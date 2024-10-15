Главная/Видеолекции/Рыцарь самодержавия Николай I/Кирилл Назаренко и Егор ЯковлевРыцарь самодержавия Николай I/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев 15.10.2024Рыцарь самодержавия Николай I/Кирилл Назаренко и Егор ЯковлевСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва при Халхин-Голе. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииГангутское сражение. Памятные даты военной истории России Популярное