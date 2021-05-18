Через огонь и воду. Какой дошла до наших дней «Оборона Севастополя»? Директор музея-панорамы «Оборона Севастополя» рассказал о планах по возрождению фрагментов оригинальной картины. Более 110 лет назад, 14 мая 1905 года, для всеобщего обозрения была открыта знаменитая панорама «Оборона Севастополя». Размер полотна был колоссальным – 14 × 115 метров! Автором панорамы, увековечившей подвиг героев Крымской войны, стал основоположник русского панорамного искусства, профессор класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Франц Алексеевич Рубо. В создании панорамы, которое происходило в Мюнхене, ему помогали немецкие живописцы, а также студенты Баварской академии художеств. На полотне запечатлен один из самых ярких и героических для русской армии эпизодов Обороны Севастополя 1854–1855 годов – бой на Малаховом кургане, который произошел 6... На чтение: 2 минуты

Директор музея-панорамы «Оборона Севастополя» рассказал о планах по возрождению фрагментов оригинальной картины.

Более 110 лет назад, 14 мая 1905 года, для всеобщего обозрения была открыта знаменитая панорама «Оборона Севастополя». Размер полотна был колоссальным – 14 × 115 метров! Автором панорамы, увековечившей подвиг героев Крымской войны, стал основоположник русского панорамного искусства, профессор класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Франц Алексеевич Рубо. В создании панорамы, которое происходило в Мюнхене, ему помогали немецкие живописцы, а также студенты Баварской академии художеств. На полотне запечатлен один из самых ярких и героических для русской армии эпизодов Обороны Севастополя 1854–1855 годов – бой на Малаховом кургане, который произошел 6 июня 1855 года. В этот день наши войска, насчитывавшие 75 тысяч человек, успешно отразили атаку 173-тысячной англо-французской армии.

К несчастью, второй обороны Севастополя картина не пережила: 25 июня 1942 года во время бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание, где находилась панорама, попали вражеские снаряды. Полотно вспыхнуло, но моряки Черноморского флота и солдаты бросились спасать картину. Благодаря их усилиям 86 фрагментов панорамы удалось спасти… Однако и их постигло несчастье: когда уцелевшие фрагменты произведения перевозили на корабле в Новороссийск, трюмы затопило!

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны было принято решение воссоздать легендарную панораму, и 16 октября 1954 года, в год 100-летнего юбилея первой героической обороны Севастополя, панорама вновь была открыта для зрителей.

Сегодня эта картина является одной из важнейших частей Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. О том, как панорама отмечает свой юбилей, где сейчас находятся спасенные фрагменты и можно ли их снова вернуть к жизни, порталу «История.РФ» рассказал директор музея, председатель регионального отделения РВИО в Севастополе Николай Мусиенко.

Поощрим самых достойных

– Николай Иванович, поздравляю вас и ваших коллег с этим памятным днем. 113 лет – не круглая дата, но все-таки это очередной день рождения знаменитой севастопольской панорамы. Как-то отмечаете это?

– Конечно, весь наш коллектив собирается на общее собрание, где мы будем чествовать всех наших сотрудников. Мы будем вручать им грамоты, объявлять благодарности. И мы выделили отдельный бюджет, чтобы поощрить самых достойных. У нас в кинопавильоне будет торжественное заседание по этому случаю. На это заседание мы пригласили в том числе и наших заслуженныхработников, которые внесли существенный вклад в наш Музей героической обороны и освобождения Севастополя. Я думаю, что они откликнутся на наше приглашение, и те, кто имеет такую возможность, все-таки посетят наше общее собрание.

– Что интересного приготовили для посетителей?

– Вы знаете, у нас чуть ли не каждый день открывается какая-то новая выставка. Кроме того, мы сделали обновление нашей постоянной открытой экспозиции по Ф. А. Рубо. Ее можно увидеть у нас на площади непосредственно перед самим входом на панораму. Мы заменили там фотографии и в целом немножко обновили экспозицию.

