Какую роль играет религия в вашей жизни? Фрейд, например, считал, что религия усмиряет человека с явлениями, которыми он не может управлять, уменьшает страх смерти и примиряет нас с несправедливостью социума... А еще религия может дать ответы на главные вопросы жизни и даже оказывать влияние на культуру, обычаи и быт людей. Об основных мировых религиях, их зарождении и истории, а также о вере их последователей расскажет новый ролик на канале Лектория Dостоевский.