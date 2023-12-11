Главная/Видеолекции/Внутренняя политика Александра IВнутренняя политика Александра I 11.12.2023В этой серии ты узнаешь об Александре первом. Как развивалась социальная и экономическая жизнь страны.СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииДень партизан и подпольщиков.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва за Кавказ. Памятные даты военной истории России Популярное