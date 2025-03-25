Ледовое побоище, победа князя Александра Невского в битве с немецкими рыцарями, 5 апреля 1242 г.
25.03.2025
Ледовое побоище, победа князя Александра Невского в битве с немецкими рыцарями, 5 апреля 1242 г.
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