Адмирал Корнилов – блюститель чести флага и чести нации 13 февраля 1806 года родился замечательный русский флотоводец вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. В представлении Корнилова на должность командующего Черноморским флотом адмирал Лазарев сказал, что именно Владимиру Алексеевичу можно «без опасения в критических обстоятельствах доверить и честь флага, и честь нации». На чтение: 2 минуты

13 февраля 1806 года родился замечательный русский флотоводец вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. В представлении Корнилова на должность командующего Черноморским флотом адмирал Лазарев сказал, что именно Владимиру Алексеевичу можно «без опасения в критических обстоятельствах доверить и честь флага, и честь нации».

Дорога к морю

Будущий адмирал происходил из древнего дворянского рода. Его отец долго был моряком, а, выйдя в отставку, стал сначала губернатором Иркутска, потом Тобольска. Сына старший Корнилов направил по своим стопам, и наш герой уже в 16 лет по окончании Морского корпуса стал мичманом. На первых порах молодого человека больше интересовали прелести столичной жизни, но долг перед Отечеством и правила офицерской чести не были для него пустым звуком. Юноша служил на Балтийском флоте, в Гвардейском морском экипаже. Но все изменилось, когда папа пристроил его на корабль «Азов», где командиром был его знакомый Михаил Петрович Лазарев.

Портрет В.А. Корнилова

Источник: commons.wikimedia.org

Лазареву на первых порах пришлось поработать с офицером, который проявлял недостаточно старания. Были строгие взыскания за упущения, но все решилось после откровенного разговора между ними. Лазарев напрямую спросил, хочет ли Корнилов служить. А если хочет, то надо учиться морскому делу. Командир корабля выбросил за борт всю кучу легких французских романов Корнилова и заменил их книгами по морским наукам из собственной библиотеки. Разговор пошел на пользу, Владимир здорово изменился, стал к своим обязанностям относиться более ответственно.

Надо сказать, что покоритель Антарктиды Лазарев был не только прекрасным реформатором флота, но и прекрасным наставником молодых офицеров. На «Азове» вместе с Корниловым служили лейтенант Павел Нахимов и гардемарин Владимир Истомин. Они все получили первое боевое крещение в Наваринском сражении. А дружбу, зародившуюся на этом корабле, флотоводцы смогли пронести через всю жизнь.

Амбруаз-Луи Гарнерэ. Морское сражение при Наварине

Источник: commons.wikimedia.org

В этой битве Корнилов командовал тремя пушками нижнего дека и за проявленную храбрость получил прекрасную характеристику от Лазарева. Тот посчитал, что этому офицеру можно доверить командование хорошим военным судном. И уже вскорости Корнилову доверили командование строящимся тендером «Лебедь».

В 1833 году Лазарев возглавляет штаб Черноморского флота и вызывает 27-летнего офицера в Севастополь. Корнилову доверяют командование бригом «Фемистокл», а позже – корветом «Орест» и фрегатом «Флора». Особое место в его служебной карьере занимает командование строящимся линейным кораблем «Двенадцать апостолов». Здесь особенно ярко проявились организаторские способности Владимира Алексеевича. Приказы, инструкции и распоряжения, подготовленные им для организации службы на корабле, были высоко оценены Лазаревым и рекомендованы для всех кораблей флота.

Иван Айвазовский. Русская эскадра на Севастопольском рейде

Источник: https://znanierussia.ru

Накануне и во время войны

Новым веянием времени становится паровой флот, и это очень интересует молодого капитана. Лазарев отправляет его в Англию. Задача Корнилова – наблюдение за постройкой четырех пароходов и изучение организации и состояния морских сил Англии. Возвращается он из командировки уже в звании контр-адмирала. Через год назначается начальником штаба Черноморского флота.

В предчувствии будущих баталий Корнилов продолжает заниматься повышением боеспособности эскадры и укреплением обороны Севастополя. В новой войне с Турцией, начавшейся в 1853 году, русский флот действовал активно и напористо. Победа в Синопском сражении привела к уничтожению турецкого флота, нарушила воинские и торговые перевозки противника. Русский флот смог активно действовать во всем Черном море, проводить набеговые операции на турецкие порты.

Все изменилось с приходом кораблей турецких союзников и превращением войны в Крымскую . Преобладание у союзников современных кораблей значительно ограничило действия русского флота. Да и главнокомандующий вооруженными силами в Крыму светлейший князь А.С. Меншиков ограничивал действия русского флота.

Ранение Корнилова

Источник: livejournal.com

В сентябре 1854 года враг, высадившийся на берегу Крыма, начал движение к Севастополю. Все это время Корнилов активно реализовывал план обороны города. Когда враг подошел к Севастополю, его уже защищали мощные бастионы и укрепленные позиции артиллерийских батарей. Это сильно остудило горячие головы союзников, и они не решились сразу атаковать Севастополь.

В гарнизоне города было всего 7000 человек, но Корнилов сумел очень грамотно организовать активную оборону. Каждую ночь проводились вылазки в стан противника и ночные поиски. Владимир Алексеевич наладил тесное взаимодействие кораблей и береговой артиллерии, организовал минную войну. Неутомимый адмирал обладал безграничным доверием защитников города. 5 октября 1854 года началась первая бомбардировка города. Корнилов объехал все укрепления, его появление повсеместно поднимало боевой дух, а он говорил, что не может не видеть «всех героев своих на полях их отличия». В 11.30 Владимир Алексеевич прибыл на Малахов курган. Здесь он был смертельно ранен ядром в ногу. Его похоронили в усыпальнице Владимирского собора Севастополя рядом с Лазаревым.

Памятник Корнилову на месте его смертельного ранения

Источник: commons.wikimedia.org

Николай I назначил выплаты вдове и позаботился о будущем детей Корнилова. Император писал вдове: «Я не могу более почтить покойного, как повторить его слова: «Я счастлив, что умираю за Отечество». Россия не забудет этих слов, и детям вашим переходит имя, почтенное в истории русского флота».

Обложка: К.П. Брюллов. В.А. Корнилов на борту брига «Фемистокл». Источник: commons.wikimedia.org

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