Несколько спасенных фрагментов

– В 1954 году севастопольская панорама была воссоздана, а оригинал сильно пострадал из-за бомбежки во время второй обороны Севастополя, а также из-за того, что корабль, на котором фрагменты картины вывозили из осажденного города, оказался затоплен. Интересно узнать, насколько новый вариант панорамы совпадает с оригиналом? И что стало с теми уцелевшими фрагментами?

– У нас хранятся несколько фрагментов, которые удалось сохранить военным морякам, переправившим их в Новороссийск. Кстати, еще три фрагмента картины были переданы в Бородинскую панораму, и буквально два месяца назад мы обсудили вопрос о том, чтобы два из этих фрагментов той, оригинальной панорамы Франца Рубо были переданы в наш музей. Мы посмотрим, в каком состоянии находятся фрагменты; будет создан реставрационный совет. Естественно, мы должны в обязательном порядке провести реставрационные и консультационные работы, чтобы сохранить это достояние для будущих поколений.

Мы сейчас отработали всю нормативно-правовую документацию на музей-панораму, которая не соответствовала федеральному законодательству Российской Федерации. Имеется в виду и охранная, и кадастровая, и техническая организация, и научно-проектная документация на проведение реставрации всего здания, и коммуникации. В настоящее время наш музей-панорама имеет статус памятника регионального значения. Мы прошли историко-культурную экспертизу, провели экспертные процедуры по сметной документации новых проектов, у нас есть положительное заключение. Сейчас мы находимся в шаге от полной реконструкции Исторического бульвара, где находится панорама. Я надеюсь, что при поддержке Министерства культуры РФ этот вопрос будет решен, и будет проведена полная реконструкция бульвара, и в том числе реставрация музея-панорамы. У нас есть пока устная договоренность с Государственным научно-исследовательским институтом реставрации в Москве, который возглавляет Дмитрий Антонов, на предмет того, что, как только мы закончим реставрацию здания, мы сразу же приступим к оформлению документов на то, чтобы приступить к реставрации всего полотна.

– Какого плана требуется реставрация? Она будет масштабной?

– Это будет комплекс мероприятий, которые будут направлены на сохранение живописного полотна. Это и реставрация непосредственно самого полотна, и реставрационные работы по предметному плану, который у нас составляет более тысячи квадратных метров. Это, конечно, и установление новой пожарной сигнализации и противопожарных устройств, которые бы способствовали сохранению данного полотна.

Впечатленные дети создавали свои картины…

– Читая про ваши экскурсии, я наткнулась на одно интересное описание. Это анонс экскурсии, предназначенной для учеников 1–4 классов: «Дети получают представление о панораме как особом виде изобразительного искусства, учатся рассматривать полотно». А что значит «учатся рассматривать»? Зрителя необходимо как-то подготовить к просмотру панорамы?

– Конечно, детям в принципе нелегко рассматривать полотно длиной 115 метров. Но наши методисты разработали для них специальные экскурсии, в ходе которых ребята могут познакомиться с какими-то фрагментами и наиболее героическими моментами картины. Например, мы проводили одно мероприятие, в ходе которого дети посмотрели полотно, а потом рисовали свои впечатления – то, что им больше всего запомнилось при показе полотна. Также я помню, как ребята смотрели полотно, потом их водили на 4-й бастион, который тоже находится здесь, на Историческом бульваре, на Малахов курган, и потом мы опять их приводили в панораму, они еще раз смотрели на нее и после этого рисовали свои картины. В прошлом году я организовал выставку этих картин. Кстати, размер каждой составляет около 2,5 × 1,5 метра! И, знаете, эта выставка пользовалась таким успехом! У меня была выставка, посвященная Крымской войне, так она пользовалась меньшим успехом, чем вот эти детские картины. Признаться, я этого не ожидал. Но детский рисунок всегда в выигрыше, потому что эта детская непосредственность, которая в изображении передается, – она притягивает своей чистотой и остротой.