Даша Севастопольская: милосердие и отвага легенды Крымской войны Крымская война 1853-1856 годов, хоть и не принесла значительных успехов Российскому государству, явила массу героев, имена которых живут в памяти народа до настоящего времени Война героев Имена адмиралов Нахимова, Корнилова и Истомина, инженера Тотлебена, хирурга Пирогова, матроса Кошки продолжают вызывать интерес у нынешних поколений соотечественников. Сегодня мы расскажем ещё об одном герое той войны, вернее, о героине – Даше Севастопольской (Дарье Лаврентьевне Михайловой). Среди защитников Севастополя она была известна как отважная сестра милосердия. Даша Севастопольская (Дарья Лаврентьевна Михайлова) Источник: pinterest.ru Дашей Севастопольской двигали бескорыстная помощь и самоотверженное служение людям. Она по праву занимает своё место в ряду всемирно известных подвижниц.... На чтение: 2 минуты

Крымская война 1853-1856 годов, хоть и не принесла значительных успехов Российскому государству, явила массу героев, имена которых живут в памяти народа до настоящего времени

Война героев

Имена адмиралов Нахимова , Корнилова и Истомина, инженера Тотлебена , хирурга Пирогова , матроса Кошки продолжают вызывать интерес у нынешних поколений соотечественников. Сегодня мы расскажем ещё об одном герое той войны, вернее, о героине – Даше Севастопольской (Дарье Лаврентьевне Михайловой). Среди защитников Севастополя она была известна как отважная сестра милосердия.

Даша Севастопольская (Дарья Лаврентьевна Михайлова)

Источник: pinterest.ru

Дашей Севастопольской двигали бескорыстная помощь и самоотверженное служение людям. Она по праву занимает своё место в ряду всемирно известных подвижниц. Принято считать, что первой в мире сестрой милосердия стала англичанка Флоренс Найтингейл, которая волею судьбы оказалась на той же войне, но по другую сторону линии фронта. Но факты не подтверждают ее первенства. Если «леди с лампой» (так прозвали англичанку) прибыла в Крым только в апреле 1855 года, то Дарья Михайлова помогала раненым уже в сентябре 1854 года.

Наверное, оценивать по принципу «кто раньше, кто позже» не совсем верно, но испытывать гордость за замечательную соотечественницу, ставшую легендой обороны Севастополя, – наше право.

Ангел последней надежды

О биографии героини, к сожалению, сведений не слишком много. Родилась в 1836 году в семье матроса Лаврентия Михайлова. Мать её умерла рано, а отец погиб в самом начале Крымской войны в Синопском бою в ноябре 1853 года. Трудное и голодное детство закалило её характер, да Дарья и от природы не была робкой.

Дарья Лаврентьевна сидит в первом ряду в белом платке

Источник: inosmi.ru

Оставшись сиротой, семнадцатилетняя Даша совершила поступок, во многом непонятный местным обывателям: она отрезала красивую косу, переоделась в форму матроса, продала всё свое имущество и любимую корову, которая помогала ей выжить, и на все деньги купила лошадь с повозкой. Далее барышня приобрела уксус и белое полотно... Так в Севастополе вскоре появился первый передвижной перевязочный пункт. Её повозка у местных жителей с Корабельной стороны получила название «карета горя». Каждый день с утра и до ночи Даша вывозила раненых с поля боя. Для многих защитников Даша стала настоящим ангелом последней надежды. Постепенно война подступила к самому Севастополю. Началась блокада. В суровые дни обороны Даша приспособила один из городских домов под госпиталь. К ней присоединились другие женщины, которые помогали чем могли. В импровизированный госпиталь севастопольцы приносили необходимые перевязочные материалы, еду, одеяла. Настоящим ударом для Даши стала гибель её лошади, какое-то время она стала выносить раненых на себе. Выручил один из офицеров, приказавший привести ей новую лошадку.

Заслуженная слава

Император Николай I наградил нашу героиню золотой медалью на Владимирской ленте с надписью: «За усердие» и распорядился даровать 500 рублей серебром. Для награждения такой медалью предполагалось наличие трех серебряных медалей, но для Даши восхищённый царь сделал исключение. А ещё 1000 рублей была обещана девушке в качестве приданого «на обзаведение по выходу её в замужество».

Бюст Даши Севастопольской в Днепропетровске

Источник: rusnext.ru

Замечательному примеру Даши Севастопольской последовали и другие женщины города – жёны и сёстры участников обороны. Кроме Даши, такими же медалями были награждены сёстры Крыжановские – Екатерина, Васса и младшая одиннадцатилетняя Александра. По просьбе Пирогова, которому требовались профессиональные медики, в Севастополь прибыли медсёстры Крестовоздвиженской общины Петербурга. Всего прибыло три отряда сестёр милосердия. Среди них были Екатерина Грибоедова, сестра писателя Александра Сергеевича Грибоедова, Екатерина Бакунина, дочь сенатора, внучатая племянница фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова , и другие.

Летом 1855 года Даша Михайлова вышла замуж за матроса Максима Хворостова и получила обещанную императором 1000 рублей. Дома своего в Севастополе у Даши не осталось, и она купила трактир в посёлке Бельбек. Однако трактирное хозяйство у неё не заладилось, и супруги переехали в портовый город Николаев. Семейная жизнь продолжалась недолго, супруги разошлись, и легендарная сестра милосердия вернулась в Севастополь. Тихо и одиноко прожила она в родных местах до конца жизни.

Скончалась Дарья Лаврентьевна, по одной из версий, около 1892 года и была похоронена на кладбище в Доковом овраге. Могила её не сохранилась. На месте кладбища разбит сквер, но память о Даше Севастопольской до сих пор жива в городе русской славы. Бюст героини установлен возле панорамы «Оборона Севастополя».

Обложка: Картина Н.А. Ярошенко: « Сестра милосердия». Источник:Pinterest.ru