Как начиналась Крымская война? 27 марта 1853 года, 165 лет назад войну России объявили ведущие державы мира – Великобритания и Франция. Вступив в Крымскую войну на стороне Турции, эти страны направили свои ресурсы на то, чтобы нанести поражение Российской империи. Обладая большим превосходством как в числе, так и в техническом оснащении войск и особенно флота союзники рассчитывали закончить «Восточную войну», как они её назвали, максимум за несколько месяцев. Однако стойкость, мужество, смекалка и героизм русских солдат, матросов и офицеров с лихвой покрывали все недостатки, годами копившиеся в российской армии и на флоте. Война не стала лёгкой прогулкой для сыновей британских лордов и самонадеянных французских... На чтение: 3 минуты

27 марта 1853 года, 165 лет назад войну России объявили ведущие державы мира – Великобритания и Франция.

Вступив в Крымскую войну на стороне Турции, эти страны направили свои ресурсы на то, чтобы нанести поражение Российской империи. Обладая большим превосходством как в числе, так и в техническом оснащении войск и особенно флота союзники рассчитывали закончить «Восточную войну», как они её назвали, максимум за несколько месяцев. Однако стойкость, мужество, смекалка и героизм русских солдат, матросов и офицеров с лихвой покрывали все недостатки, годами копившиеся в российской армии и на флоте. Война не стала лёгкой прогулкой для сыновей британских лордов и самонадеянных французских офицеров.

«Больной человек Европы»

Синопское сражение

Османская империя в течение всего XIX века переживала не лучшие времена. Кризисы сменялись военными поражениями, армию и государство лихорадило изнутри, постепенно от некогда могучей турецкой державы отваливались всё новые куски. Тем не менее былое величие и статус не давали покоя турецким султанам. Привыкшие к безраздельной власти и рабскому почитанию, они продолжали требовать такого отношения и от своего народа, и от соседних держав. Разваливая старую армейскую систему, разогнав корпус профессиональных военных – янычар, султан не дал ничего взамен. И военная, и политическая власть в Турции становилась весьма эфемерной, султан самостоятельно не смог бы справиться даже со своими мятежными вассалами. К примеру, одно из сильнейших выступлений, произошло в Египте в 1831 году. Интересно, что только прямая военная помощь всё тех же Англии, Франции и России помогла султану Махмуду II удержаться не только на троне, но и предотвратить захват Константинополя (Стамбула) мятежным Мухаммедом Али Египетским. Однако такого рода помощь не должна вводить нас в заблуждение относительно международной политики в Европе тех лет. Помощь султану совершенно спокойно укладывалась и в то, что буквально несколькими годами ранее в 1827 году Россия, Англия и Франция в Наваринском сражении разгромили и уничтожили турецко-египетский флот, тем самым очень ослабив и без того дряхлеющую Турцию. В очередной раз от владений султана откололась Греция и несколько балканских славянских территорий. Удачно завершив это русско-турецкое противостояние, Россия всё чаще обращала свой взор на запад, а русский император всё чаще думал о том, что ему стоит собрать воедино все православные народы и стать их защитником. Но в многовекторном клубке европейской политики такие идеи нравились не всем, прежде всего Австро-Венгерской империи, а бывшие союзники ­– англичане и французы совсем не желали видеть Россию всё более усиливающейся.

Российская империя на тот момент уже имела старые счёты с империей Османов. Богатая история войн и по большей части побед над турками также накладывали некоторую особенность в восприятии османов как врагов.

Ключи от церкви

Оборона Севастополя

Повод к войне был найден уже в октябре 1853 года. Тогда турецкий султан с подачи мусульманского духовенства постановил передать ключи от самой почитаемой христианской святыни – церкви Рождества Христова в Вифлееме католикам. Турки знали, что такие действия непременно вызовут конфликт между католиками и православными. Русский император хотел стать защитником всех православных на территории Османской империи, а их без малого насчитывалось 12 миллионов человек. Николай I попытался оказать давление на османов и отдал приказ русским войскам войти в Молдавию и Валахию, причем, согласно условиям Адрианопольского мирного договора от 1829 года, эти территории находились под протекторатом Российской империи, а значит, наш император имел полное право на размещение там воинских контингентов.

