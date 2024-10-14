Нюрнбергский процесс. Первые процессы (3 серия)
14.10.2024
Нюрнбергский процесс. Первые процессы (3 серия)
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Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
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Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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Наваринское сражение. Памятные даты военной истории России