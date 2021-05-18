Владеть Крымом может только сильный 5 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым вернулся в состав России. История Крыма – это история войн, история непрерывной смены народов и государств, владевших стратегически важным полуостровом. С древности его последовательно населяли киммерийцы, скифы, тавры, греки, сарматы, болгары, хазары, тюрки, печенеги, генуэзцы и венецианцы. Потомки некоторых из них живут до сих пор в Крыму, кто-то растворился в среде более поздних завоевателей. Крым принадлежал Скифскому, Боспорскому и Понтийскому царствам, Риму, Византии, Золотой Орде, а с ее распадом – Крымскому ханству, которое попало в зависимость от Османской империи. С IX века история Крыма связана с историей сначала Руси, а затем и... На чтение: 2 минуты

5 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым вернулся в состав России.

История Крыма – это история войн, история непрерывной смены народов и государств, владевших стратегически важным полуостровом. С древности его последовательно населяли киммерийцы, скифы, тавры, греки, сарматы, болгары, хазары, тюрки, печенеги, генуэзцы и венецианцы. Потомки некоторых из них живут до сих пор в Крыму, кто-то растворился в среде более поздних завоевателей. Крым принадлежал Скифскому, Боспорскому и Понтийскому царствам, Риму, Византии, Золотой Орде, а с ее распадом – Крымскому ханству, которое попало в зависимость от Османской империи. С IX века история Крыма связана с историей сначала Руси, а затем и России. С Византией русские княжества то воевали, то сотрудничали. С Крымским ханством, которое по большей части жило за счет грабежей и полона, – в основном воевали. Набеги крымчаков долгое время были одной из главных проблем на южной границе расширяющегося российского государства. Крымская угроза была окончательно ликвидирована только с присоединением Крыма к России в конце XVIII века.

Геостратегическая и политическая роль Крыма всегда была исключительно важна, его трудно завоевать, но еще сложнее – удержать, слишком много желающих владеть главным форпостом на Черном море. В середине XIX века коалиция стран в составе Турции, Великобритании, Австрии, Сардинии и Франции в Крымской войне, которую Россия проиграла, сумела взять Севастополь. Город был возвращен только в обмен на унизительные политические уступки со стороны России.

Весной 1918 года в Крыму высадился французский экспедиционный корпус, но был распропагандирован большевистскими агитаторами и с большим трудом выведен во Францию, где был расформирован, а его личный состав демобилизован. В Великую Отечественную войну фашистская Германия завоевала полуостров, но тоже не смогла его удержать. Оккупанты были изгнаны из Крыма весной 1944 года.

В 1954 году по предложению тогдашнего руководителя Коммунистической партии Н.С. Хрущева крымская область была включена в состав Украинской ССР.

В ходе распада единого Советского Союза суверенная Российская Федерация не смогла удержать Крым в своем составе, и он достался независимой Украине. Однако преобладающее на полуострове русское и русскоязычное население не пожелало жить в украинском государстве и в ходе референдума в 2014 году решило выйти из его состава. Конечно, это суверенное решение крымчан могло быть обеспечено только при полном невмешательстве в свободное волеизъявление народа Крыма со стороны других стран, и это условие обеспечили российские войска, размещавшиеся на полуострове, а также граждане России, прибывшие в тяжелую минуту поддержать своих соотечественников и помочь им осуществить свое законное право на самоопределение.

Кажущаяся легкость, с которой Крым вернулся в состав России, породила эйфорию в российском обществе. Однако суверенитет – дорогое удовольствие, и за него всегда платится цена, которая оказывается непосильной для большинства стран и народов. Многим кажется легче и проще жить под защитой сильного, но это всегда обманчивое ощущение. За все нужно платить, а за отданный в чужие руки суверенитет любой народ платит двойную, а то и тройную цену – кровью, землями, своим будущим и будущим своих детей.

Особенность России в том, что у ее суверенитета нет цены, потому что мы не можем его ни отдать, ни продать. Как сказал в Послании Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин: «Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще ее не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия – нет».

Принятие Крыма в состав Российской Федерации вызвало такой мощный натиск в форме санкций и недружественных действий со стороны многих стран, что становится ясно, что нас хотят испытать на прочность. А не поступимся ли мы своим суверенитетом и своим правом жить по своей воле и правде? Конечно, можно заявить, что мол, «нам не впервой», и всех в случае чего «шапками закидаем». Однако упорство, с которым давят на Россию, усиливающаяся изоляция, нарастающие сложности в экономике не дают оснований для шапкозакидательских настроений. Надо понимать, что нам еще придется заплатить большую цену за то решение 2014 года, понимая, что иного пути у нас просто нет. Именно поэтому сегодня России как никогда нужен рывок в технологической, экономической, научной, социальной сферах, иначе мы не сможем обеспечить свой суверенитет, иначе нас сомнут, раздавят, расчленят и уничтожат. Одной храбрости и смелости не достаточно, чтобы отстоять Крым, их было в избытке у русской армии в 1853-1856 году, но Севастополь она сдала. Еще был нужен мощный флот и самое современное оружие. Их сегодня не создашь без новейших технологий, без науки, без упорного и целенаправленного труда всего народа. Все эти проблемы прямым текстом или между строк читаются в последнем Послании Президента Федеральному собранию.

Нужно быть очень сильным, чтобы владеть Крымом, но нельзя считать очевидным, что мы будем настолько сильны, если в стране не произойдет тех кардинальных перемен, к которым призывает президент.

Источник фото: https://www.livejournal.com