Адмирал Михаил Лазарев — исследователь и воспитатель 14 ноября 1788 года родился один самых знаменитых русских флотоводцев, открывший Антарктиду и воспитавший целую плеяду моряков Трудно сказать, родилась ли мечта о море у среднего из троих братьев Лазаревых, Михаила, сама собой или была привита в отчем доме во Владимире. Известно точно, что в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге он был определен не один: вместе с ним туда же отправились учиться старший брат Андрей и младший, Алексей. Это было последнее, что успел сделать для своих детей отец Петр Лазарев, умерший в январе 1800 года. Дальнейшие хлопоты с оформлением и обучением братьев в Морском корпусе взял на себя друг семьи... На чтение: 4 минуты

14 ноября 1788 года родился один самых знаменитых русских флотоводцев, открывший Антарктиду и воспитавший целую плеяду моряков

Трудно сказать, родилась ли мечта о море у среднего из троих братьев Лазаревых, Михаила, сама собой или была привита в отчем доме во Владимире. Известно точно, что в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге он был определен не один: вместе с ним туда же отправились учиться старший брат Андрей и младший, Алексей. Это было последнее, что успел сделать для своих детей отец Петр Лазарев, умерший в январе 1800 года. Дальнейшие хлопоты с оформлением и обучением братьев в Морском корпусе взял на себя друг семьи генерал-адъютант Христофор Ливен.

Очевидно, все-таки сильнее всех из братьев о море мечтал именно Михаил: острый ум подростка и живой интерес ко всему, что связано с военно-морской службой, его учителя отмечали с первых дней пребывания будущего адмирала в числе кадетов. Потому не удивляет, что в 1803 году он окончил Морской корпус третьим по успеваемости среди 32 своих товарищей, а после выпускной практики на корабле «Ярослав» в числе трех десятков лучших учеников отправился обучаться тонкостям морского дела в Великобританию.

Портрет адмирала Михаила Лазарева работы художника Георга фон Ботмана, 1873 год

Источник: commons.wikimedia.org

Это обучение Михаила Лазарева в британском флоте длилось пять лет, причем из них едва ли набралось бы два месяца, которые моряк провел на берегу, – он ходил на кораблях по Атлантике, Средиземному морю. Но это нисколько не смущало молодого человека: он проявил такое стремление стать настоящим морским офицером, что его первый офицерский чин 8 января 1806 года был получен не в русском флоте, а в английском! Впрочем, по возвращении домой Лазареву присвоили звание мичмана уже русского флота и направили служить на Балтику. Здесь молодой мичман получил и первое боевое крещение: во время Русско-шведской войны 1808-1809 годов он на корабле «Всеволод» участвовал в бою с двумя английскими линкорами, а в августе 1812 года, уже в чине лейтенанта на бриге «Феникс», — в высадке десанта и бомбардировке Данцига, которые позволили отвлечь силы Наполеона от Риги.

Три кругосветки Михаила Лазарева

Окончание Отечественной войны 1812 года знаменовало для лейтенанта Михаила Лазарева начало совершенно иного этапа его флотской карьеры — исследовательского. В 1813 году он получает под командование только что построенный фрегат Русско-американской компании «Суворов» и отправляется на нем во второе в истории русского флота кругосветное путешествие. Целью экспедиции Лазарева была Русская Америка . Покинувший кронштадтский рейд 9 октября 1813 года «Суворов» должен был доставить туда необходимые колонистам припасы, что и было сделано в ноябре 1814 года, а 15 июля 1816 года корабль вернулся в Кронштадт.

Капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев на мостике «Востока». Гравюра по рисунку художника Павла Павлинова, 1953 г.

