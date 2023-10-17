Главная/Видеолекции/Польское направление в советской внешней политике в 1917-1920 годахПольское направление в советской внешней политике в 1917-1920 годах 17.10.2023Польское направление в советской внешней политике в 1917-1920 годахСоцсетиНовоеСеничев Вадим ЕвгеньевичКонь, колесница, боевой топор: начало Бронзового века в северной ЕвропеСеничев Вадим ЕвгеньевичАнтичность в красках, или о чем мы забываем, глядя на древние статуиЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)ВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПолтавская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда у мыса Тендра. Памятные даты военной истории РоссииВидеоВторая мировая война на карте.Вторая мировая война на карте. Популярное