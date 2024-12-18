Главная/Видеолекции/Серия 49. Граф Чернышев. "Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд"Серия 49. Граф Чернышев. "Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд" 18.12.2024Серия 49. Граф Чернышев. "Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд"СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва за Кавказ. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииЧесменское сражение. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории России Популярное