Берсальеры на войне: зачем Сардинскому королевству Крым? В январе 1855 года Российской империи объявило войну Сардинское королевство (Пьемонт). Вроде все понятно с Турцией, Англией и Францией, для которых сильная Россия всегда была раздражающим фактором, но вот Сардиния... На чтение: 2 минуты

В январе 1855 года Российской империи объявило войну Сардинское королевство (Пьемонт). Вроде все понятно с Турцией, Англией и Францией, для которых сильная Россия всегда была раздражающим фактором, но вот Сардиния... Что так задело сардинского монарха? На ум приходит лермонтовское: «Что ищет он в стране далекой?» Эти строки относятся к обычному парусу, но как близки они для характеристики смелого Сардинского королевства.

Вперед, на Крым!

26 января 1855 года военную конвенцию с Англией и Францией подписал премьер-министр Сардинии Кавур. В ней он обязывался оказывать помощь своим союзникам в войне с Россией. Конечно, союзникам просто была крайне необходима военная помощь, пусть даже и скромного по ресурсам королевства. И Пьемонт обязался выставить ни много ни мало – 15-тысячный корпус и еще 3 тысячи моряков. В случае убыли личного состава в результате боевых действий войск оговаривалось пополнение до утвержденного количества.

Естественно, вопросом, зачем это нужно, озаботились и в Сардинии. Особых претензий к России не было, а на мировое господство Пьемонт особо не претендовал, а теперь на тебе – езжай воевать за три моря. Ларчик открывался просто. Камилло Бенсо ди Кавур поставил своей целью объединение всей Италии под властью сардинского короля. Участие в войне на стороне союзников давало шансы получить в качестве компенсации герцогства Парма и Модена. Это еще не вся Италия, но кусочек преаппетитный. Кроме того, союзники гарантировали безопасность королевства от Австрии, которая косо смотрела на объединение Италии, а еще Лондон пообещал Сардинии предоставить заем в 2 млн фунтов стерлингов. Предложение было заманчивым, и храбрые берсальеры (отборные стрелки итальянской армии) отправились на войну.

Камилло Бенсо ди Кавур

Источник: commons.wikimedia.org

Берсальеры на Черной речке

В июне 1855 года корпус прибыл в Крым. Особыми боевыми качествами сардинские солдаты не отличались, и им отводили большей частью исполнять роль вспомогательных. Итальянским солдатам, как и всем союзным войскам в Крыму, было отнюдь не сладко. В армиях свирепствовали эпидемии. Моральное состояние армии было ужасающим. Военная ситуация в Крыму для союзников складывалась не очень удачно, и их огромные потери негативно влияли на сардинских солдат. Был и еще один фактор, который не добавлял энтузиазма солдатам: они не понимали, что они делают в России.

Первый бой для итальянцев состоялся 16 августа 1855 года в сражении на Черной речке. Сардинцы потеряли 250 человек во главе с бригадным генералом графом Монтевеккио. Следующее сражение для сардинцев началось 8 августа. И хотя они не принимали участия в непосредственном штурме Малахова кургана , а были в резерве, но от ружейного огня с русскими потеряли 40 человек убитыми и ранеными. Вроде бы боевые потери армии сардинцев были не очень большими, а вот от болезней умерло более 2000 человек.

Уильям Симпсон. Битва на Чёрной, 16 августа 1855

Источник: commons.wikimedia.org

За что сражались?

Война в Крыму для сардинцев особых финансовых трат не принесла. Официально казна королевства затратила не больше, чем обычно в мирное время. Правда, из других статей бюджета все же пришлось выложить сумму в 8 миллионов 759 тысяч рублей. Был еще взят заем у британцев, из которого 6,5 млн ушло на войну.

Теперь несколько слов о надеждах, которые мы упоминали ранее. Кавуру с трудом, но все же удалось добиться приглашения на мирный конгресс в Париже. 30 марта 1856 года был подписан мирный договор, но в нем ни слова об итальянских делах. Кавур очень надеялся, что великие державы компенсируют участие сардинцев в Восточной войне, но его надежды не оправдались. Сам Кавур пытался на заседаниях и в кулуарах конференции говорить об этом, но от него только отмахивались.

Королевство Сардиния в результате войны получило то, что и должна была получить, то есть ничего. Париж и Лондон использовали итальянцев в своих целях, ничего не дав взамен. К сожалению, это была традиционная политика Британии – «загребать жар чужими руками».

Берсальеры

Источник: https://topwar.ru

Но время сыграло на стороне сардинцев. В 1858 году Наполеон III и Кавур все-таки заключили тайный договор против Австрии. Французы в новой войне 1859 года громили австрийцев, русские им в этом не мешали, но тем не менее стояли на границе с Австрией и сковывали значительные ее силы. Франция и Сардиния в этой войне победили. Сардиния получила Ломбардию.

В 1860 году австрийский император не забыл поражения и решил ударить по Сардинии. Россия зла не помнила и спасла сардинцев. Канцлер Александр Михайлович Горчаков организовал встречу трех монархов (русского, австрийского и прусского) в Варшаве. Там Александр II не советовал Австрии усиливаться за счет Сардинского королевства.

Дальше в историю вмешался знаменитый Джузеппе Гарибальди и сверг с престолов правителей Тосканы, Пармы, Модены. Итальянские государства объединились с Сардинией. В 1861 году было создано Итальянское королевство. Во главе государства стал пьемонтский король Виктор Эммануил II. России с новым королевством делить было нечего, и в знак дружеского расположения итальянцам было разрешено открыть мемориал в Крыму. Он находится в районе горы Гасфорт. Мемориал был открыт 28 августа 1882 года.

Источник: https://www.perekop.info

P.S.

Как бы печально это ни было, но итальянцы решили повторить попытку освоения русских земель с помощью своей армии. 22 июня 1941 года вместе с фашистской Германией на территорию Советского Союза вторгся итальянский экспедиционный корпус. К ноябрю 1942 года итальянская армия на Восточном фронте насчитывала 235 тысяч человек (по другим данным – 229 тысяч). На ее вооружении было 988 орудий, 420 минометов, 64 самолета и 17 тысяч транспортных единиц. Танков у этой армии было маловато.

Результат нового экспедиционного эксперимента был плачевен. С начала компании 30 тысяч итальянцев погибло в боях, еще 54 тысячи умерло в советском плену. В 1943 году отступление итальянцев закончилось, и Муссолини вывел остатки армии с Восточного фронта. Фашистскому правительству Италии был нанесен сильный удар, 25 июля 1943 года оно было свергнуто. Новое итальянское правительство подписало перемирие с союзными войсками.

Колонна пленных немцев, румын и итальянцев в Сталинграде

Источник: waralbum.ru

Обложка: Филиппов Константин Николаевич. Перед боем. Сцена из Севастопольской войны 1854-1855 гг. 1862. Акварель. Источник: ar.culture.ru

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