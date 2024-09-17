Главная/Видеолекции/Сократ — античный мыслитель, первый афинский философСократ — античный мыслитель, первый афинский философ 17.09.2024Сократ — античный мыслитель, первый афинский философСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва при Халхин-Голе. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГангутское сражение. Памятные даты военной истории России Популярное