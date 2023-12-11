Главная/Видеолекции/Правление Императора Петра IПравление Императора Петра I 11.12.2023В этой серии ты узнаешь, как Петр Первый менял облик страны, направляя ее поевропейскому пути развития.СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва при Молодях. Памятные даты военной истории России Популярное