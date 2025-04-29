Живопись и искусство – Эпоха Соцреализма | Период «оледенения» | искусство соцреализма при И. Сталине
29.04.2025
Живопись и искусство – Эпоха Соцреализма | Период «оледенения» | искусство соцреализма при И. Сталине
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