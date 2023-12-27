Лекция А. Исаева «Итоги и уроки советского контрнаступления: К 80-летию завершения битвы за Москву
27.12.2023
Лекция А. Исаева «Итоги и уроки советского контрнаступления: К 80-летию завершения битвы за Москву
Новое
Видео
Видео
Памятные даты военной истории России
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России