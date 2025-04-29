Главная/Видеолекции/Власть России – историяВласть России – история 29.04.2025Власть России – историяСоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)ВидеоВидеоГалицийская битва. Памятные даты военной истории РоссииПамятные даты военной истории РоссииФильмЗоя и ВераЗоя и Вера. Фильм Российского военно-исторического обществаВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории России Популярное