Источник: arctus.livejournal.com

Успех этого плавания предопределил новое назначение молодого способного офицера: он стал командиром шлюпа «Мирный», назначенного в первую русскую антарктическую экспедицию . Правда, до выхода в это плавание Михаилу Лазареву пришлось немало потрудиться, чтобы приспособить бывший ледоходный транспорт «Ладога» к плаванию в высоких южных широтах. Корабль оснастили двойной обшивкой и обитой медными листами подводной частью, а сосновые элементы конструкции и управления по требованию капитана заменили более крепкими дубовыми. 16 июля 1819 года «Мирный» вместе со шлюпом «Восток» под командованием капитана II ранга Фаддея Беллинсгаузена вышел в историческое плавание, в ходе которого 26 января 1820 года и был открыт шестой континент — Антарктида. Домой оба корабля вернулись только 5 августа 1821 года, обойдя вокруг света, проведя сто дней во льдах, четырежды достигнув антарктических берегов и составив подробные карты ранее открытых мест. Кстати, этими картами моряки всего мира пользовались еще целое столетие.

Такое достижение не могло остаться невознагражденным. По итогам антарктической экспедиции лейтенант Михаил Лазарев был пожалован званием капитана II ранга, прыгнув через один флотский чин, что было редкостью. А через два года командир фрегата «Крейсер» кавторанг Лазарев ушел в свое третье кругосветное путешествие — и снова к берегам Русской Америки, которую нужно было обезопасить от активно действовавших контрабандистов. Вместе с «Крейсером» в 1822-1825 годах вокруг света обошел и шлюп «Ладога», которым командовал капитан-лейтенант Андрей Лазарев. Завершив труднейший поход и получив в награду звание капитана I ранга, Михаил Лазарев настоял на награждении всех без исключения членов своего экипажа — не только офицеров, но и матросов, что было исключительным случаем.

Портрет вице-адмирала Михаила Лазарева работы художника Ивана Айвазовского, 1839 год

Источник: artchive.ru

Впрочем, для самого Михаила Лазарева в таком отношении к матросам не было ничего исключительного. Пройдя жесткую школу британского флота и хорошо зная, как относятся к младшим чинам многие морские офицеры в России, Лазарев делал все, чтобы матросская служба под его командованием не была каторгой. Такое же отношение он прививал и своим ученикам — будущим флотоводцам Павлу Нахимову , Владимиру Истомину, Владимиру Корнилову, Евфимию Путятину. Уважительно обращаться с матросами Лазарев требовал ото всех офицеров, служивших под его началом, и чем выше он поднимался по карьерной лестнице, тем больше низших флотских чинов могли рассчитывать на его заступничество.

Хозяин Черного моря

Получив после возвращения из своего третьего кругосветного плавания под командование линейный корабль «Азов» и приведя его с архангельских верфей на Балтику, капитан I ранга Михаил Лазарев вскоре отправился в качестве начальника штаба русской эскадры в Средиземное море. Оно и стало местом сражения, которое принесло Лазареву самую громкую славу флотского командира: в Наваринском бою 8 октября 1827 года «Азов» уничтожил пять турецких кораблей, за что был удостоен высшей корабельной награды — кормового Георгиевского флага, а его командир был произведен в контр-адмиралы и награжден сразу тремя высокими иностранными орденами: греческим «Командорским крестом ордена Спасителя», английским – Бани и французским – Святого Людовика. После этого до 1832 года контр-адмирал Лазарев служил на Балтике, а затем был переведен на Черноморский флот, который и стал главным делом его жизни.

Линейный корабль «Азов» во время Наваринского сражения. Фрагмент картины Ивана Айвазовского «Сражение при Наварине», 1848 год

