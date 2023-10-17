Главная/Видеолекции/Октябрьская революцияОктябрьская революция 17.10.2023Октябрьская революцияСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПодвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории РоссииВидеоГалицийская битва. Памятные даты военной истории РоссииПамятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииКуликовская битва. Памятные даты военной истории России Популярное