Неожиданно на стороне турок выступили англичане, которые уже давно хотели остановить Россию, прежде всего на Балканах и в Закавказье. Желавшие реванша после 1812 года французы во главе с императором Наполеоном III позвали на помощь даже небольшое Сардинское королевство. Но самым худшим для нас поворотом стал вооруженный и весьма враждебный для России нейтралитет со стороны Австро-Венгерской империи. Это вынуждало держать на западной границе России против Австрии значительный контингент войск, который просто не мог участвовать в Крымской войне. 16 октября 1853 года войну России после отказа вывести войска из Молдавии и Валахии объявила Турция. Начинается Крымская война. После полного разгрома турецких сил на Кавказе и П. С. Нахимовым в Синопском сражении 27 марта 1854 года Англия, Франция и Сардиния присоединяются к Турции.

Стойкость русского солдата спасла честь страны

Шотландская пехота в Крыму

Главной целью объединенного англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя — военно-морской базы России. 2 сентября 1854 года союзники начали высадку экспедиционного корпуса в районе Евпатории. Сражение на реке Альма в сентябре 1854 года русские войска проиграли. По приказу командующего А. С. Меншикова они прошли через Севастополь и отошли к Бахчисараю. Одновременно гарнизон Севастополя, подкрепленный матросами Черноморского флота, вел активную подготовку к обороне. Ее возглавили В. А. Корнилов и П. С. Нахимов. После сражения на реке Альма противник осадил Севастополь. Севастополь был первоклассной военно-морской базой, неприступной с моря. Перед входом на рейд на полуостровах и мысах стояли мощные форты. Русский флот не мог противостоять неприятельскому, поэтому часть кораблей затопили перед входом в Севастопольскую бухту, что ещё больше укрепило город с моря. Более 20 тыс. моряков сошли на берег и встали в строй вместе с солдатами. Сюда же перевезли и 2 тыс. корабельных пушек. Вокруг города были сооружены восемь бастионов и множество других укреплений. В ход шли земля, доски, домашняя утварь – всё, что могло задержать пули. Но для работ не хватало обыкновенных лопат и кирок. Союзники не добились капитуляции Севастополя. Российские войска в Крыму сохранились и были готовы к дальнейшим боям. Они насчитывали 115 тысяч человек против 150 тысяч англо-франко-сардинцев. Оборона Севастополя стала кульминацией Крымской войны.

Известно, что Севастополь русские воины обороняли 349 дней, и только после того, как все ресурсы были исчерпаны, войска эвакуировались на северную часть бухты. Боевые действия Крымской войны велись и на севере (Балтийская и Беломорская кампании), и на юге (Азовская кампания), и на Камчатке (Петропавловская оборона). Но нигде врагу не удалось нанести поражение русским войскам. Более того, на Кавказском театре военные действия развивались вполне успешно для России. Турция вторглась в Закавказье, но потерпела крупное поражение, после чего русские войска стали действовать на ее территории. В ноябре 1855 года пала турецкая крепость Карс. Крайнее истощение сил союзников в Крыму и русские успехи на Кавказе привели к прекращению военных действий. Начались переговоры сторон.

Ф. И. Байков. Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс

В конце марта 1856 года был подписан Парижский мирный трактат . Россия не понесла значительных территориальных потерь. У нее была отторгнута лишь южная часть Бессарабии. Но по условиям мира Россия не могла иметь военного флота на Черном море и должна была разоружить укрепления.

Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее положение России. Война, с одной стороны, обнажила ее военную слабость, но с другой — продемонстрировала героизм и непоколебимый дух русского народа. Поражение подвело итог неоднозначному николаевскому правлению, всколыхнуло всю российскую общественность и заставило правительство вплотную заняться реформированием государства.

Источник иллюстраций: https://dic.academic.ru