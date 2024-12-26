Главная/Видеолекции/Серия 12. Новороссия, Финляндия, Польша в составе ИмперииСерия 12. Новороссия, Финляндия, Польша в составе Империи 26.12.2024Серия 12. Новороссия, Финляндия, Польша в составе ИмперииСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва за Кавказ. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииЧесменское сражение. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории России Популярное