Источник: commons.wikimedia.org

Прослужив год начальником штаба флота, Михаил Лазарев назначается его командующим (и останется на этом посту до самой смерти в 1851 году). За это время он успел не только добиться того, чтобы Черноморский флот был полностью укомплектован кораблями, офицерами и матросами, но и был перевооружен на новые артиллерийские системы. Кроме того, именно Михаил Лазарев сумел перестроить систему обучения черноморских офицеров, настояв на том, чтобы оно проходило в условиях, максимально приближенных к боевым. Для этого флот по настоянию командующего обзавелся большим числом маломерных кораблей, которые основное время проводили в крейсерских походах к берегам Северного Кавказа, где шла война с войсками имама Шамиля . Это были не просто учебные плавания: черноморские корабли фактически блокировали побережье, не позволяя доставлять военные грузы сторонникам Шамиля, которых активно поддерживали Турция и Англия. А чтобы блокада была эффективной, Михаил Лазарев отдал приказ заложить несколько береговых баз для кораблей Черноморского флота, в том числе новый город — Новороссийск.

Стараниями Михаила Лазарева была организована двухлетняя гидрографическая экспедиция фрегата «Скорый» и тендера «Поспешный», итогом которой стала первая черноморская лоция. Он же добился начала строительства первых пароходофрегатов для флота — «Херсонес», «Бессарабия», «Крым», «Громоносец» и «Одесса», а также выделения средств на строительство в Англии четырех пароходов — «Владимир», «Эльбрус», «Еникале» и «Тамань», надзирать за постройкой которых Лазарев в 1846 году отправил в Великобританию своего ближайшего помощника — капитана I ранга Владимира Корнилова. Наконец, именно контр-адмирал Михаил Лазарев инициировал постройку двух первых каменных батарей на южной и северной оконечностях Севастопольской бухты, добился постройки отдельного здания для Севастопольской морской библиотеки и благоустроил Графскую пристань, сделав ее такой, какой она остается и сегодня.

Портрет командующего Черноморским флотом адмирала Михаила Лазарева работы художника Роберта Шведе, 1844 год

Источник: commons.wikimedia.org

Собор, упокоивший своего создателя

Среди новых севастопольских построек был и храм Святого Равноапостольного князя Владимира: его командующий Черноморским флотом видел не просто как еще один собор, которых не хватало городу, но как главный военно-морской храм. И только скорая смерть от рака желудка не позволила адмиралу Михаилу Лазареву увидеть, как воплотится в жизнь его замысел. Но именно этот собор стал местом упокоения праха легендарного флотоводца.

Болезнь стала проявлять себя в середине 1840-х годов, но Лазарев до последнего сопротивлялся ей и не оставлял своего поста. Дошло до того, что император Николай I , узнавший об этом, лично выделил адмиралу 2000 рублей серебром на лечение, специально оговорив, что не требует вообще никакого отчета за эту сумму, предложил ему всерьез заняться своим здоровьем. На лечение Лазарев отправился в Европу в сопровождении своей жены, дочери, лейб-медика и помощника капитана I ранга Владимира Истомина, но успел доехать только до Австрии и 23 (11 по ст. ст.) апреля 1851 года умер в Вене. Там адмирал и был похоронен в церкви российского посольства, причем в последний путь его провожали с воинскими почестями под гром салюта из 36 пушечных выстрелов.

Портрет адмирала Михаила Лазарева. Гравюра Петра Бореля, иллюстрация из «Военной энциклопедии» Ивана Сытина, 1914 г.

Источник: commons.wikimedia.org

Позднее по просьбе вдовы Лазарева его прах, несмотря на то, что австрийские законы этого не допускали, был отправлен в Россию. 2 мая 1851 года гроб с останками адмирала погрузили на пароход «Силач» и доставили в устье Дуная, откуда его с почестями перенесли на пароход «Владимир», который пришел в Севастополь утром 5 мая. А на следующий день прах Михаила Лазарева упокоился в склепе в основании Владимирского собора. Позже собор стал главной усыпальницей знаменитых черноморских адмиралов — Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина.

Обложка: Капитан II ранга Михаил Лазарев с мичманами Павлом Нахимовым и Евфимием Путятиным на берегу Русской Америки во время кругосветного плавания на фрегате «Крейсер» в 1822-1825 годах. Источник: culture.ru

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