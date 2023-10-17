Главная/Видеолекции/Красная армия в Гражданской войне за 22 минуты.Красная армия в Гражданской войне за 22 минуты. 17.10.2023Красная армия в Гражданской войне за 22 минуты.СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоХолодная война: Гонка вооруженийХолодная война: Гонка вооруженийВидеоГалицийская битва. Памятные даты военной истории РоссииПамятные даты военной истории России Популярное