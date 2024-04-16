Мировые религии
Какую роль играет религия в вашей жизни? Фрейд, например, считал, что религия усмиряет человека с явлениями, которыми он не может управлять, уменьшает страх смерти и примиряет нас с несправедливостью социума... А еще религия может дать ответы на главные вопросы жизни и даже оказывать влияние на культуру, обычаи и быт людей. Об основных мировых религиях, их зарождении и истории, а также о вере их последователей расскажет новый ролик на канале Лектория Dостоевский.
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