Книга 3
Ю. В. Камардина, Е. В. Кущ, Л. Х. Муромцева, А. А. Шереметьев, 2020 г.
Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны. Военная финансовая служба. Вклад в победу
С. А. Аверичев, В. В. Ухо, Е. М. Дмитров
Полка №4
От московской битвы до наших дней
А. Д. Чирятников, 2014 г.
Прохоровка- взгляд через десятилетия. Книга Памяти погибших в Прохоровмком сражении в 1943 году. Часть 2
Н. И. Рыжков, 2002 г.
Великая Отечественная война. Том 1. 1941-1945. Роль Крыма в войне. Документы и материалы
А. М. Соколов, И. А. Пермяков, О. В. Власов, И. С. Даниленко, 2014 г.
Великая Отечественная война. Документы и материалы Том 2. Информационное противоборство в годы войны
А. М. Соколов, И. А. Пермяков, О. В. Власов, И. С. Даниленко, 2014 г.
Крымские татары в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: подвиг, отражённый в наградных документах. Долгое возвращение на родину. Часть 1
Р. Д. Куртсеитов, 2024 г.
Крымские татары в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: подвиг, отражённый в наградных документах. Долгое возвращение на родину. Часть 2
Р. Д. Куртсеитов, 2024 г.
Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия
Глав. Редактор М. М. Козлов, 1985 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 томах. Том 1
Н. А. Панков, В. А. Золотарёв, 2014 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 томах. Том 2
О. А. Ржевский, Г. А. Куманев, 2012 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 3. Национальные формирования Красной армии
Н. А. Панков, В. А. Золотарёв, 2015 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 4. Десант на Шумшу и возвращение Курил
Н. А. Панков, В. А. Золотарёв, 2015 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 5. Освобождение Заполярья и борьба за Артику.
Н. А. Панков, В. А. Золотарёв, 2015 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 7. Освобождение Украины
Н. А. Панков, В. А. Золотарёв, 2015 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 8. Освобождение Белоруссии
Н. А. Панков, В. А. Золотарёв, 2015 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 9. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции
А. О. Чубарьян, М. Ю. Мягков, 2014 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Документы и материалы. Том 11. Политика и стратегия Победы: стратегического руководство страной и Вооружёнными силами СССР в годы войны
В. В. Герасимов, И. И. Басик, 2015 г.
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