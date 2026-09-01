Библиотека РВИО Шкаф №7
27.04.2024
Полка №1
Поэзия. Драматургия. Избранное. Том 8
Г. Р. Державин, 2020 г.
Записки Г. Р. Державина ( часть 1). Том 6
Г. Р. Державин, 2018 г.
Записки Г. Р. Державина ( часть 2). Том 7
Г. Р. Державин, 2019 г.
Драматургия Г. Р. Державина. Том 5
Г. Р. Державин, 2018 г.
Очерки по праву. Том 4
Г. Р. Державин, 2018 г.
Очерки по праву. Том 3
Г. Р. Державин, 2017 г.
Поэзия 1790-1810 годы. Том 2
Г. Р. Державин, 2017 г.
Поэзия 1770-1790 годы. Том 1
Г. Р. Державин, 2017 г.
Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг.
А. Н. Артизов, А. В. Венков, 2012 г.
Великие имена России
В. В. Артемов, 2014 г.
Из истории христианства на Северном Кавказе. С древнейших времён до начала XX в.
М. А. Волхонский, В. М. Муханов, А. М. Мирзоева, О. Н. Барабанов, 2014 г.
Романовы. Триста лет служения России
И. Н. Божерянов, 2004 г.
Живой источник
Т. А. Гуляева, 2017 г.
Московский кремль на рубеже тысячелетий
С. В. Девятов, Е. В. Журавлёва, 2000 г.
Российская летопись
А. Л. Мясников, 2012 г.
Полка №2
Легендарные полководцы древности. Олег, Добрыня, Святослав
Н. А. Копытов, 2014 г.
Полководцы Древней Руси. Мстислав Тмутараканский, Владимир Мономах, Мстислав Удатный, Даниил Галицкий
Н. А. Копытов, 2014 г.
Святые заступники Руси. Александр Невский, Довмонт Псковский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской
Н. А. Копытов, 2014 г.
Цари-полководцы Иван III Васильевич, Иван IV Грозный, Алексей Михайлович Тишайший, Пётр I Великий
Н. А. Копытов, 2014 г.
Полководцы Ивана Грозного и Смутного времени Басманов Алексей Данилович, Микулинский Семён Иванович, Воротынский Михаил Иванович, Ермак Тимофеевич, Хворостинин Дмитрий Иванович, Шеин Михаил Борисович, Поварской Дмитрий Михайлович, Скопин-Шуйский Михаил Васильевич
Н. А. Копытов, 2014 г.
Полководцы Петра I. Шереметев Борис Петрович, Апраксин Фёдор Матвеевич, Боур Родион Христианович, Региональное Никита Иванович, Брюс Яков Виллимович, Меншиков, Александр Данилович, Голицин Михаил Михайлович
Н. А. Копытов, 2014 г.
Фельдмаршалы XVIII века. Ласки Пётр Петрович, Министерства Христофор Антонович, Бутурлин Александр Борисович, Кейт Яков Виллимович, Салтыков Пётр Семёнович
Н. А. Копытов, 2014 г.
Флотодцы. Спиридов Григорий Андреевич, Ушаков Фёдор Фёдорович, Сегявин Дмитрий Николаевич, Нахимов Павел Степанович, Корнилов Владимир Алексеевич
Н. А. Копытов, 2014 г.
Полководцы Екатерины II. Румянец Пётр Александрович, Суворов Александр Васильевич, Граф Орлов Алексей Григорьевич, Потёмкин Григорий Александрович
Н. А. Копытов, 2014 г.
Полководцы 1812 года. Книга 1. Кутузов Михаил Илларионович, Барклай-де-Толли Михаил Богданович, Багратион Пётр Иванович, Витгенштейн Пётр Христианович, Аракчеев Алексей Андреевич, Винцингероде Фердинанд Фёдорович
Н. А. Копытов, 2014 г.
Полка №3
Российская империя: победы и поражения на фронтах Первой мировой войны
В. П. Бутромеева, 2014 г.
Становление Российского государства. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей
Н. И. Костомаров, 2014 г.
История великого перелома. 100-летию русской революции посвящается
С. З. Кодзова, 2017 г.
Россия державная
В. Бутромеев, 2012 г.
Кавалера ордена Суворова I степени
Е. М. Мельников, 2015 г.
Золотое кольцо. История городов
А. А. Мясников, 2007 г.
Гербы земель Российских
Н. Михалков, 2002 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXIV Международной научной конференции, 7-9 сентября 2020 г.
И. В. Корнеев, Е. В. Винокурова, 2021 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXIII Международной научной конференции, 3-5 сентября 2019 г.
И. В. Корнеев, Е. В. Винокурова, 2020 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXII Международной научной конференции, 3-5 сентября 2018 г.
И. В. Корнеев, Е. В. Винокурова, 2019 г.
Первая из Гвардейских. 1-я танковая армия в бою
И. В. Небольсин, 2016 г.
Архивы МИД России: три века на службе отечественной дипломатии
Л. А. Дерр, 2019 г.
Министерство юстиции в истории России: к 220- летим со дня образования Министерства юстиции (1802-2022)
К. А. Чуйченко, 2022 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXVIII Международной научной конференции, 2-4 сентября 2024 г.
И. В. Корнеев, Л. В. Смирнова, 2025 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXVII Международной научной конференции, 4-6 сентября 2023 г.
И. В. Корнеев, Л. В. Смирнова, 2024 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXVI Международной научной конференции, 5-7 сентября 2022 г.
И. В. Корнеев, Л. В. Смирнова, 2023 г.
Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XXV Международной научной конференции, 6-7 сентября 2021 г.
И. В. Корнеев, Л. В. Смирнова, 2022 г.
Неофициальная история России
В. Н. Балязин, 2014 г.
Всероссийская Книга памяти. 1941- 1945
Е. М. Чехарин, В. В. Володин, 1995 г.
История специальных служб России X- XX вв.
И. Б. Линдер, С. А. Чуркин, 2004 год
Российские кадетские корпуса за рубежом
В. А. Гурковский, 2009 г.
Сны Сибири: Сибирь и Дальний Восток в археологии и современном искусстве
М. В. Новикова, 2022 г.
Военный университет 1919-2019
Б. В. Воробьёв, 2019 г.
Полка №4
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 1
С. М. Линович, 2000 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 2
С. М. Линович, 20001г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 3
С. М. Линович, 2001 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 4
С. М. Линович, 2002 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 5
С. М. Линович, 2002 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 9
С. М. Линович, 2005 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 10
С. М. Линович, 2005 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 11
С. М. Линович, 2006 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 6
С. М. Линович, 2003 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 7
С. М. Линович, 2004 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 8
С. М. Линович, 2004 г.
Церковно-научный центр Русской Православной Церкви "Православная Энциклопедия". Том 12
С. М. Линович, 2006 г.
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